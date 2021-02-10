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«ICL Техно» и «Нуматех» подписали соглашение о технологическом партнерстве

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«ICL Техно» и «Нуматех» начали сотрудничество в области разработки и производства средств вычислительной техники с высокой степенью локализации. В планах – использование совместных компетенций для создания как отдельных продуктов, так и комплексных ИТ-решений, отвечающих требованиям по безопасности информации.

Научно-технологический потенциал «ICL Техно» и «Нуматех» позволит создавать продукты и решения, которые могут быть адаптированы под потребности конкретного потребителя. Так, например, уже организованы и ведутся работы по модификации и адаптации первой российской базовой системы ввода-вывода Numa BIOS для использования в составе линейки ноутбуков ICL RAYbook. Numa BIOS для ноутбуков RAYbook является полноценной заменой оригинального BIOS и обеспечивает реализацию дополнительных функций. Numa BIOS обеспечивает полноценное функционирование операционных систем семейств Windows и Linux, включая отечественные ОС специального назначения.

Стоит отметить, что для компьютерного и серверного оборудования производства «ICL Техно», где в качестве базовой системы ввода-вывода будет использоваться Numa BIOS, будет доступна возможность использования модуля доверенной загрузки Numa Arce, сертифицированного ФСТЭК России. Numa Arce реализован в виде EFI приложения и может применяться для защиты информации в государственных информационных системах, информационных системах персональных данных, на объектах критической информационной инфраструктуры, а также в автоматизированных системах управления технологическими процессами.

Отдельные исполнения серверных аппаратных платформ «ICL Техно» будут производиться с предустановленным доверенным Numa BIOS, позволяющим использовать оборудование в составе решений, к которым предъявляются требования по безопасности информации (ИСПДн, ГИС, КИИ), а также в качестве основы для создания программно-технических средства защиты информации. Кроме того, компании планируют проводить совместные работы по созданию комплексных решений, базирующихся на использовании доверенной системы серверной виртуализации Numa vServer, предназначенных для построения виртуальных инфраструктур, масштабирующихся до геораспределенного частного или гибридного облака.

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