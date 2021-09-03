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Ведомственная охрана «Ростеха» получила цифровые радиостанции «Росэлектроники»

Концерн «Созвездие» холдинга «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») поставил первую партию цифровых портативных и стационарных DMR-радиостанций ведомственной охране «Ростеха» – компании «РТ-охрана». Устройства позволяют организовать надежную помехозащищенную радиосвязь на любом объекте.

DMR-радиостанции концерна «Созвездие» защищены от прямого прослушивания, обладают повышенной помехозащищенностью, устойчивы к воздействию внешних факторов – вибрациям, ударам, экстремальным температурам и попаданию влаги. Оборудование имеет статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП) и включено в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

«В ходе исполнения контракта специалисты концерна «Созвездие» не только выполнят настройку оборудования и проведут обучение сотрудников «РТ-охрана» по его эксплуатации, но и в дальнейшем будут осуществлять техническую поддержку оборудования. Это дает уверенность нашему заказчику в рамках договора полного жизненного цикла в бесперебойной работе радиостанций», – сказал генеральный директор концерна «Созвездие» Михаил Артемов.

По условиям контракта заказчику поставлены портативные радиостанции DMR-П450 и стационарная радиостанция DMR-Т450.

«В ходе совместных испытаний гражданские DMR-радиостанции производства концерна «Созвездие» хорошо себя зарекомендовали. Планируем и в дальнейшем рассматривать закупку данного оборудования для нужд ведомственной охраны», – отметил генеральный директор компании «РТ-охрана» Алексей Арешкин.

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