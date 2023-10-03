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Numa Technology Numa Arce МДЗ
Numa Arce – программный модуль доверенной загрузки (МДЗ), разработанный НумаТех специально для использования в среде Numa BIOS. Модуль предназначен для защиты средств вычислительной техники (СВТ) от несанкционированного доступа и обеспечения контроля целостности программной и аппаратной конфигурации СВТ. МДЗ Numa Arce сертифицирован ФСТЭК России и Минобороны России, обладает расширенными возможностями по контролируемым способам загрузки СВТ, а также контролю программной и аппаратной конфигурации СВТ. Numa BIOS – российский UEFI BIOS, являющийся полноценной альтернативой иностранным BIOS для СВТ, построенных на платформах Intel и AMD. Numa BIOS и МДЗ Numa Arce включены в реестр отечественного ПО.
СОБЫТИЯ
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Numa Technology и организации, системы, технологии, персоны:
|Олейник Александр 10 3
|Соколов Дмитрий 71 2
|Смоленский Павел 2 2
|Сватков Леонид 9 2
|Рубанов Владимир 76 1
|Макаров Валентин 251 1
|Калинин Алексей 76 1
|Анфимов Павел 56 1
|Соколов Николай 1 1
|Смекалкин Алексей 1 1
|Васильевых Евгений 1 1
|Пушкарев Сергей 2 1
|Шустов Игорь 1 1
|Гейх Марина 1 1
|Францев Викентий 8 1
|Дементьев Роман 7 1
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