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Numa Technology Numa BIOS БСВВ

Numa BIOS – российский UEFI BIOS, являющийся полноценной альтернативой иностранным BIOS для СВТ, построенных на платформах Intel и AMD. Numa BIOS и МДЗ Numa Arce включены в реестр отечественного ПО

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


03.10.2023 Совместимость продуктов «Нуматех» и ESMART помогла Numa Arce получить сертификат ФСБ России 1
20.09.2023 «АТБ электроника» и «Нуматех» выпустили совместный продукт 2
17.07.2023 Axoft усилил портфель отечественных систем виртуализации и СЗИ решениями от «Нуматех» 1
06.04.2023 «Аквариус» выпустила новый сервер на гибридной дисковой подсистеме 1
03.04.2023 Виртуализация на Xen поможет решить проблему ухода западных вендоров 1
27.10.2022 МДЗ Numa Arce поддерживает строгую двухфакторную аутентификацию с помощью «Рутокен ЭЦП 3.0» 1
23.12.2021 «Нуматех» и «Байкал электроникс» подтвердили совместимость своих продуктов 1
21.10.2021 В России закрыто знаковое уголовное дело о плагиате софта, по которому разработчику грозила тюрьма 1
10.02.2021 «ICL Техно» и «Нуматех» подписали соглашение о технологическом партнерстве 1

Публикаций - 10, упоминаний - 11

Numa Technology и организации, системы, технологии, персоны:

Numa Technology - НумаТех - Нума Технологии 15 8
Broadcom - VMware 2586 2
Intel Corporation 12749 2
AMD - Advanced Micro Devices 4606 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1055 2
AltEll - АльтЭль 27 1
Microsoft Corporation 25653 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1662 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 374 1
Citrix Systems 863 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 477 1
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 416 1
ICL ГК - ICL Group 474 1
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 151 1
EFI - Electronics for Imaging 45 1
АТБ Электроника - ATB Electronics - ЭйТиБи Электроникс 40 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1677 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5444 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3549 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13519 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3772 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 563 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3170 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 751 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 87 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5906 1
Судебная власть - Judicial power 2469 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7000 6
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 758 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63687 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32972 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34057 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27898 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24919 4
Кибербезопасность - АПМДЗ - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 96 4
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1816 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2909 3
BIOS UEFI - Unified Extensible Firmware Interface - UEFI Secure Boot - UEFI Trusted Boot - интерфейс между операционной системой и микропрограммами 263 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12970 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 477 3
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 621 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10498 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4115 2
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SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3730 2
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Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2906 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4447 2
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Кибербезопасность - LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 605 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2429 2
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 608 2
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1061 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14653 2
GSLB - Global Server Load Balancing - Глобальная балансировка нагрузки серверов - Балансировщик нагрузки 157 1
Application Control - Контроль доступа к приложениям 189 1
TMS - Test Management System - fuzzing - fuzz testing - фаззинг - тестирование мусорными данными 44 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2013 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 353 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1557 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10526 1
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 601 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6536 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 425 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22304 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15321 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10175 1
Numa Technology - Numa Arce МДЗ 8 6
Numa Technology - Numa vServer 11 5
Numa Technology - Numa Edge 6 4
Linux OS 11348 2
Microsoft Windows 16741 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5579 2
XEN - Кроссплатформенный гипервизор 112 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2325 2
Numa Technology - Numa vDesktop 1 1
Intel Quick Sync Video 4 1
Numa Technology - Numa Collider 3 1
Intel x86 - архитектура процессора 2129 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1016 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 359 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 202 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1316 1
Broadcom - VMware vSphere 607 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 677 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 303 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1706 1
AltEll Trust 8 1
AltEll Neo 10 1
АТ Бюро - ESMART - серия считывателей 46 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 250 1
Microsoft RemoteFX 25 1
ICL RAY - ICL RAYbook - ICL ThinRAY 17 1
S8 Capital - Aquarius AQBM - Aquarius AQH - Aquarius AQH - серия материнских плат 3 1
S8 Capital - Aquarius - AquaServer - AQserv - серия серверов 65 1
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Игнатов Сергей 78 1
Смоленский Павел 2 1
Сватков Леонид 9 1
Дементьев Роман 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 163775 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54263 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47124 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19303 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2813 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56830 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3600 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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