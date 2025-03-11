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Numa Technology НумаТех Нума Технологии
«НумаТех» - российский разработчик специализированного программного обеспечения и средств защиты информации. Сертифицированные продукты «НумаТех» позволяют решить набор задач в самых критичных направлениях информационных технологий: от импортозамещения до создания защищённых инфраструктур корпоративного уровня.
Numa Technology и организации, системы, технологии, персоны:
|Олейник Александр 7 3
|Соколов Дмитрий 67 2
|Смоленский Павел 2 2
|Сватков Леонид 8 2
|Рубанов Владимир 75 1
|Макаров Валентин 224 1
|Калинин Алексей 65 1
|Соколов Николай 1 1
|Смекалкин Алексей 1 1
|Васильевых Евгений 1 1
|Пушкарев Сергей 2 1
|Шустов Игорь 1 1
|Гейх Марина 1 1
|Францев Викентий 8 1
|Анфимов Павел 48 1
|Игнатов Сергей 47 1
|Дементьев Роман 6 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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