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Softline Софтлайн Технологии СФ ТЕХ СФ Технологии
В 2025 году ГК Softline объявляет о формировании технологического Кластера «Софтлайн Технологии» («СФ ТЕХ») в который будут входить активы и компетенции Группы в области высокотехнологичных решений для корпоративных, промышленных и инфраструктурных заказчиков. В состав «СФ ТЕХ» вошли :
- VPG LaserONE (ранее НТО «ИРЭ-Полюс»): российский производитель лазерных решений
- Компании «Борлас секьюрити системз» и «Центр цифровой трансформации», входящие в Группу компаний «Борлас», одного из игроков рынка информационных технологий России. Направления деятельности компаний: системная интеграция и инфраструктурные решения для промышленных предприятий, производственный консалтинг, промышленный инжиниринг, техническая и информационная безопасность и другие
- Группа «Инферит»: российская платформа, объединяющая производство оборудования и ПО для ИТ-инфраструктуры, в т.ч. сертифицированных средств вычислительной техники в защищенном исполнении (ЗАРМ и АРМ) и комплексных решений по кибербезопасности, включая защиту государственной тайны для спецзаказчиков.
СОБЫТИЯ
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|25.03.2026
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Совместимость серверов Inferit RS (кластер «СФ Тех» ГК Softline) с системой защищенной виртуализации zVirt поможет строить доверенные инфраструктуры
Производитель компьютерного оборудования «Инферит Техника» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) и компания Orion soft протестировали серверы Inferit RS на совместимость
|17.02.2026
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Компактные промышленные лазеры компании VPG LaserONE (кластер «СФ Тех» ГК Softline) внесены в реестр Минпромторга
Компания VPG LaserONE (кластер «СФ Тех» ГК Softline) внесла иттербиевый волоконный лазер YLS-12000-U-R в реестр импортозамеща
|27.01.2026
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Президент компании VPG LaserONE (кластер «СФ Тех» ГК Softline) Николай Евтихиев избран президентом Лазерной ассоциации России
Лазерную ассоциацию России (ЛАС) возглавил Николай Николаевич Евтихиев — президент компании VPG LaserONE (кластер «СФ Тех» ГК Softline). Решение о его избрании принято по итогам голосования членов ассоциации. Иван Борисович Ковш, бессменный лидер ЛАС на протяжении последних десятилетий, продолжит работу в с
|25.12.2025
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Компания VPG LaserONE (кластер «СФ Тех» ГК Softline) внедрила роботизированный комплекс гибридной лазерной сварки на одном из отечественных машиностроительных заводов
Компания VPG LaserONE (кластер «СФ Тех» ГК Softline), крупнейший разработчик и производитель лазерной техники в России и СНГ, поставила и внедрила роботизированный комплекс гибридной лазерной сварки на одном из самых передовы
|16.12.2025
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«Нева-Автоматизация» стала официальным партнером ИТ-вендора «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline)
Российский ИТ-вендор «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) заключил партнерское соглашение с системным интегратором и поставщиком современных решений в сфере ИТ и защиты информации «Нева-Автоматизация». Сотрудничество направлено на
|14.10.2025
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Операционная система «МСВСфера» 9 от «Инферит ОС» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) получила сертификат ФСТЭК России
Разработчик операционных систем «Инферит ОС» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) получил сертификат соответствия требованиям безопасности информации ФСТЭК России по четвертому классу защиты для ОС «МСВСфера» 9. Это подтверждает зрелый уровень защиты ОС
|14.08.2025
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Технологический кластер «СФ Тех» и компания Pokkels объявляют о стратегическом партнерстве
Технологический кластер «Софтлайн Технологии» ГК Softline («СФ Тех») и компания Pokkels, участник российского рынка пр
|13.08.2025
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«Инферит» (кластер «СФ ТЕХ» ГК Softline) готовит инженеров будущего: студенты МГТУ им. Н.Э. Баумана прошли практику на базе российского ИТ-вендора
Российский ИТ-вендор «Инферит» (кластер «СФ ТЕХ» ГК Softline) завершил первую летнюю практику для студентов кафедры «Информационная бе
|06.08.2025
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Глава российского промышленного гиганта поможет Softline с созданием технологического кластера
кий кластер Группа компаний «Софтлайн» (ГК Softline) объявила о создании технологического кластера «Софтлайн Технологии» («СФ Тех»). В него войдут активы и компетенции группы в области высокоте
|06.08.2025
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ГК Softline объявила о создании технологического кластера «Софтлайн Технологии»
-технологический холдинг с фокусом на инновации, объявила о формировании технологического кластера «Софтлайн Технологии» («СФ Тех») в который будут входить активы и компетенции группы в области
Softline и организации, системы, технологии, персоны:
|Назаренко Ирина 50 22
|Ильичев Андрей 37 17
|Трусов Данила 23 15
|Белый Максим 13 12
|Витков Павел 14 11
|Размахаев Сергей 49 5
|Лавров Владимир 108 5
|Кузнецова Ирина 31 4
|Кувшинов Роман 16 4
|Фильченков Александр 39 4
|Евтихиев Николай 11 4
|Онянов Сергей 13 3
|Епишин Олег 25 3
|Кастрыкин Александр 8 3
|Сорокин Святослав 31 2
|Вагизов Ильдар 30 2
|Дубенсков Пётр 18 2
|Пустарнаков Роман 54 2
|Важенин Дмитрий 7 2
|Литвинов Егор 18 2
|Петров Денис 6 2
|Яненко Михаил 5 2
|Мирзоев Мурад 30 2
|Фокин Максим 9 2
|Хижний Артем - Хижный Артем 20 2
|Семикин Сергей 12 2
|Рябкин Константин 6 2
|Золотарев Дмитрий 7 2
|Шарипов Руслан 50 1
|Квитка Анна 2 1
|Олегин Михаил 1 1
|Пинчук Вячеслав 1 1
|Тихомиров Николай 2 1
|Григорьев Григорий 1 1
|Каржавин Денис 2 1
|Шмелёв Сергей 2 1
|Северина Елена 3 1
|Чуриков Алексей 4 1
|Раднаев Виталий 1 1
|Артемьева Татьяна 1 1
|Ведомости 1441 2
|Forbes - Форбс 983 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11541 1
|23ABC News 183 1
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