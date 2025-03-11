Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 170401
ИКТ 13269
Организации 10414
Ведомства 1449
Ассоциации 974
Технологии 3403
Системы 25229
Персоны 72948
География 2764
Статьи 1511
Пресса 1196
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2588
Мероприятия 843

Numa Technology НумаТех Нума Технологии

Numa Technology - НумаТех - Нума Технологии

«НумаТех» -  российский разработчик специализированного программного обеспечения и средств защиты информации. Сертифицированные продукты «НумаТех» позволяют решить набор задач в самых критичных направлениях информационных технологий: от импортозамещения до создания защищённых инфраструктур корпоративного уровня.


11.03.2025 Российская суверенная замена ПО VMware научилась сверхбыстро управлять гибридной СХД Yadro 1
14.06.2024 Эра VMware заканчивается. Теперь с нее можно уйти нажатием кнопки 1
03.10.2023 Совместимость продуктов «Нуматех» и ESMART помогла Numa Arce получить сертификат ФСБ России 1
20.09.2023 «АТБ электроника» и «Нуматех» выпустили совместный продукт 1
17.07.2023 Axoft усилил портфель отечественных систем виртуализации и СЗИ решениями от «Нуматех» 1
03.04.2023 Виртуализация на Xen поможет решить проблему ухода западных вендоров 1
27.10.2022 МДЗ Numa Arce поддерживает строгую двухфакторную аутентификацию с помощью «Рутокен ЭЦП 3.0» 1
23.12.2021 «Нуматех» и «Байкал электроникс» подтвердили совместимость своих продуктов 1
21.10.2021 В России закрыто знаковое уголовное дело о плагиате софта, по которому разработчику грозила тюрьма 5
10.02.2021 «ICL Техно» и «Нуматех» подписали соглашение о технологическом партнерстве 1
25.09.2019 Разработчики софта из Реестра отечественного ПО подвели экс-главу компании под уголовную статью о плагиате 6

Публикаций - 11, упоминаний - 20

Numa Technology и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12234 3
AMD - Advanced Micro Devices 4258 3
Broadcom - VMware 2383 3
AltEll - АльтЭль 26 2
Росплатформа - Р-Платформа 86 1
Ростелеком - Глобус-телеком 226 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 859 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 414 1
ICL ГК 390 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 855 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 189 1
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 99 1
EFI - Electronics for Imaging 44 1
Citrix Systems 816 1
Microsoft Corporation 24703 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 330 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1476 1
АТБ Электроника - ATB Electronics - ЭйТиБи Электроникс 31 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 503 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1010 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4204 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3156 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11787 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 461 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3005 2
Судебная власть - Judicial power 2322 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5495 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 672 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1223 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 687 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 79 1
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 76 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2911 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 88 1
Федеральное казначейство России 1788 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3302 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 729 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 314 1
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 662 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28027 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67115 6
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6168 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19797 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30011 5
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1478 5
Кибербезопасность - АПМДЗ - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 84 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11182 4
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2209 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7500 3
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 421 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12667 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3775 3
BIOS UEFI - Unified Extensible Firmware Interface - UEFI Secure Boot - UEFI Trusted Boot - интерфейс между операционной системой и микропрограммами 205 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25596 3
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 539 3
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 463 3
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 282 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2825 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7458 2
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 913 2
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 831 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1141 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3981 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3870 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9472 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2088 2
Application Control - Контроль доступа к приложениям 167 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2728 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1721 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5780 2
Clone - Клонирование 496 2
Кластеризация - Кластерный анализ - Cluster analysis 358 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2698 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24361 2
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 403 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8650 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20935 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1283 1
Numa Technology - Numa BIOS БСВВ 9 8
Numa Technology - Numa Arce МДЗ 7 7
Numa Technology - Numa vServer 7 6
Numa Technology - Numa Edge 5 5
AltEll Trust 8 2
AltEll Neo 10 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1087 2
Microsoft RemoteFX 25 2
Linux OS 10056 2
Microsoft Windows 15761 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4550 2
XEN - Кроссплатформенный гипервизор 107 2
Numa Technology - Numa Collider 2 2
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 128 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 357 1
ICL RAY - ICL RAYbook - ICL ThinRAY 14 1
Numa Technology - Numa vDesktop 1 1
Smart Technologies - Aquarius AQBM - Aquarius AQH - Aquarius AQH - серия материнских плат 3 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 164 1
Broadcom - VMware vSphere 567 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 626 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 997 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 282 1
Intel x86 - архитектура процессора 1870 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1624 1
АТ Бюро - ESMART - серия считывателей 41 1
АТБ АТОМ 10 1
Intel Quick Sync Video 4 1
Markdown - Облегчённый язык разметки 17 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 501 1
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 66 1
Олейник Александр 7 3
Соколов Дмитрий 67 2
Смоленский Павел 2 2
Сватков Леонид 8 2
Рубанов Владимир 75 1
Макаров Валентин 224 1
Калинин Алексей 65 1
Соколов Николай 1 1
Смекалкин Алексей 1 1
Васильевых Евгений 1 1
Пушкарев Сергей 2 1
Шустов Игорь 1 1
Гейх Марина 1 1
Францев Викентий 8 1
Анфимов Павел 48 1
Игнатов Сергей 47 1
Дементьев Роман 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 145998 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52300 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17539 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2445 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43522 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14238 1
Европа Восточная 3100 1
Европа 21831 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8648 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51600 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14579 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2852 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6203 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2359 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2419 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5135 2
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 299 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4704 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29446 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7553 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8113 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7687 1
Рейдерство - Рейдерский захват - недружественное поглощение предприятия против воли его собственников 102 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6216 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6971 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1752 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4179 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 955 1
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 77 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4994 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 891 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11039 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8162 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 313 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 12 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 445 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2456 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345759, в очереди разбора - 764821.
Создано именных указателей - 170401.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 PaperMatte: универсальное решение с отличным экраном

Аксессуары для смартфонов в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие гаджеты для ухода за собой в подарок к 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости
Показать еще