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Softline Софтлайн Технологии СФ ТЕХ СФ Технологии

В 2025 году ГК Softline объявляет о формировании технологического Кластера «Софтлайн Технологии» («СФ ТЕХ») в который будут входить активы и компетенции Группы в области высокотехнологичных решений для корпоративных, промышленных и инфраструктурных заказчиков.  В состав «СФ ТЕХ» вошли :

СОБЫТИЯ

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25.03.2026 Совместимость серверов Inferit RS (кластер «СФ Тех» ГК Softline) с системой защищенной виртуализации zVirt поможет строить доверенные инфраструктуры

Производитель компьютерного оборудования «Инферит Техника» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) и компания Orion soft протестировали серверы Inferit RS на совместимость
17.02.2026 Компактные промышленные лазеры компании VPG LaserONE (кластер «СФ Тех» ГК Softline) внесены в реестр Минпромторга

Компания VPG LaserONE (кластер «СФ Тех» ГК Softline) внесла иттербиевый волоконный лазер YLS-12000-U-R в реестр импортозамеща
27.01.2026 Президент компании VPG LaserONE (кластер «СФ Тех» ГК Softline) Николай Евтихиев избран президентом Лазерной ассоциации России

Лазерную ассоциацию России (ЛАС) возглавил Николай Николаевич Евтихиев — президент компании VPG LaserONE (кластер «СФ Тех» ГК Softline). Решение о его избрании принято по итогам голосования членов ассоциации. Иван Борисович Ковш, бессменный лидер ЛАС на протяжении последних десятилетий, продолжит работу в с
25.12.2025 Компания VPG LaserONE (кластер «СФ Тех» ГК Softline) внедрила роботизированный комплекс гибридной лазерной сварки на одном из отечественных машиностроительных заводов

Компания VPG LaserONE (кластер «СФ Тех» ГК Softline), крупнейший разработчик и производитель лазерной техники в России и СНГ, поставила и внедрила роботизированный комплекс гибридной лазерной сварки на одном из самых передовы
16.12.2025 «Нева-Автоматизация» стала официальным партнером ИТ-вендора «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline)

Российский ИТ-вендор «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) заключил партнерское соглашение с системным интегратором и поставщиком современных решений в сфере ИТ и защиты информации «Нева-Автоматизация». Сотрудничество направлено на
14.10.2025 Операционная система «МСВСфера» 9 от «Инферит ОС» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) получила сертификат ФСТЭК России

Разработчик операционных систем «Инферит ОС» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) получил сертификат соответствия требованиям безопасности информации ФСТЭК России по четвертому классу защиты для ОС «МСВСфера» 9. Это подтверждает зрелый уровень защиты ОС

14.08.2025 Технологический кластер «СФ Тех» и компания Pokkels объявляют о стратегическом партнерстве

Технологический кластер «Софтлайн Технологии» ГК Softline («СФ Тех») и компания Pokkels, участник российского рынка пр
13.08.2025 «Инферит» (кластер «СФ ТЕХ» ГК Softline) готовит инженеров будущего: студенты МГТУ им. Н.Э. Баумана прошли практику на базе российского ИТ-вендора

Российский ИТ-вендор «Инферит» (кластер «СФ ТЕХ» ГК Softline) завершил первую летнюю практику для студентов кафедры «Информационная бе
06.08.2025 Глава российского промышленного гиганта поможет Softline с созданием технологического кластера

кий кластер Группа компаний «Софтлайн» (ГК Softline) объявила о создании технологического кластера «Софтлайн Технологии» («СФ Тех»). В него войдут активы и компетенции группы в области высокоте
06.08.2025 ГК Softline объявила о создании технологического кластера «Софтлайн Технологии»

-технологический холдинг с фокусом на инновации, объявила о формировании технологического кластера «Софтлайн Технологии» («СФ Тех») в который будут входить активы и компетенции группы в области

Публикаций - 137, упоминаний - 200

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3687 134
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 422 95
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - iTMan - iTMan24 - ИТМен 60 32
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС 130 29
Softline - Софтлайн Технологии - VPG Laserone - ВПГ Лазеруан - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение 72 20
Intel Corporation 12780 16
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит Облако 75 10
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Фабрика ПО 140 10
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1619 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2995 8
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1419 8
Ростелеком 10879 7
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - Девелоника 169 7
Orion soft - Орион софт - 298 7
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Безопасность 26 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5602 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1324 6
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - Test IT - Тест Айти 55 6
Softline - Цифровые Решения - Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс - Софтлайн Промышленный Софт 179 6
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Ред Софт - Red Soft 1210 5
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 468 5
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 766 5
Крок - Croc 1956 5
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 710 5
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 428 5
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 164 5
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Инфосекьюрити 194 5
Nvidia Corp 3953 5
ICL Soft - АйСиЭл Софт - ICL Solutions 34 5
PlatformCraft - ПлатформКрафт 15 5
Софтлист - Softlist 6 5
HPE - Hewlett Packard Enterprise 724 4
IBM - International Business Machines Corp 9681 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2387 4
Скала^р - ранее InterLab IBS 284 4
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 922 4
Naumen - Наумен 743 4
1С-Битрикс - Bitrix 665 4
DXC Technology - Computer Sciences 100 4
Газпром СПГ Портовая 6 4
Энергопрогресс ИЦ - Энергопрогресс Инженерный центр 5 4
Минобороны РФ - Оборонлогистика 4 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1111 2
ГПБ - Газпромбанк 1261 2
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 101 2
Фаберлик - Faberlic 115 2
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 60 2
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 69 2
Remind - Ремайнд Страховой Брокер - Марш страховые брокеры - Marsh Insurance Brokers 17 2
Гранель ГК 12 1
ЦентрИнвест 24 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8767 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1881 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Ростех - Вертолеты России 180 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 224 1
Синара ГК - Sinara Group 121 1
Полиметалл - Polymetal - Серебро Магадана - Амурский гидрометаллургический комбинат 36 1
Kama Flow - КФ Венчурс 29 1
Акрон ГК - Дорогобуж 19 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 112 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 1
RusProfile - Руспрофайл 26 1
SGCC - State Grid Corporation of China - Государственная электросетевая корпорация Китая - Государственная электроэнергетическая корпорация Китая 12 1
Тетис Кэпитал - Tethys 26 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1715 1
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 47 1
Интеррос - Восход - венчурный фонд - инвестиционный фонд 16 1
Булат ТД - Булат Торговый дом 2 1
Dinex - Динекс Русь 3 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5582 32
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13666 29
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3839 22
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1159 4
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Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 219 47
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Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1040 6
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Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 355 5
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Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 276 5
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Intel LGA - land grid array - процессорный сокет 145 4
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Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2183 10
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7727 9
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6675 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21456 8
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5432 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18037 6
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10234 5
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ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3949 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5726 4
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2098 4
Энергетика - Energy - Energetically 5806 4
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Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8034 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1460 3
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Юриспруденция - Федеральное законодательство 4571 3
White Label - Вайт лейбл - Формат партнерского сотрудничества 164 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27084 3
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8842 3
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Ведомости 1441 2
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