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HPE SimpliVity


11.03.2025 Российская суверенная замена ПО VMware научилась сверхбыстро управлять гибридной СХД Yadro 1
01.04.2024 Российский конкурент VMWare и Citrix заработал за год 3 миллиарда 1
11.12.2023 «Ростелеком» вложит 700 миллионов в замену VMware и Citrix 1
05.07.2021 KPBS внедрила Nutanix для системообразующего предприятия России ЭТМ 1
22.06.2021 HPE расширяет возможности HPE GreenLake 2
26.05.2021 Александр Верещагин, Softline: Российский бизнес окончательно развернулся в сторону гиперконвергенции 2
16.03.2021 Hewlett Packard Enterprise представила новые возможности гиперконвергентной платформы HPE SimpliVity для работы на периферии сети 2
20.11.2020 HPE представила новые облачные сервисы HPE GreenLake для инфраструктуры виртуальных рабочих мест 1
13.07.2020 Что делать, если ИТ-инфраструктура становится слишком дорогой и медленной 8
12.05.2020 Российское VDI-решение «Скала-Р ВРМ» получило поддержку VMware vSphere 1
21.04.2020 От ICQ к CRM: как цифровизируется спичечная промышленность 2
15.04.2020 AMD представила новые процессоры Epyc второго поколения 1
25.03.2020 Флеш-накопители HPE «запрограммированы на самоуничтожение» 1
23.03.2020 HPE интегрировала HPE SimpliVity и HPE StoreOnce 3
12.11.2019 ГК «Паладин» приняла участие в конференции CNews FORUM 2019: Информационные технологии завтра 1
06.11.2019 HPE представила управляемую ИИ гиперконвергентную инфраструктуру 4
22.08.2019 Кто есть кто на рынке гиперконвергенции 1
16.04.2019 HPE и Google Cloud будут поставлять гибридные облачные решения 2
22.02.2019 Какая ИТ-инфраструктура поможет бизнесу с быстро растущими нагрузками 5
02.11.2018 Александр Гольцов -

Для внедрения новых технологий банкам нужны весьма веские причины

 1
28.05.2018 M1Cloud и Hewlett Packard Enterprise представили решения для гибридных облачных сред 2
21.05.2018 Вебинар «Как получать максимум преимуществ для ИТ с использованием гибридной облачной инфраструктуры?» 2
07.08.2017 Рынок стартапов в стагнации: Из-за Трампа никто не покупает дорогие компании 1
21.03.2017 Сеть Selgros Cash & Carry ускорила запуск новых магазинов с помощью «Крок» 1
18.01.2017 Hewlett Packard купила миллиардный стартап всего за $650 млн 4
06.09.2016 SimpliVity расширила свою линейку гиперконвергентных решений 2
30.08.2016 SimpliVity названа лидером в сфере гиперконвергентных инфраструктур 1
09.08.2016 «Техносерв» везет в Россию «железо» для ЦОДов от юного лидера Gartner 1
20.04.2016 iCore и SimpliVity предложат в России гиперконвергентные решения 1
15.09.2015 Gartner включила Dell в число визионеров в своем «Магическом квадранте» по сетевой инфраструктуре ЦОД 1

Публикаций - 30, упоминаний - 57

HPE SimpliVity и организации, системы, технологии, персоны:

