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Numa Technology Numa vServer

Numa Technology - Numa vServer

Numa vServerдоверенная система серверной виртуализации. Продукт построен на базе доработанного командой «НумаТех» открытого гипервизора Xen: выполнено более 300 различных доработок, включающих функции безопасности, надёжности функционирования, быстродействия, исправления ошибок и уязвимостей.

 

Данные 2024 года

 

 


11.03.2025 Российская суверенная замена ПО VMware научилась сверхбыстро управлять гибридной СХД Yadro 1
14.06.2024 Эра VMware заканчивается. Теперь с нее можно уйти нажатием кнопки 1
17.07.2023 Axoft усилил портфель отечественных систем виртуализации и СЗИ решениями от «Нуматех» 1
03.04.2023 Виртуализация на Xen поможет решить проблему ухода западных вендоров 1
23.12.2021 «Нуматех» и «Байкал электроникс» подтвердили совместимость своих продуктов 1
21.10.2021 В России закрыто знаковое уголовное дело о плагиате софта, по которому разработчику грозила тюрьма 1
10.02.2021 «ICL Техно» и «Нуматех» подписали соглашение о технологическом партнерстве 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Numa Technology и организации, системы, технологии, персоны:

Numa Technology - НумаТех - Нума Технологии 11 6
Broadcom - VMware 2383 3
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 859 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 414 1
ICL ГК 390 1
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 99 1
AltEll - АльтЭль 26 1
EFI - Electronics for Imaging 44 1
Citrix Systems 816 1
Microsoft Corporation 24703 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 330 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 503 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1010 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4204 5
Судебная власть - Judicial power 2322 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11787 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 687 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5495 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 79 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 461 1
Федеральное казначейство России 1788 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3302 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
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VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3775 1
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OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 403 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3981 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 831 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7458 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7737 1
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XEN - Кроссплатформенный гипервизор 107 2
Numa Technology - Numa Collider 2 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1087 1
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Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 357 1
ICL RAY - ICL RAYbook - ICL ThinRAY 14 1
AltEll Trust 8 1
AltEll Neo 10 1
Microsoft RemoteFX 25 1
Smart Technologies - Aquarius AQBM - Aquarius AQH - Aquarius AQH - серия материнских плат 3 1
Numa Technology - Numa vDesktop 1 1
Broadcom - VMware vSphere 567 1
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Россия - РФ - Российская федерация 145998 6
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2445 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17539 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43522 1
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14579 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2419 2
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5135 1
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