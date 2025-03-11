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Numa Technology Numa vServer
Numa vServer – доверенная система серверной виртуализации. Продукт построен на базе доработанного командой «НумаТех» открытого гипервизора Xen: выполнено более 300 различных доработок, включающих функции безопасности, надёжности функционирования, быстродействия, исправления ошибок и уязвимостей.
Данные 2024 года
Numa Technology и организации, системы, технологии, персоны:
|Олейник Александр 7 1
|Соколов Дмитрий 67 1
|Смоленский Павел 2 1
|Сватков Леонид 8 1
|Игнатов Сергей 47 1
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