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Numa Technology Numa Edge

Numa Edge – программно-технический межсетевой экран, соответствующий концепции универсального шлюза безопасности (UTM), обеспечивающий реализацию функций межсетевого экранирования и криптографической защиты каналов передачи данных (ФСБ КС2).

СОБЫТИЯ

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20.09.2023 «АТБ электроника» и «Нуматех» выпустили совместный продукт 2
17.07.2023 Axoft усилил портфель отечественных систем виртуализации и СЗИ решениями от «Нуматех» 2
23.12.2021 «Нуматех» и «Байкал электроникс» подтвердили совместимость своих продуктов 1
21.10.2021 В России закрыто знаковое уголовное дело о плагиате софта, по которому разработчику грозила тюрьма 1
25.09.2019 Разработчики софта из Реестра отечественного ПО подвели экс-главу компании под уголовную статью о плагиате 1

Публикаций - 6, упоминаний - 9

Numa Technology и организации, системы, технологии, персоны:

Numa Technology - НумаТех - Нума Технологии 15 5
AltEll - АльтЭль 27 2
Intel Corporation 12749 2
AMD - Advanced Micro Devices 4606 2
АТБ Электроника - ATB Electronics - ЭйТиБи Электроникс 40 1
Broadcom - VMware 2586 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 477 1
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 416 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1055 1
Росплатформа - Р-Платформа 95 1
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 216 1
Ростелеком - Глобус-телеком 235 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5444 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5906 2
Судебная власть - Judicial power 2469 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13519 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 563 2
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 80 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 104 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3549 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3772 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 751 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3170 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 751 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1294 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 87 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 808 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 359 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34057 4
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1816 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4115 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7000 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24919 3
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 758 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32972 3
Кибербезопасность - АПМДЗ - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 96 3
Application Control - Контроль доступа к приложениям 189 2
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 425 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63687 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2906 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8521 2
Кибербезопасность - LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 605 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7872 2
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 941 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4382 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12970 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2429 2
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 608 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 477 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3111 2
Аудиовизуальные решения - AV-системы - AV-решения - AV-инфраструктура - Видеосистема 482 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4716 1
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 546 1
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АТБ АТОМ 14 1
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Intel x86 - архитектура процессора 2129 1
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ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 572 1
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