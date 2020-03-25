Флеш-накопители HPE «запрограммированы на самоуничтожение»

«Смертельный» баг в прошивке

Ряд моделей твердотельных накопителей (SSD) для серверов и систем хранения данных компании Hewlett Packard Enterprise (HPE) подвержен сбоям, которые могут приводить к потере данных вне зависимости от условий эксплуатации устройств. Об этом компания сообщила на своем официальном портале поддержки.

Сбой, как отмечают в HPE, возникает при наработке накопителем более 40 тыс. часов или 4 лет, 206 дней и 16 часов. Таким образом, с учетом даты начала выпуска проблемных SSD потеря данных проявится не раньше октября 2020 г.

Проблема вызвана ошибкой в микропрограмме контроллера накопителя, которую обнаружил один из подрядчиков HPE. Название компании-подрядчика не уточняется, однако в сообщении HPE говорится, что продукция других производителей SSD также может быть подвержена данной проблеме.

HPE во второй раз столкнулась с проблемой в SSD-накопителях, из-за ошибки в прошивке приводящей к безвозвратной потере всех данных

Владельцам «дефектных» накопителей рекомендовано срочно обновить прошивку как минимум до версии HPD7. В противном случае существует риск утраты данных, записанных на носители, и выхода самих устройств из строя.

Подверженные проблеме устройства

Согласно информации, размещенной в «Центре поддержки» HPE, проблеме подвержены четыре модели SSD с интерфейсом SAS. Это HPE 800 GB 12G SAS WI-1 SFF SC SSD, HPE 1.6TB 12G SAS WI-1 SFF SC, HPE 800GB 12G SAS MU-1 SFF SC, HPE 1.6TB 12G SAS MU-1 SFF SC.

Перечисленные накопители продаются как по-отдельности, так и в составе фирменных серверов (Gen9) и систем хранения данных HPE: Proliant, Synergy, Apollo 4200, JBOD, MSA, Storevirtual, Storeeasy.

Проблема не затрагивает следующие продукты: 3PAR Storeserv Storage, D6000/D8000 Disk Enclosures, Convergedsystem 300/500, MSA Storage, Nimble Storage, Primera Storage, Simplivity, Storeonce, Storevirtual 4000/3200 Storage, Storeeasy 3000 Storage, XP Storage, SAP HANA.

Другие ошибки в SSD

В ноябре 2019 г. CNews писал об аналогичной проблеме твердотельных накопителей HPE. Тогда речь шла об отказе 20 моделей SSD компании по итогам 32768 часов (3 лет, 270 дней и 8 часов) эксплуатации. Как и в этот раз, всему виной была ошибка в прошивке, которую обнаружил загадочный подрядчик HPE.

Ранее с похожим багом столкнулись специалисты Intel. SSD моделей D3-S4510 и D3-S4610, разработанные корпорацией, «превращались в кирпич» после 1,7 тыс. часов работы.

В июле 2019 г. Intel выпустил исправление уязвимости, выявленной в SSD-накопителях, выпускаемых компанией специально для дата-центров, – DC S4500 Series и DC S4600 Series. Баг затрагивал все версии их программных оболочек до SCV10150. С помощью уязвимости злоумышленник мог повысить свои привилегии в целевой системе. Источником проблемы была названа ошибка в системе авторизации. Для её эксплуатации требовался физический доступ к компьютеру.

В ноябре 2018 г. CNews сообщал, что в архитектуре твердотельных дисков производства Samsung и Crucial были выявлены недостатки, которые позволяли злоумышленникам легко получать доступ к содержимому устройств.