Axoft усилил портфель отечественных систем виртуализации и СЗИ решениями от «Нуматех»

Axoft заключил дистрибуторское соглашение с «Нуматех», российским разработчиком специализированного программного обеспечения и средств защиты информации. Сертифицированные продукты «Нуматех» позволяют решать задачи в самых критичных направлениях информационных технологий: от импортозамещения до создания защищенных инфраструктур корпоративного уровня. Через партнерский канал Axoft будут реализовываться продукты по направлениям: безопасность сетей и защита каналов передачи данных (ПАК Numa Edge) и доверенные технологии виртуализации, серверная виртуализация (Numa vServer). Об этом CNews сообщили представители Axoft.

Портфель Axoft усилился отечественным аналогом серверной виртуализации VMware –системой Numa vServer, и программно-техническим межсетевым экраном с богатым набором функциональных возможностей Numa Edge. Заказчики решений – компании всех секторов и сегментов российского бизнеса. Пользователи продуктов от «Нуматех» получат доступ к подробной разработанной документации и технической поддержке.

Numa vServer – доверенная система серверной виртуализации. Продукт построен на базе доработанного командой «Нуматех» открытого гипервизора Xen: выполнено более 300 различных доработок, включающих функции безопасности, надежности функционирования, быстродействия, исправления ошибок и уязвимостей.

Numa Edge – программно-технический межсетевой экран, соответствующий концепции универсального шлюза безопасности (UTM), обеспечивающий реализацию функций межсетевого экранирования и криптографической защиты каналов передачи данных (ФСБ КС2).

«Сотрудничество с компанией «Нуматех» позволит укрепить позиции Axoft на рынке инфраструктурных решений и ИБ, а нашим партнерам – предлагать заказчикам продукты с привычным интерфейсом и функционалом, с одной стороны, и полностью соответствующие новейшим отечественным стандартам безопасности – с другой», – сказал Сергей Игнатов, директор по развитию продуктовых направлений компании Axoft.

Владимир Емышев, «МСофт»: Скорость файлового обмена — скорость принятия решений. Импортонезависимость

В планах вендора – существенно нарастить партнерский канал по решениям «Нуматех», расширить региональное присутствие.

Numa vServer имеет функциональные возможности, необходимых для использования в корпоративном сегменте. Продукт обладает встроенными функциями централизованного управления, мониторинга и отчетности, обеспечивает высокую производительность, доступность и эффективность всех компонентов виртуальной инфраструктуры, в том числе предоставляет возможность бесшовной миграции как с зарубежных, так и с отечественных решений виртуализации.

Функционал Numa Edge обеспечивает возможность его применения в качестве замены иностранных изделий корпоративного уровня, не соответствующих требованиям по безопасности информации и критериям импортозамещения. Решение обладает широким модельным рядом, все исполнения продукта имеют в своем составе доверенное программное обеспечение Numa BIOS.