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МВД РФ ГУВД Главное управление внутренних дел

СОБЫТИЯ


07.10.2015 «Ростелеком» организовал защищенную корпоративную сеть для ГУ МВД России по Нижегородской области

сокую надежность связи и полную защиту от несанкционированного доступа. «Ростелеком» сотрудничает с ГУ МВД России по Нижегородской области на протяжении более 30 лет, реализуя задачи различного
12.02.2015 «Ростелеком» объединил 33 подразделения ГУ МВД России по Волгоградской области в единую сеть

троительству инфраструктуры связи для подключения к ИСОД МВД России. Реализация данного проекта позволила двукратно увеличить скорость сети передачи данных VPN-MPLS между структурными подразделениями ГУ МВД России по Волгоградской области и обеспечить возможность предоставления комплекса высокотехнологичных услуг связи. «Ростелеком» располагает разветвленной сетью передачи данных с узлами д
03.07.2013 «Билайн Бизнес» предоставит услуги связи территориальным органам ГУ МВД России в ЮФО и СКФО

«ВымпелКом» («Билайн Бизнес») сообщил о победе в открытых аукционах на предоставление услуг связи территориальным органам ГУ МВД России в Ростовском области, Краснодарском крае, Волгоградской области, Ставропольском крае, Владикавказе, Грозном и Махачкале. Общая сумма договоров составляет порядка 39 млн руб. На те
24.01.2013 «Белтел» построил сеть единой оперативно-диспетчерской связи территориальных органов ГУ МВД России по Свердловской области

писи разговоров. В результате реализации проекта создана сеть единой оперативно-диспетчерской связи ГУ МВД России по Свердловской области с общим нумерационным планом, что позволяет сотрудникам
28.02.2012 Единая сеть сайтов МВД России будет запущена до лета

ернет-ресурсов министерства внутренних дел Российской Федерации. 27 февраля 2012 г. состоялся запуск первых четырех сайтов территориальных органов внутренних дел. Сайты 4 региональных подразделений – ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ГУ МВД России по Свердловской области, ГУ МВД России по Краснодарскому краю и ГУ МВД России по Красноярскому краю
02.04.2008 ГУВД Самарской области требуются цифровые каналы связи

Стоимость услуг составляет 4 000 тыс. руб. Источник финансирования – госбюджет. Предоставить услуги заказчик требует в период с момента вступления госконтракта в силу по 31 декабря 2008 г. 21 апреля ГУВД Самарской области завершит прием заявок на участие в торгах. В тот же день планирует вскрыть конверты с конкурсными предложениями, рассмотреть которые собирается не позже 8 мая. Объявить р
25.12.2007 Бухгалтерия ГУ МВД России по УрФО автоматизирована на базе «1С»

Завершен проект автоматизации бухгалтерского учета и расчета заработной платы финансового отдела Главного Управления МВД России по Уральскому федеральному округу (ГУ МВД по УрФО) на базе программных продуктов «1С:Бухгалтерия для бюджетных учреждений» и «1С:Зарплата и Кадры». Программные пр
13.12.2007 Новые технологии помогут ГУВД Красноярского края в расследовании преступлений

Эксперты ГУВД Красноярского края получили баллистическую автоматизированную идентификационную систему


