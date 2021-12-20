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МВД РФ ГУВД
Главное управление внутренних дел



20.12.2021 Российский полицейский лишился должности за майнинг криптовалюты на рабочем месте 1
07.10.2021 Админ мстил за увольнения, уничтожая данные и меняя пароли. Ему грозит 10 лет тюрьмы 1
25.06.2021 ЦБ обвинили в краже названия первого в России суперсервиса. Его разочарованный автор покидает страну 1
24.03.2021 ИТ-консультант отомстил за увольнение, удалив важные профили сотрудников и обрушив работу компании 1
19.08.2020 Cisco Россия объявила собственное «железо» нелегальным. В отношении полумиллиардного госпроекта открыто уголовное дело 1
13.08.2020 Центробанк обвинили в краже первого в России суперсервиса у разработчика 1
07.08.2020 Арестован гендиректор компании, поставлявшей военным предприятиям импортную электронику 1
31.10.2017 «Ждун» довел до уголовного дела 1
16.03.2017 У Росгвардии появилась собственная киберразведка 1
07.10.2015 «Ростелеком» организовал защищенную корпоративную сеть для ГУ МВД России по Нижегородской области 1
05.08.2015 ТТК предоставил комплекс услуг связи Главному Управлению МВД России по Красноярскому краю 1
12.02.2015 «Ростелеком» объединил 33 подразделения ГУ МВД России по Волгоградской области в единую сеть 1
30.09.2014 ТТК предоставил канал связи Главному управлению МВД России по Красноярскому краю 1
22.07.2014 «ТКС Банк» установил личность предполагаемого исполнителя DDoS-атаки 1
28.03.2014 МВД: Обыски в Verysell и "Найти" проведены по уголовному делу о мошенничестве 1
23.12.2013 Россия: Обвиняемому в пиратстве грозят 200-миллионный штраф и тюрьма 2
23.09.2013 В Новосибирске провели испытания по интеграции «ЭРА-ГЛОНАСС» и системы управления мобильными нарядами МВД России 1
22.08.2013 В Санкт-Петербурге раскрыта группа мошенников, зарабатывавших на рассылке «нигерийских писем» 1
07.08.2013 МВД РФ потратит свыше 1 млрд руб. на закупку СВТ и средств радиосвязи 2
09.07.2013 Призера Олимпиады по информатике поймали на взломе платежного терминала 2
03.07.2013 «Билайн Бизнес» предоставит услуги связи территориальным органам ГУ МВД России в ЮФО и СКФО 2
17.06.2013 «АйТи» внедрила систему электронной очереди в 14 подразделениях ГИБДД по Москве 1
17.06.2013 Мобильность – вовсе не светлое будущее? 1
10.06.2013 СК: Основатель «ВКонтакте» совершил неумышленный наезд 1
07.06.2013 Мобилизация: рост эффективности до 50% 1
04.03.2013 ТТК предоставил услуги связи трём подразделениям МВД на транспорте 1
25.01.2013 В Волгоградской области оперативниками отдела «К» задержаны подозреваемые в мошенничестве в интернете 2
24.01.2013 «Белтел» построил сеть единой оперативно-диспетчерской связи территориальных органов ГУ МВД России по Свердловской области 2
17.12.2012 Мошенники похитили у «Сбербанка» 10 млн руб. 1
27.11.2012 Сотрудники ИТ-холдинга «Оптима» «попали в поле зрения» МВД 1
07.11.2012 Корпорация «Элар» оцифровала документацию Московского ГУВД 1
19.09.2012 МВД подозревает сотрудников «Ростелекома» в хищении 20 квартир в 2008 году 1
13.07.2012 В Ярославской области пресечена деятельность группы, причастной к хищениям денег через интернет 1
23.04.2012 «Ростелеком» организует VPN для МВД России по Ростовской области 2
02.04.2012 Выручка «Билайн Бизнес» от предоставления услуг связи госсектору в 2011 г. превысила 2 млрд руб. 1
30.03.2012 Интеллектуальная транспортная система Москвы помогла найти преступника 1
28.02.2012 Единая сеть сайтов МВД России будет запущена до лета 4
15.02.2012 МТС обеспечит услугами связи правительства всех крупнейших регионов УрФО 1
14.02.2012 Полиция не нашла бомбу в офисах Luxoft и «Лаборатории Касперского» 1
06.02.2012 Двое осуждены по делу о хищении средств из государственного венчурного фонда 1

