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HPE ProLiant

СОБЫТИЯ

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11.03.2021 HPE представила открытую архитектуру Open RAN для построения и развертывания сетей 5G

раторам воспользоваться преимуществами 5G. В стек решений HPE Open RAN Solution Stack входит сервер HPE ProLiant DL110 Gen10 Plus – первый в отрасли сервер, оптимизированный под рабочие нагрузк
13.03.2020 HPE представила решения для цифровой трансформации малого бизнеса

овую трансформацию. Новейшие решения HPE для малого бизнеса включают в себя сервер нового поколения HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus, обладающий лучшими в отрасли возможностями автоматизации
12.08.2019 HPE ProLiant побил 37 мировых рекордов

, доказывающих лидерство HPE в области производительности и эффективности, благодаря новым серверам HPE ProLiant DL325 и HPE ProLiant DL385, оснащенным процессорами AMD EPYC 2 поколения.
16.11.2018 HPE откроет серверам Proliant, Apollo и Synergy доступ к облачному решению на базе искусственного интеллекта

ht – инструмента управления инфраструктурой с помощью искусственного интеллекта (ИИ) – для серверов HPE Proliant, вычислительных модулей HPE Synergy и систем HPE Apollo. Пользуясь возможностями
29.02.2016 Новые HPE ProLiant: рост производительности в 1,5 раза

вятого поколения от предыдущих моделей? Какие новшества можно отметить? Александр Мухортов: Серверы HPE ProLiant Gen9 – это, по большому счету, уже внедренные в восьмом поколении технологии, но
15.05.2015 HP представила новые платформы и решения Compute для ресурсоемких нагрузок

2000, HP Apollo 4000, Big Data Reference Architecture, HP Integrity Superdome X, а также модели HP ProLiant DL580, DL560 и BL660c Gen9. Эти серверы позволяют оптимизировать использование вычис
24.03.2015 HP представила башенные серверы ProLiant для малых предприятий

продуктовый портфель вычислительных ресурсов (сompute), дополнив его новыми башенными серверами HP ProLiant Gen9, предназначенными для малых предприятий с ограниченным бюджетом, а также удален
01.09.2014 HP представила девятое поколение серверов ProLiant

Компания HP представила новую линейку серверов HP ProLiant Generation 9 (Gen9). Использованные в новом поколении инновационные технологии, функ
25.02.2014 HP расширила свою линейку серверов стандартной архитектуры

P расширила линейку серверов стандартной архитектуры, представив новую модель восьмого поколения HP ProLiant DL580 Gen8, а также обновления для моделей HP ProLiant DL560 и BL660c Gen8. К
08.10.2012 HP представила новые модели 4-сокетных серверов ProLiant

Компания HP представила две новые модели 4-сокетных серверов в линейке HP ProLiant Gen8: HP ProLiant BL660c и DL560 Gen8. Особенностью новых серверов является в
06.08.2012 Verizon, Vodafone и МТС выбрали серверы HP ProLiant в качестве платформы стандартизации ИТ-инфраструктуры

ремя операторами проводной и беспроводной связи — Verizon, Vodafone и «Мобильные ТелеСистемы» (МТС). Согласно достигнутым договоренностям в течение трех лет HP будет поставлять этим компаниям серверы HP ProLiant на основе новейших процессоров Intel, что позволит Verizon, Vodafone и МТС предложить свои услуги более чем 490-миллионной аудитории абонентов. Verizon предоставляет услуги широкопо
21.05.2012 HP анонсировала новые модели серверов HP ProLiant Gen8

Компания HP представила новые модели серверов в линейке HP ProLiant Gen8, обеспечивающие высокую производительность, удобство в обслуживании и минимум п
21.03.2012 HP выпустила восьмое поколение серверов ProLiant

Компания HP объявила о выходе нового, уже восьмого по счету поколения серверов HP ProLiant. Серверы HP ProLiant Gen8 были разработаны в рамках двухлетней программы Proj
15.03.2012 Новые серверы HP могут управляться со смартфона и защищаться от сисадминов

HP сообщила, что в России стали доступны для заказа ее серверы ProLiant восьмого поколения, которые должны прийти на смену серверам предыдущего поколения

23.12.2011 НР и «Элвис-Плюс» протестировали работу «Заставы» 5.3 на серверах HP ProLiant

с использованием программного комплекса «VPN/FW “Застава” версия 5.3», установленного на серверы HP ProLiant с 10-гигабитными сетевыми картами. Наличие портов 10Гб Ethernet позволило решить про
02.07.2010 HP представила новые модели серверов ProLiant G7

Компания HP представила новую линейку серверов ProLiant G7, которые являются ключевым элементом конвергентной инфраструктуры HP. Новая линей
21.05.2010 HP обновила ПО для управления серверами и представила новые серверные платформы HP ProLiant G7

купаемость затрат всего за два месяца. Одновременно HP представила две новые серверные платформы HP ProLiant G7, также позволяющие получить возврат инвестиций в течение двух месяцев. Монтируемы
23.06.2009 Представлено новое решение HP для центров обработки данных

