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Numa Technology Numa Edge
Numa Edge – программно-технический межсетевой экран, соответствующий концепции универсального шлюза безопасности (UTM), обеспечивающий реализацию функций межсетевого экранирования и криптографической защиты каналов передачи данных (ФСБ КС2).
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Numa Technology и организации, системы, технологии, персоны:
|Соколов Дмитрий 71 2
|Олейник Александр 10 2
|Смоленский Павел 2 2
|Сватков Леонид 9 2
|Дементьев Роман 7 1
|Рубанов Владимир 76 1
|Макаров Валентин 251 1
|Калинин Алексей 76 1
|Игнатов Сергей 78 1
|Соколов Николай 1 1
|Смекалкин Алексей 1 1
|Васильевых Евгений 1 1
|Пушкарев Сергей 2 1
|Шустов Игорь 1 1
|Гейх Марина 1 1
|Францев Викентий 8 1
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