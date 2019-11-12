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ГК «Паладин» приняла участие в конференции CNews FORUM 2019: Информационные технологии завтра

Интеграция Инфраструктура

7 ноября в отеле Radisson Blu Slavyanskaya Hotel состоялось ИТ-конференция – CNews FORUM 2019: Информационные технологии завтра. Крупнейшие игроки на ИТ-рынке, представители бизнеса, госструктур, а также независимые эксперты и аналитики делились своим видением тенденций развития цифровой экономики на ближайшие годы.

В конференции также приняли участие крупный ИТ-интегратор в России – Группа компаний «Паладин» совместно с одним из ведущих лидеров ИТ-индустрии Hewlett Packard Enterprise. Во второй части мероприятия в секции «Облачные технологии» состоялось выступление менеджера по развитию серверной инфраструктуры пивоваренной компании «Балтика» Сергея Ельчинского и технического специалиста HPE в России Игоря Подукова на тему «Практика внедрения гиперконвергентных систем в России: HPE SimpliVity и пивоваренная компания «Балтика». В своем выступлении Игорь отметил, что данная гиперконвергентная система повышает производительность приложений, эффективность и отказоустойчивость, объединяет систему хранения данных, сервер, гипервизор и сеть в одном масштабируемом компактном устройстве и позволяет выполнять резервное копирование и восстановление виртуальных машин встроенными средствами в считанные секунды.

CNews Conferences и CNews Analytics ежегодно успешно решают непростую задачу: предоставить независимую площадку для обсуждения ключевых вопросов и актуальных проблем рынка ИКТ, инновационных технологий, подходов к реализации ИТ-проектов – с участием трех сторон – бизнеса, ИТ-поставщиков и государства.

ГК «Паладин» благодарит организаторов «CNews FORUM 2019» за проведение мероприятия подобного формата.

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