9,8 млн. евро при расчётах за электроэнергию. Основой портфеля HP ExSO служит семейство серверов HP ProLiant SL с ”беспокровной” системной архитектурой, где традиционные шасси и стойки заменены
19.06.2009 HP пополнила портфель ProLiant G6 новыми энергосберегающими серверами

Компания HP представила ряд новых серверов из своего портфеля ProLiant G6, отличающихся оптимизированной производительностью, управляемостью и высоким уров
01.04.2009 НР представила новое поколение серверов НР ProLiant G6

Компания HP представила новое поколение серверов НР ProLiant G6, производительность которых вдвое выше по сравнению с оборудованием предыдущего п
23.07.2008 HP расширила портфель серверов для телекоммуникационной отрасли

рных решений, специально оптимизированных к требованиям телекоммуникационной отрасли, представив HP ProLiant DL385 G5 carrier-grade. Помимо этого, компания HP обновила телекоммуникационную плат
30.06.2008 Поликлиника №88 закупает «железо» и ПО

водит электронный аукцион на поставку компьютерной техники и программного обеспечения. Дата проведения аукциона - 21 июля 2008 г. Максимальная цена контракта - 748 804 руб. Требуется поставить сервер HP ProLiant ML110 T05 470064-658 (4 шт.), серверное программное обеспечение OEM Microsoft Windows 2003 Server R2 X32 Std Edition (4 шт.), ИБП UPS PowerCom 1500 VA (4 шт.), системный блок (12 шт
17.03.2008 Гипервизор VMware ESX 3i будет устанавливаться на серверы HP

пользоваться во многих продуктах и уже с 31 марта 2008 г. станет доступным в 10 моделях серверов HP ProLiant. Гипервизор нового поколения VMware ESX 3i разработан на основе базовой технологии в
05.02.2008 HP расширила линейку серверов начального уровня

азвитие. Портфель серверов НР начального уровня теперь включает четыре новых серверных платформы HP ProLiant. Они подходят для заказчиков из числа компаний среднего бизнеса, которые имеют огран
11.10.2007 Архангельское казначейство закупает сервера

1095 тыс. руб., дата окончания подачи заявок – 29 октября. Необходимо поставить следующие сервера: НР ProLiant DL 360 G5 X5160 – 4 шт. НР ProLiant DL 360 G5 X5150 – 2 шт.
02.10.2007 BCC создал систему универсального доступа в «Ресо-гарантия»

гие серверы и службы, поддерживающие инфраструктуру, в частности, выделенный контроллер домена, расширенный для СТД службы сертификатов Microsoft. В качестве аппаратной платформы использованы серверы HP ProLiant DL380. Внедренное решение позволило удаленным пользователям «Ресо-Гарантия» запускать критичные бизнес-приложения, используя современные средства защиты от несанкционированного дост
14.09.2007 HP представила новые серверы на базе четырехъядерных процессоров

ниями и электронной почтой в виртуализированных средах. Благодаря удвоенному количеству ядер сервер HP ProLiant DL580 G5 стоечной конфигурации и первый блейд-сервер компании HP ProLiant

17.07.2007 Новая программа HP: оптимизация многоядерных платформ

предлагает заказчикам множество решений в рамках Unified Cluster Portfolio, среди которых: серверы HP ProLiant DL140 и DL145, разработанные с учетом необходимости баланса производительности мн
03.07.2007 Решения HP помогут управлять ВЦ без риска и сбоев

ерверами и системами хранения данных HP, обеспечивает единое управление инфраструктурой серверов HP ProLiant, BladeSystem и Integrity, а также системами хранения HP StorageWorks. Создание этого
22.06.2007 Королевские технологии HP и AMD в мультфильме «Шрек Третий»

к Третий» стало возможным благодаря технологиям HP и AMD компании DreamWorks Animation SKG. Серверы HP ProLiant, рабочие станции и ноутбуки на базе процессоров AMD64 позволили в последней серии
19.06.2007 «Микротест» внедряет серверные решения HP BladeSystem в НЭСК

дительность оборудования. В качестве серверов баз данных будут задействованы двухпроцессорные блейд-серверы HP ProLiant BL460c. Для обеспечения хранения данных будет использован дисковый массив
05.04.2005 HP расширила линейку серверов ProLiant

Компания HP объявила о выпуске двух новых моделей серверов HP ProLiant. С новейшей моделью 64-разрядных процессоров Intel Xeon MP скорость работы корпорати
25.11.2004 "Озон" модернизировал информационную систему

опирования и восстановления данных. Основу аппаратной платформы составили многопроцессорные серверы НР Proliant DL560G3 и DL580G2. Серверы НР Proliant DL560G3 в кластерной конфигурации о
05.10.2004 HP представила новую линейку серверов

представтельство компании HP провела презентацию свежей линейки серверов ProLiant G4. Новые серверы HP ProLiant G4 построены на базе процессоров Intel Xeon и соответствуют требованиям для сущес
10.09.2004 HP выпустил новое поколение серверов ProLiant и дисковых массивов Storage Works

