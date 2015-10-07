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МВД РФ ГУВД Главное управление внутренних дел
СОБЫТИЯ
|07.10.2015
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«Ростелеком» организовал защищенную корпоративную сеть для ГУ МВД России по Нижегородской области
сокую надежность связи и полную защиту от несанкционированного доступа. «Ростелеком» сотрудничает с ГУ МВД России по Нижегородской области на протяжении более 30 лет, реализуя задачи различного
|12.02.2015
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«Ростелеком» объединил 33 подразделения ГУ МВД России по Волгоградской области в единую сеть
троительству инфраструктуры связи для подключения к ИСОД МВД России. Реализация данного проекта позволила двукратно увеличить скорость сети передачи данных VPN-MPLS между структурными подразделениями ГУ МВД России по Волгоградской области и обеспечить возможность предоставления комплекса высокотехнологичных услуг связи. «Ростелеком» располагает разветвленной сетью передачи данных с узлами д
|03.07.2013
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«Билайн Бизнес» предоставит услуги связи территориальным органам ГУ МВД России в ЮФО и СКФО
«ВымпелКом» («Билайн Бизнес») сообщил о победе в открытых аукционах на предоставление услуг связи территориальным органам ГУ МВД России в Ростовском области, Краснодарском крае, Волгоградской области, Ставропольском крае, Владикавказе, Грозном и Махачкале. Общая сумма договоров составляет порядка 39 млн руб. На те
|24.01.2013
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«Белтел» построил сеть единой оперативно-диспетчерской связи территориальных органов ГУ МВД России по Свердловской области
писи разговоров. В результате реализации проекта создана сеть единой оперативно-диспетчерской связи ГУ МВД России по Свердловской области с общим нумерационным планом, что позволяет сотрудникам
|28.02.2012
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Единая сеть сайтов МВД России будет запущена до лета
ернет-ресурсов министерства внутренних дел Российской Федерации. 27 февраля 2012 г. состоялся запуск первых четырех сайтов территориальных органов внутренних дел. Сайты 4 региональных подразделений – ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ГУ МВД России по Свердловской области, ГУ МВД России по Краснодарскому краю и ГУ МВД России по Красноярскому краю
|02.04.2008
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ГУВД Самарской области требуются цифровые каналы связи
Стоимость услуг составляет 4 000 тыс. руб. Источник финансирования – госбюджет. Предоставить услуги заказчик требует в период с момента вступления госконтракта в силу по 31 декабря 2008 г. 21 апреля ГУВД Самарской области завершит прием заявок на участие в торгах. В тот же день планирует вскрыть конверты с конкурсными предложениями, рассмотреть которые собирается не позже 8 мая. Объявить р
|25.12.2007
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Бухгалтерия ГУ МВД России по УрФО автоматизирована на базе «1С»
Завершен проект автоматизации бухгалтерского учета и расчета заработной платы финансового отдела Главного Управления МВД России по Уральскому федеральному округу (ГУ МВД по УрФО) на базе программных продуктов «1С:Бухгалтерия для бюджетных учреждений» и «1С:Зарплата и Кадры». Программные пр
|13.12.2007
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Новые технологии помогут ГУВД Красноярского края в расследовании преступлений
Эксперты ГУВД Красноярского края получили баллистическую автоматизированную идентификационную систему
МВД РФ ГУВД и организации, системы, технологии, персоны:
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