HPE - Hewlett Packard Enterprise 630 18
Broadcom - VMware 2383 14
Nutanix 100 10
Dell EMC 5037 7
Microsoft Corporation 24703 7
Lenovo Group 2297 7
Cisco Systems 5128 5
8297 5
HP - Hewlett-Packard 3626 5
Dell Technologies - Dell Computer 2137 4
IBM - International Business Machines Corp 9451 4
Huawei 3968 3
Intel Corporation 12234 3
Google LLC 11854 3
Amazon Inc - Amazon.com 3022 3
AMD - Advanced Micro Devices 4258 2
Oracle Corporation 6723 2
Citrix Systems 816 2
Fujitsu 2043 2
Stack Group - Стек Групп 160 2
Itelon - Ителон 5 2
Nvidia Corp 3516 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 2
Meta Platforms - Facebook 4447 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 503 2
Samsung Electronics 10301 1
Accenture plc 682 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 1
SAS Institute 978 1
Комплит - Complete 98 1
Red Hat 1317 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 348 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1054 1
Росплатформа - Р-Платформа 86 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 598 1
Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 61 1
Rus.Support - Рус.Саппорт 2 1
Micron Technology - Crucial - Ballistix 338 1
Supermicro 109 1
HPE Hybrid IT - HPE Hybrid Delivery Workload Analysis Service - HPE Hybrid Delivery Strategy Service 6 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 84 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 206 1
ОМ Компани 1 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 291 1
Uber China 7 1
Walmart - Wal-Mart Stores 377 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 107 1
SoftBank Group 260 1
DiDi Chuxing Technology - Диди Мобилити Рус 26 1
Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 58 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 144 1
Восток-Запад - EWS Holding 43 1
Ароса-логистика - Selgros Cash&Carry - Зельгрос - сеть гипермаркетов 20 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2822 1
ГПБ - Газпромбанк 1090 1
King Price Insurance 1 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1010 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1230 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 291 1
Федеральное казначейство России 1788 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3302 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 214 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67115 28
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1012 22
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30011 21
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9472 18
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6168 18
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2698 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21379 13
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12667 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11160 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15873 10
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1478 9
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5780 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31100 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24361 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11491 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13361 7
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20935 7
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 779 6
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2519 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25596 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6675 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28027 5
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3894 5
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3254 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51311 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11716 4
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1556 4
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 539 4
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 301 3
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 653 3
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 663 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13925 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8650 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19797 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4438 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13884 3
ЦОД ТРК - территориально-распределенные катастрофоустойчивые центры обработки данных - ЦОД Сетевая инфраструктура 308 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10195 3
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2760 3
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 872 3
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 125 6
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 197 6
HPE Nimble Storage - HPE Nimble Cloud Volumes - HPE NimbleOS 30 6
Broadcom - VMware vSphere 567 5
HPE ProLiant 399 5
HPE GreenLake 53 4
HPE StoreOnce Systems - HPE StoreOnce Catalyst - серия СХД 31 4
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 626 4
Intel x86 - архитектура процессора 1870 3
Microsoft SQL Server - MS SQL 1668 3
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 477 3
HPE InfoSight 22 3
HPE Synergy 57 3
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 199 3
Linux OS 10056 2
Microsoft Windows 15761 2
Cisco HCI HyperFlex Systems - Cisco Hyperconverged Infrastructure HyperFlex Systems - Cisco HXAP- Cisco HyperFlex Application Platform - Cisco HyperFlex HX Data Platform -  Cisco HyperFlex Edge 26 2
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 182 2
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 132 2
XEN - Кроссплатформенный гипервизор 107 2
Dell EMC VxRail Appliances - Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 155 2
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 282 2
HPE OmniStack 4 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 992 2
HPE StoreVirtual VSA - HPE StoreVirtual Virtual Storage Appliance 18 2
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 61 2
Basis - Базис.Workplace 43 2
Citrix XenDesktop 98 2
Basis - Базис.Virtual - Basis - Базис.Virtual Security - Базис.Virtual Protect 33 2
Microsoft Azure Virtual Machines - Microsoft Azure VMs - Microsoft AVD - Microsoft Azure Virtual Desktop - Microsoft WVD - Microsoft Windows Virtual Desktop 37 2
Citrix Cloud - Citrix Workspace Cloud - Citrix Workspace Digital Workspace - App and Desktop Service, Lifecycle Management, Secure Documents и Mobility 40 2
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 148 2
Google Cloud Platform - GCP 313 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 790 1
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 147 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 876 1
Apache Hadoop 435 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 178 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1340 1
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 152 1
Казьмин Алексей 7 2
Носов Олег 4 2
White Keith - Уайт Кит 10 2
Мартиросов Давид 61 2
Лебедев Владимир 69 1
Денеко Владимир 3 1
Burgener Eric - Бюргенер Эрик 12 1
Боков Александр 1 1
Воробьёв Алексей 8 1
Селихов Андрей 3 1
Карасев Антон 19 1
Ельчинский Сергей 2 1
Подуков Игорь 3 1
Назаренко Вадим 1 1
Amini Kamran - Амини Камран 3 1
Ungaro Peter - Унгаро Питер 6 1
Ichhpurani Kevin - Ичхпурани Кевин 8 1
Davis Phil - Дэвис Фил 2 1
Браун Уорвик 1 1
McLeod Glass - МакЛеод Гласс 1 1
Сулоев Андрей 1 1
Sethi Satinder - Сетхи Сатиндер 3 1
McNamara Daniel (Dan) - Макнамара Дэн 5 1
Орлов Алексей 20 1
Ходжаев Александр 2 1
Верещагин Александр 2 1
Демидов Руслан 10 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 462 1
Asad Omer - Асад Омер 3 1
Гольцов Александр 78 1
Семухин Илья 3 1
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 134 1
Rangarajan Bharath - Рангараджан Бхарат 1 1
Золотов Филипп 1 1
Blumberg David - Блумберг Дэвид 1 1
Коровин Денис 5 1
Колганов Владимир 13 1
Kempel Doron - Дорон Кемпел 3 1
Боязитова Татьяна 1 1
Будник Марианна 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145998 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52300 5
Азия - Азиатский регион 5568 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14238 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43522 2
Израиль 2742 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17196 2
Европа 21831 1
Южная Корея - Республика 6678 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 697 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17539 1
Германия - Федеративная Республика 12721 1
Италия - Итальянская Республика 4364 1
Франция - Французская Республика 7868 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 252 1
Нидерланды 3537 1
Россия - ПФО - Пензенская область 596 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 592 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3990 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2969 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3539 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 870 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1568 1
Америка Латинская 1820 1
Америка Южная 854 1
Россия - УФО - Свердловская область 1528 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14579 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13727 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48463 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16462 6
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3678 4
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24335 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4500 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2180 3
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 431 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1493 2
Единорог - unicorn - частная компания, стартап, оцениваемый в $1 млрд и выше 53 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5135 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2951 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8826 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51600 2
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География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1455 2
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ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 126 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3982 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 723 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2359 1
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TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1218 1
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Gartner - Гартнер 3562 8
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Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 4
Juniper Research 528 2
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Forrester Wave 45 1
Gartner Magic Quadrant Data Center 9 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2033 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1118 1
День молодёжи - 27 июня 906 1
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