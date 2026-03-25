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угрожает цифровому суверенитету России?

Искусственный интеллект вмешался в процесс импортозамещения в стране. Еще недавно оно сводилось к замене иностранных ИТ-решений на российские, а сегодня большая часть кода российских информационных систем разрабатывается и поддерживается в ИИ-сервисах на базе зарубежных генеративных моделей. Нужны новые подходы к импортозамещению?