Публикаций - 70, упоминаний - 85

МВД РФ ГУВД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22022 4
СМАРТС Компания 510 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6386 3
Альфа-Телеком ГК - Megacom 193 2
Cisco Systems 4678 2
5504 2
1С-ИжТиСи 4911 2
Beltel - Белтел 131 1
Программный продукт ГК 3659 1
Аскон - Ascon 280 1
Vocord - Вокорд 127 1
БиМоКом Лтд - бренд MegaCom 51 1
BSA - Business Software Alliance 219 1
СТК Развитие 11 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7603 1
Cisco Systems - Сиско солюшенз 7 1
Открытые технологии 535 1
РИЦ ГКУ - Региональный информационный центр 25 1
Компас 167 1
Telenor - Теленор 724 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1880 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 960 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 1
Hitachi - Хитачи 1374 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1856 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1538 1
IBM - International Business Machines Corp 8814 1
Apple Inc 10397 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8617 1
Google LLC 9836 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2288 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 889 2
ЧТК - Челябинский текстильный комбинат 3 2
Балтийское Юридическое Бюро 4 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1608 1
Самарский метрополитен 2 1
КапиталЪ ИФД 34 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 389 1
Гулливер - Gulliver - торговая сеть 16 1
ИСК - Ижевская строительная компания 407 1
ETH - Eventis Telecom Holdings 88 1
CD Land 2 1
Еврохим МХК 68 1
Мегаполис ТК 127 1
Эксмо-АСТ - издательство 55 1
ЮКОС НК 138 1
Askona Life Group - Аскона 71 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 598 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 307 1
Евросеть 1389 1
Альфа-Банк 1341 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2234 20
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2174 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7612 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 864 3
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 282 3
УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 39 2
Росгвардия ОМОН - Отряд мобильный особого назначения - Отряд милиции особого назначения 18 2
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2603 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 787 2
Правительство РФ 6989 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2925 2
Районный суд Краснодара 7 1
УВО - Управление вневедомственной охраны 22 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 108 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 32 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции 138 1
Пермский краевой суд 9 1
МВД РФ РУВД - Районное управление внутренних дел - МВД РФ РОВД - Районные отделы внутренних дел 94 1
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 56 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области 74 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 117 1
Верховный суд Российской Федерации 627 1
Администрация Президента РФ 862 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1409 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1048 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 175 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2077 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 2
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 72 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1860 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 54 1
4CIO 16 1
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система 3650 2
Безопасный город - АПК БГ - СОБГ - Система обеспечения безопасности города 439 2
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 139 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30482 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4045 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12518 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1841 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2943 1
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 130 1
Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 102 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3032 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1675 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Европротокол онлайн 10 2
РСА Помощник ОСАГО 9 2
Linux OS 7448 1
Google Play - Google Store - Android Market 2665 1
Apple - App Store 2378 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 280 1
ЭОС Дело СЭД 1698 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 149 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 15 1
Vocord Tahion 22 1
Калиниченко Владимир 2 2
Курт-Аджиев Сергей 5 2
Евлоев Магомед 9 2
Тюлькин Евгений 2 2
Макаренко Виктор 14 1
Зубков Виктор 49 1
Силич Андрей 22 1
Альтовский Евгений 40 1
Шенкер Олег 17 1
Петрова Анна 12 1
Мурзалиев Азамат 20 1
Лавринова Анна 13 1
Поносов Александр 69 1
Дюкова Ольга 8 1
Бороздин Александр 7 1
Делягин Михаил 8 1
Хаутиев Зелимхан 1 1
Аушев Руслан 2 1
Мальсгова Роза 2 1
Киселева Наталья 4 1
Рейман Леонид 1008 1
Качанов Олег 60 1
Чичваркин Евгений 158 1
Яковицкий Алексей 21 1
Кочетков Владислав 247 1
Богданов Андрей 22 1
Маркин Владимир 16 1
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Мелано Богдан 2 1
Страх Александр 41 1
Шевченко Евгений 56 1
Носик Антон 100 1
Терентьев Юрий 13 1
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Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 996 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1312 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11937 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1135 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1277 2
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 235 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 554 2
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Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 892 2
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Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2007 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31767 2
Европа 9824 2
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Россия - Южный Урал 108 1
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Нигерия - Федеративная Республика 234 1
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УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 58 1
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 4
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Коммерсантъ - Издательский дом 823 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 561 1
Новая газета 4 1
Росбалт ИА 60 1
ИТМО СПбГУ - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 216 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1174371, в очереди разбора - 994143.
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