Компания Нewlett-Рackard обновила серверы ProLiant и дисковые массивы Storage Works Серверы ProLiant G4 4-го поколения обладают

09.09.2004 HP обновила линейку серверов и дисковых массивов

Российское представительство компании HP анонсировала обновленные серверы HP ProLiant, обладающие расширенными функциями управления. В новое семейство моделей входят д
23.06.2004 HP выпустил двухпроцессорный сверхтонкий сервер

Компания HP объявила о выпуске двухпроцессорного сверхтонкого сервера модели HP ProLiant BL30p с самой высокой в отрасли плотностью упаковки. Во второй половине 2004 года ко
07.06.2004 HP выпускает новое семейство недорогих серверов для предприятий малого и среднего бизнеса

ерверов предлагает своим заказчикам новаторские и недорогие продукты — новую серию серверов HP ProLiant 100 для приверженцев экономичных решений. Серверы ProLiant ML110 ,ML150 и DL1
14.05.2004 HP выпускает новое семейство недорогих серверов для предприятий малого и среднего бизнеса

ерверов предлагает своим заказчикам новаторские и недорогие продукты — новую серию серверов HP ProLiant 100 для приверженцев экономичных решений. Серверы ProLiant ML110, ML150 и DL1
19.03.2004 НР реализует новую стратегию работы на Урале

торых серверы RISC-архитектуры НР 9000 и Alpha, технологии Itanium, серверы стандартной архитектуры ProLiant, системы хранения данных HP EVA и XP128/1024. Вторым важнейшим направлением деятельн

Публикаций - 409, упоминаний - 856

HPE ProLiant и организации, системы, технологии, персоны:

HP Inc. 5883 204
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 118
Intel Corporation 12811 111
HP - Hewlett-Packard 3662 63
Microsoft Corporation 25775 53
IBM - International Business Machines Corp 9699 47
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 42
Broadcom - VMware 2610 38
AMD - Advanced Micro Devices 4641 35
Oracle Corporation 7074 34
Dell EMC 5180 32
SAP SE 5601 15
Citrix Systems 868 15
Dell Technologies - Dell Computer 2219 14
SAS Institute 1082 14
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 14
Cisco Systems 5372 13
Nvidia Corp 4002 12
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 12
Red Hat 1378 12
HPE Networking - HPE ProCurve 82 11
Huawei 4676 11
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 146 10
Открытые технологии 732 10
Lenovo Group 2446 10
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 8
Крок - Croc 1964 8
Комплит - Complete 114 8
HPE Financial Services - HPEFS 45 7
Softline - Софтлайн 3743 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 7
HPE Aruba Networks 98 7
Supermicro 135 6
Apple Inc 13154 6
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 6
OpenText - Micro Focus - Novell 880 6
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 6
Google LLC 12688 5
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 5
Samsung Electronics 11064 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 4
Universal Pictures - DreamWorks Animation LLC 61 4
Газпром ПАО 1493 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 2
Bank of America - Банк Америки 271 2
Сургутнефтегаз - СНГ 288 2
Starbucks 91 2
Роскосмосбанк АО - Фондсервисбанк 12 2
AdWatch Isobar 44 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Альфа-Банк 1979 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 2
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 143 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
EPIC Telecom Invest 212 1
Deutsche Lufthansa AG 121 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 1
Simple Group - Симпл 12 1
Kimberly-Clark - Кимберли-Кларк 25 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 68 1
Sheraton - Шератон 21 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 1
Volkswagen Audi Group 232 1
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA, IDOL) 94 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 111 1
Деловые Линии ГК 93 1
OR Group - Обувь России 29 1
ADG Group - АДГ 12 1
Интер РАО ЕЭС ПАО - ТГК-2 - Территориальная генерирующая компания №2 12 1
Simple Group - SimpleWine - Винотеки Симпл Вайн УК 11 1
Новатэк - ранее Новафининвест 76 1
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 68 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 3
Петербургский метрополитен ГУП 150 2
U.S. Department of Energy - NREL - National Renewable Energy Laboratory - Национальная лаборатория по изучению возобновляемой энергии 11 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Федеральное казначейство России 1949 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
Росатом - АтомКомплект 8 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 1
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 85 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 129 1
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 1
Минюст РФ - НЦПИ ФБУ - Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации 22 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 81 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
Франция - Парламент Франции - Parlement français - Национальное собрание Франции - Национальная ассамблея - Assemblée nationale 17 1
Президент Азербайджана - Правительство Азербайджана - Кабинет министров Азербайджанской республики - органы государственной власти 29 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии - National Imagery and Mapping Agency, NIMA - Агентство по спутниковому зондированию и картогр 73 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
U.S. NARA - National Archives and Records Administration - Национальное управление архивов и документации США 12 1
Администрация Ставрополя 16 1
Национальный банк Украины - НБУ 27 1
Минфин РФ - Гохран России - Госфонд 15 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 171 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 377
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 118
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 115
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 111
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 110
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 90
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1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 753 26
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 18
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 16
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 16
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 16
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HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1114 16
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