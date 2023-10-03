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Numa Technology Numa Arce МДЗ

Numa Arce – программный модуль доверенной загрузки (МДЗ), разработанный НумаТех специально для использования в среде Numa BIOS. Модуль предназначен для защиты средств вычислительной техники (СВТ) от несанкционированного доступа и обеспечения контроля целостности программной и аппаратной конфигурации СВТ. МДЗ Numa Arce сертифицирован ФСТЭК России и Минобороны России, обладает расширенными возможностями по контролируемым способам загрузки СВТ, а также контролю программной и аппаратной конфигурации СВТ. Numa BIOS – российский UEFI BIOS, являющийся полноценной альтернативой иностранным BIOS для СВТ, построенных на платформах Intel и AMD. Numa BIOS и МДЗ Numa Arce включены в реестр отечественного ПО

СОБЫТИЯ

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03.10.2023 Совместимость продуктов «Нуматех» и ESMART помогла Numa Arce получить сертификат ФСБ России 5
20.09.2023 «АТБ электроника» и «Нуматех» выпустили совместный продукт 1
27.10.2022 МДЗ Numa Arce поддерживает строгую двухфакторную аутентификацию с помощью «Рутокен ЭЦП 3.0» 2
23.12.2021 «Нуматех» и «Байкал электроникс» подтвердили совместимость своих продуктов 2
21.10.2021 В России закрыто знаковое уголовное дело о плагиате софта, по которому разработчику грозила тюрьма 1
10.02.2021 «ICL Техно» и «Нуматех» подписали соглашение о технологическом партнерстве 1
25.09.2019 Разработчики софта из Реестра отечественного ПО подвели экс-главу компании под уголовную статью о плагиате 1

Публикаций - 8, упоминаний - 16

Numa Technology и организации, системы, технологии, персоны:

Numa Technology - НумаТех - Нума Технологии 15 7
Intel Corporation 12749 3
AMD - Advanced Micro Devices 4606 3
AltEll - АльтЭль 27 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1662 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 374 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 477 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1055 1
Росплатформа - Р-Платформа 95 1
ICL ГК - ICL Group 474 1
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 151 1
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 216 1
Ростелеком - Глобус-телеком 235 1
EFI - Electronics for Imaging 45 1
АТБ Электроника - ATB Electronics - ЭйТиБи Электроникс 40 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5444 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3549 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13519 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 563 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3170 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5906 2
Судебная власть - Judicial power 2469 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3772 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 751 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 751 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1294 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 87 1
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 80 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 104 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 808 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 359 1
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 758 5
Кибербезопасность - АПМДЗ - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 96 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32972 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12970 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4115 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34057 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63687 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27898 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7000 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24919 3
BIOS UEFI - Unified Extensible Firmware Interface - UEFI Secure Boot - UEFI Trusted Boot - интерфейс между операционной системой и микропрограммами 263 3
Application Control - Контроль доступа к приложениям 189 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1816 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2909 2
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 425 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4280 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8521 2
Кибербезопасность - LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 605 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7872 2
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 941 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4382 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 477 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3111 2
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1061 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1243 2
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USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10526 1
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SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3730 1
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RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10175 1
Interoperability solutions - Интероперабельность - Функциональная совместимость - Способность к взаимодействию 303 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2906 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13764 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4447 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5012 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3228 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4935 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1622 1
Numa Technology - Numa BIOS БСВВ 10 6
Numa Technology - Numa Edge 6 4
Numa Technology - Numa vServer 11 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1316 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2325 2
AltEll Trust 8 2
AltEll Neo 10 2
Microsoft RemoteFX 25 2
Numa Technology - Numa vDesktop 1 1
Intel Quick Sync Video 4 1
Linux OS 11348 1
Intel x86 - архитектура процессора 2129 1
Microsoft Windows 16741 1
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Актив - Рутокен ЭЦП PKI 202 1
АТ Бюро - ESMART - серия считывателей 46 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 250 1
ICL RAY - ICL RAYbook - ICL ThinRAY 17 1
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АТБ АТОМ 14 1
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