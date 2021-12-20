Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МВД РФ ГУВД
Главное управление внутренних дел
Публикаций - 70, упоминаний - 85
МВД РФ ГУВД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Microsoft Corporation 22022 4
|СМАРТС Компания 510 4
|МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6386 3
|Альфа-Телеком ГК - Megacom 193 2
|Cisco Systems 4678 2
|1С 5504 2
|1С-ИжТиСи 4911 2
|Beltel - Белтел 131 1
|Программный продукт ГК 3659 1
|Аскон - Ascon 280 1
|Vocord - Вокорд 127 1
|БиМоКом Лтд - бренд MegaCom 51 1
|BSA - Business Software Alliance 219 1
|СТК Развитие 11 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7603 1
|Cisco Systems - Сиско солюшенз 7 1
|Открытые технологии 535 1
|РИЦ ГКУ - Региональный информационный центр 25 1
|Компас 167 1
|Telenor - Теленор 724 1
|VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1880 1
|Avaya Inc - Avaya СНГ 960 1
|Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 1
|Hitachi - Хитачи 1374 1
|ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1856 1
|Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1538 1
|IBM - International Business Machines Corp 8814 1
|Apple Inc 10397 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 8617 1
|Google LLC 9836 1
|Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2288 1
|Калиниченко Владимир 2 2
|Курт-Аджиев Сергей 5 2
|Евлоев Магомед 9 2
|Тюлькин Евгений 2 2
|Макаренко Виктор 14 1
|Зубков Виктор 49 1
|Силич Андрей 22 1
|Альтовский Евгений 40 1
|Шенкер Олег 17 1
|Петрова Анна 12 1
|Мурзалиев Азамат 20 1
|Лавринова Анна 13 1
|Поносов Александр 69 1
|Дюкова Ольга 8 1
|Бороздин Александр 7 1
|Делягин Михаил 8 1
|Хаутиев Зелимхан 1 1
|Аушев Руслан 2 1
|Мальсгова Роза 2 1
|Киселева Наталья 4 1
|Рейман Леонид 1008 1
|Качанов Олег 60 1
|Чичваркин Евгений 158 1
|Яковицкий Алексей 21 1
|Кочетков Владислав 247 1
|Богданов Андрей 22 1
|Маркин Владимир 16 1
|Сидоров Дмитрий 8 1
|Серго Антон 41 1
|Бакиев Курманбек 48 1
|Левин Борис 41 1
|Кравченко Алексей 6 1
|Мелано Богдан 2 1
|Страх Александр 41 1
|Шевченко Евгений 56 1
|Носик Антон 100 1
|Терентьев Юрий 13 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 4
|Regnum - Регнум 101 3
|Коммерсантъ - Издательский дом 823 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 561 1
|Новая газета 4 1
|Росбалт ИА 60 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1174371, в очереди разбора - 994143.
Создано именных указателей - 70352.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1174371, в очереди разбора - 994143.
Создано именных указателей - 70352.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru