«Ростелеком» перевел 15 тысяч виртуальных серверов с VMware на российскую суверенную платформу

«Ростелеком» переходит на Basis Dynamix

Как стало известно CNews, телекоммуникационная компания «Ростелеком», перевела принадлежащую ей виртуальную инфраструктуру с американской платформы VMware на отечественную Basis Dynamix, разработкой которой занимается компания «Базис», вендор инфраструктурного ПО.

Работу импортозамещенной виртуальной серверной инфраструктуры «Ростелекома» обеспечивают две версии платформы: Dynamix Standard и Dynamix Enterprise. Замене подверглись такие программные продукты VMWare как vSphere и vRealize, которые направлены на серверную виртуализацию и автоматизацию работы с виртуальной инфраструктурой, сообщил CNews Кирилл Песчаный, вице-президент, директор по ИТ-эксплуатации и инфраструктуре ИТ-блока «Ростелекома».

Специалисты «Базиса» помогали инженерам «Ростелекома» на различных этапах миграции, начиная от проектирования будущей виртуальной инфраструктуры компании. «Во-первых, мы лучше всех знаем собственные продукты. Во-вторых, у нас наработан огромный опыт их внедрения: в одном только прошлом году мы запустили сложные инфраструктурные проекты с двумя крупнейшими российскими банками, ВТБ и Газпромбанком, в каждом из них на решениях "Базиса" работают уже десятки тысяч виртуальных машин. Кроме того, на решения нашей компании сейчас переходит Т2, а это тысячи серверов по всей стране», – заявил в разговоре с CNews Денис Романов, директор по профессиональным сервисам «Базиса».

«Ростелеком» «Ростелеком» импортозамещает технологии виртуализации

При миграции на Basis Dynamix «Ростелеком» использовал ПО Mind Migrate компании Mind Software – универсальный отечественный инструмент для автоматического переноса виртуальной инфраструктуры между любыми платформами и облаками. Специалисты «Ростелекома» были вовлечены в процесс, давали обратную связь, что позволило адаптировать решение к особенностям инфраструктуры провайдера и условиям эксплуатации, добавить необходимые функции. Применение Mind Migrate позволяет на постоянной основе перераспределять виртуальные рабочие нагрузки в рамках одного или нескольких кластеров виртуализации. Такой подход значительно расширяет функциональность используемой платформы виртуализации и позволяет избежать технологических простоев в ходе ее эксплуатации, рассказал CNews Георгий Джаноев комерческий директор Mind Software.

Стороны не раскрывают объем финансовых затрат на реализацию проекта.



Масштабы проекта

Переход на платформу Dynamix позволяет «Ростелекому» масштабировать и оптимизировать ИТ-инфраструктуру, снижая операционные затраты на лицензирование и техническую поддержку. В то же время механизмы балансировки нагрузки и автоматического перераспределения ресурсов позволяют оптимизировать процессы, связанные с использованием оборудования и управлением вычислительными ресурсами и хранилищем данных.

Переход с VMWare на Dynamix в «Ростелекоме» стартовал в 2023 г. 2023 г. с корпоративного центра и семи макрорегиональных филиалов оператора по всей стране с более чем 120 тыс. сотрудников.

В ответ на вопрос CNews относительно того, какие из компаний группы «Ростелеком» затронула миграция на Dynamix, Кирилл Песчанный отметил, что проект касается ИТ-инфраструктуры всего «Ростелекома».

«Наша компания системно работает над достижением технологической независимости и применении импортозамещенных технологий во всех направлениях деятельности. Поэтому перед дочерними организациями группы компаний "Ростелеком" также стоит задача импортозамещения серверной виртуализации», – сказал директор «Ростелекома» по ИТ-эксплуатации и инфраструктуре ИТ-блока.

К текущему моменту «Ростелеком» завершил перевод на Dynamix целевых информационных систем. Нецелевые или legacy-системы, а также архивные, хранящие большие массивы информации компании, планируется перевести до конца 2025 г. Все новые системы российского телеком-оператора изначально размещаются в инфраструктуре на основе Basis Dynamix, пояснили CNews в «Ростелекоме».

На данном этапе «Ростелеком» вместе с технологическими партнерами обеспечил миграцию более чем 15 тыс. виртуальных серверов информационных систем. Как рассказали CNews в «Базисе», на пике скорость переноса виртуальных машин достигала 300 штук в неделю. Такого показателя, который партнеры считают «крайне высоким», удалось добиться в том числе за счет инструментов автоматизации миграции Mind Software, причем даже в условиях сложной географически распределенной инфраструктуры, которой располагает «Ростелеком».

По словам Дениса Романова, скорость переноса виртуальной инфраструктуры с одной платформы на другую зависит от массы различных факторов: «В сложных условиях перенос даже 10 виртуальных серверов в неделю может считаться неплохим результатом. Поэтому 300 серверов – это действительно крайне высокий темп».

Проект миграции поддерживает команда из 10 инфраструктурных инженеров со стороны «Ростелекома» и технологических партнеров. Вручную этот процесс потребовал бы существенно больше времени и сотрудников и в целом был бы многократно сложнее в планировании и организации, считает Кирилл Песчанный.

Что такое Basis Dynamix

Basis Dynamix – ПО для управления динамической инфраструктурой российской компании «Базис». Разработчиком позиционируеся в качестве замены иностранных продуктов VMware (vSphere, vRealize Automation, NGX, vSAN), Microsoft (Hyper-V), Nutanix, HPE (SimpliVity).

Платформа Basis Dynamix обладает встроенными механизмами шифрования, аутентификации и контроля доступа, а также сертифицирована по 4 уровню доверия на соответствие требованиям ФСТЭК к средствам виртуализации. Поддерживает API для интеграции с внешними системами и сервисами, что дает дополнительные возможности по автоматизации и управлению ИТ-ресурсами. Включена в реестр российского ПО Минцифры.

Последнее крупное обновление Basis Dynamix в редакции Enterprise версии 4.2 вышло в середине марта 2025 г. Среди наиболее значимых новшеств релиза: поддержка управления репликацией и снапшотами (моментальными снимками состояния) при использовании совместно с отечественными системами хранения данных Tatlin.Unified второго поколения компании Yadro, улучшение возможностей маршрутизации и настройки сетевых параметров, расширение возможности конфигурации виртуальных машин, новые инструменты мониторинга, управления, администрирования инфраструктуры.

В 2024 г. ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг отечественных платформ виртуализации, в котором Basis Dynamix заняла первую строчку с 899 баллами в активе. Также в первую пятерку попали zVirt (Orion soft), Numa vServer («Нума технологии»), vStack HCP (vStack) и SpaceVM («Даком М»).

В конце мая 2024 г. стало известно, что Газпромбанк развернул в собственной инфраструктуре решения Basis Dynamix и Basis Workplace. Проект удостоился премии CNews в номинации «Импортозамещение года: банки». Вручение награды состоялось 19 июня 2024 г. на ежегодном мероприятии «CNews FORUM Кейсы».

Импортозамещение ИТ в «Ростелекоме»

Как ранее сообщил CNews, «Ростелеком» планирует осуществить полное импортозамещение общесистемного ПО в собственной инфраструктуре к 2025 г.

При этом, по словам вице-президента по эксплуатации и инфраструктуры оператора, в период с 2019 по 2024 гг. 80% бюджета на ПО было израсходовано на приобретение продуктов сторонних разработчиков, оставшиеся 20% – на внутренние разработки. В числе сторонних продуктов, внедренных «Ростелекомом», и системы виртуализации и системы управления базами данных (СУБД).

В декабре 2024 г. президент «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил на выступлении в Совете Федерации о полном ИТ-импортозамещении мощной вычислительной инфраструктуры, серверов и СХД в России.