Публикаций - 104, упоминаний - 120

МВД РФ ГУВД и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
Cisco Systems 5372 6
Ростелеком 10948 5
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
МегаФон 10742 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 3
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 3
HP Inc. 5883 2
9594 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 2
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 2
Альфа-Телеком ГК - Megacom 231 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 496 2
Google LLC 12690 2
Cisco Systems Russia - Сиско Системс Россия - Сиско Системс Интернешенел Б.В. - Сиско солюшенз 56 2
М2М телематика - НИС М2М 236 2
Мототелеком - Mototelecom 9 1
Verysell Telecom - Верисел Телеком 42 1
МТС - Комстар-ОТС - ПортТелеком 13 1
Квантовая долина ИНТЦ 4 1
ТАИС - Транспортные автоматизированные информационные системы 5 1
EasyData 8 1
GS Group - Гео-Строй Групп - Джи Эс Консалтинг 2 1
Неймарк Межвузовский ИТ-кампус 36 1
Allegro MicroSystems 3 1
Совинтех - Современные информационные технологии 39 1
Крафт-С 2 1
Самара-Интернет ИАЦ 9 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
AltEll - АльтЭль 27 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Dr.Web - Доктор Веб 1294 1
X Corp - Twitter 2938 1
Apple Inc 13156 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
Intel Corporation 12811 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 3
ЧТК - Челябинский текстильный комбинат 3 2
ГСПТС ГБУ - Государственная служба перемещения транспортных средств 7 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Почта России ПАО 2370 2
Связной ГК 1401 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 2
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 2
ИСК - Ижевская строительная компания 6 2
Estée Lauder - Эсте Лаудер Компаниз 19 1
Балтийское Юридическое Бюро 4 1
Дмитровская областная больница 7 1
Автодом - АВТОDOM 38 1
ПЗСП Специализированный застройщик 3 1
Трунов Айвар и Партнеры - коллегия адвокатов 1 1
Мегаполис-Сервис 1 1
Бизнес кар СП 20 1
Автодом - МБ РУС - Мерседес-Бенц Рус 37 1
Международный аэропорт Магас имени первого героя России Суламбека Сусаркуловича Осканова - ИАТА: IGT (ИНШ) – ИКАО: URMS (УРМС) 2 1
Банана-Мама - Banana-Mama 12 1
UFG - United Financial Group - ОФГ - Объединённая финансовая группа 36 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
BMW Group 482 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Альфа-Банк 1979 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 143 1
Hyundai Motor Company 436 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 1
X5 Group - Перекрёсток 640 1
Volvo Cars 262 1
Volkswagen Group - VW 308 1
Евросеть 1421 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 1
Renault Groupe 166 1
Спортмастер - Sportmaster 201 1
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ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 2
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НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 3
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 8
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 8
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Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 4
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 4
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 3
Аксессуары 4282 3
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2402 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 4
Microsoft Office 365 1042 4
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 3
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 3
МТС SIM-карты - МТС Абонент 143 3
Роскосмос - РКС - Российские космические системы - ФЦП ГЛОНАСС - Глобальная навигационная система - Федеральная целевая программа 35 2
Google Android 15244 2
Apple iOS 8583 2
Linux OS 11533 2
Apple - App Store 3109 2
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 256 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
NCSoft Lineage 103 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 323 1
1С:Бухгалтерия государственного учреждения - 1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения - 1С:БГУ 71 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 490 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 352 1
Nortel Meridian 38 1
Numa Technology - Numa Arce МДЗ 8 1
МЧС РФ - МУС ЧС - Мобильный узел связи для работы в условиях чрезвычайных ситуаций - Мобильный спасатель - Телекоммуникационный центр МЧС России 14 1
Парус Бюджет 71 1
LifeSize Passport 5 1
LifeSize Room 7 1
LifeSize Express 4 1
LifeSize Team 2 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz Cars - Mercedes-Benz S-Class - Mercedes-Benz C-Class - Mercedes-Benz E-Class - Mercedes-Benz SLK-Class - Mercedes-Benz GLE-Class - Mercedes-Benz AMG 104 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes me ID - Mercedes me connect 6 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem Clouden - ISPsystem BILLmanager 253 1
Мототелеком - Mototelecom Videomeeting - Mototelecom VideoPhone 3 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 1
Rakuten Viber 665 1
Microsoft Windows 16882 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
Kher Deepanshu - Дипаншу Кхер 6 3
Якунин Анатолий 5 2
Григорьян Дарья 2 2
Ramesh Sudhish Kasaba - Рамеш Судхиш Касаба 4 2
Мирошников Борис 63 2
Киселева Наталья 5 2
Баженов Михаил 39 2
Мелано Богдан 3 2
Боровко Роман 22 2
Яковлев Игорь 19 2
Евлоев Магомед 11 2
Курт-Аджиев Сергей 6 2
Дроздов Егор 5 2
Шифрин Александр 3 2
Калиниченко Владимир 2 2
Чаплинский Сергей 4 1
Земляков Сергей 2 1
Слесарев Сергей 1 1
Капник Сергей 1 1
Жабин Дмитрий 1 1
Гришина Марина 1 1
Зигизмунд Кирилл 2 1
Шандалов Валерий 5 1
Емельянов Геннадий 4 1
Шарапова Елена 1 1
Селеня Кирилл 1 1
Кожевников Александр 4 1
Литвинов Григорий 1 1
Шевченко Станислав 2 1
Маслова Ольга 4 1
Федосеев Евгений 4 1
Богданов Игорь 4 1
Хромов Игорь 5 1
Мишуров Роман 1 1
Лященко Юрий 2 1
Горячко Лариса 1 1
Поповкин Алексей 1 1
Волкова Ирина 6 1
Мельник Евгений 3 1
Ярошевский Виталий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 71
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 38
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 11
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 11
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 11
Россия - ПФО - Самарская область 1577 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 8
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Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 2
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