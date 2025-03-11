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HPE SimpliVity
HPE SimpliVity и организации, системы, технологии, персоны:
|SNIA - Storage Networking Industry Association 34 2
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 214 1
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1218 1
|Forbes - Форбс 838 1
|Business Insider - Бизнес инсайдер 241 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1005 1
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