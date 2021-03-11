HPE представила открытую архитектуру Open RAN для построения и развертывания сетей 5G раторам воспользоваться преимуществами 5G. В стек решений HPE Open RAN Solution Stack входит сервер HPE ProLiant DL110 Gen10 Plus – первый в отрасли сервер, оптимизированный под рабочие нагрузк

HPE представила решения для цифровой трансформации малого бизнеса овую трансформацию. Новейшие решения HPE для малого бизнеса включают в себя сервер нового поколения HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus, обладающий лучшими в отрасли возможностями автоматизации

HPE ProLiant побил 37 мировых рекордов , доказывающих лидерство HPE в области производительности и эффективности, благодаря новым серверам HPE ProLiant DL325 и HPE ProLiant DL385, оснащенным процессорами AMD EPYC 2 поколения.

HPE откроет серверам Proliant, Apollo и Synergy доступ к облачному решению на базе искусственного интеллекта ht – инструмента управления инфраструктурой с помощью искусственного интеллекта (ИИ) – для серверов HPE Proliant, вычислительных модулей HPE Synergy и систем HPE Apollo. Пользуясь возможностями

Новые HPE ProLiant: рост производительности в 1,5 раза вятого поколения от предыдущих моделей? Какие новшества можно отметить? Александр Мухортов: Серверы HPE ProLiant Gen9 – это, по большому счету, уже внедренные в восьмом поколении технологии, но

HP представила новые платформы и решения Compute для ресурсоемких нагрузок 2000, HP Apollo 4000, Big Data Reference Architecture, HP Integrity Superdome X, а также модели HP ProLiant DL580, DL560 и BL660c Gen9. Эти серверы позволяют оптимизировать использование вычис

HP представила башенные серверы ProLiant для малых предприятий продуктовый портфель вычислительных ресурсов (сompute), дополнив его новыми башенными серверами HP ProLiant Gen9, предназначенными для малых предприятий с ограниченным бюджетом, а также удален

HP представила девятое поколение серверов ProLiant Компания HP представила новую линейку серверов HP ProLiant Generation 9 (Gen9). Использованные в новом поколении инновационные технологии, функ

HP расширила свою линейку серверов стандартной архитектуры P расширила линейку серверов стандартной архитектуры, представив новую модель восьмого поколения HP ProLiant DL580 Gen8, а также обновления для моделей HP ProLiant DL560 и BL660c Gen8. К

HP представила новые модели 4-сокетных серверов ProLiant Компания HP представила две новые модели 4-сокетных серверов в линейке HP ProLiant Gen8: HP ProLiant BL660c и DL560 Gen8. Особенностью новых серверов является в

Verizon, Vodafone и МТС выбрали серверы HP ProLiant в качестве платформы стандартизации ИТ-инфраструктуры ремя операторами проводной и беспроводной связи — Verizon, Vodafone и «Мобильные ТелеСистемы» (МТС). Согласно достигнутым договоренностям в течение трех лет HP будет поставлять этим компаниям серверы HP ProLiant на основе новейших процессоров Intel, что позволит Verizon, Vodafone и МТС предложить свои услуги более чем 490-миллионной аудитории абонентов. Verizon предоставляет услуги широкопо

HP анонсировала новые модели серверов HP ProLiant Gen8 Компания HP представила новые модели серверов в линейке HP ProLiant Gen8, обеспечивающие высокую производительность, удобство в обслуживании и минимум п

HP выпустила восьмое поколение серверов ProLiant Компания HP объявила о выходе нового, уже восьмого по счету поколения серверов HP ProLiant. Серверы HP ProLiant Gen8 были разработаны в рамках двухлетней программы Proj

Новые серверы HP могут управляться со смартфона и защищаться от сисадминов HP сообщила, что в России стали доступны для заказа ее серверы ProLiant восьмого поколения, которые должны прийти на смену серверам предыдущего поколения

НР и «Элвис-Плюс» протестировали работу «Заставы» 5.3 на серверах HP ProLiant с использованием программного комплекса «VPN/FW “Застава” версия 5.3», установленного на серверы HP ProLiant с 10-гигабитными сетевыми картами. Наличие портов 10Гб Ethernet позволило решить про

HP представила новые модели серверов ProLiant G7 Компания HP представила новую линейку серверов ProLiant G7, которые являются ключевым элементом конвергентной инфраструктуры HP. Новая линей

HP обновила ПО для управления серверами и представила новые серверные платформы HP ProLiant G7 купаемость затрат всего за два месяца. Одновременно HP представила две новые серверные платформы HP ProLiant G7, также позволяющие получить возврат инвестиций в течение двух месяцев. Монтируемы

Представлено новое решение HP для центров обработки данных 9,8 млн. евро при расчётах за электроэнергию. Основой портфеля HP ExSO служит семейство серверов HP ProLiant SL с ”беспокровной” системной архитектурой, где традиционные шасси и стойки заменены

HP пополнила портфель ProLiant G6 новыми энергосберегающими серверами Компания HP представила ряд новых серверов из своего портфеля ProLiant G6, отличающихся оптимизированной производительностью, управляемостью и высоким уров

НР представила новое поколение серверов НР ProLiant G6 Компания HP представила новое поколение серверов НР ProLiant G6, производительность которых вдвое выше по сравнению с оборудованием предыдущего п

HP расширила портфель серверов для телекоммуникационной отрасли рных решений, специально оптимизированных к требованиям телекоммуникационной отрасли, представив HP ProLiant DL385 G5 carrier-grade. Помимо этого, компания HP обновила телекоммуникационную плат

Поликлиника №88 закупает «железо» и ПО водит электронный аукцион на поставку компьютерной техники и программного обеспечения. Дата проведения аукциона - 21 июля 2008 г. Максимальная цена контракта - 748 804 руб. Требуется поставить сервер HP ProLiant ML110 T05 470064-658 (4 шт.), серверное программное обеспечение OEM Microsoft Windows 2003 Server R2 X32 Std Edition (4 шт.), ИБП UPS PowerCom 1500 VA (4 шт.), системный блок (12 шт

Гипервизор VMware ESX 3i будет устанавливаться на серверы HP пользоваться во многих продуктах и уже с 31 марта 2008 г. станет доступным в 10 моделях серверов HP ProLiant. Гипервизор нового поколения VMware ESX 3i разработан на основе базовой технологии в

HP расширила линейку серверов начального уровня азвитие. Портфель серверов НР начального уровня теперь включает четыре новых серверных платформы HP ProLiant. Они подходят для заказчиков из числа компаний среднего бизнеса, которые имеют огран

Архангельское казначейство закупает сервера 1095 тыс. руб., дата окончания подачи заявок – 29 октября. Необходимо поставить следующие сервера: НР ProLiant DL 360 G5 X5160 – 4 шт. НР ProLiant DL 360 G5 X5150 – 2 шт.

BCC создал систему универсального доступа в «Ресо-гарантия» гие серверы и службы, поддерживающие инфраструктуру, в частности, выделенный контроллер домена, расширенный для СТД службы сертификатов Microsoft. В качестве аппаратной платформы использованы серверы HP ProLiant DL380. Внедренное решение позволило удаленным пользователям «Ресо-Гарантия» запускать критичные бизнес-приложения, используя современные средства защиты от несанкционированного дост

HP представила новые серверы на базе четырехъядерных процессоров ниями и электронной почтой в виртуализированных средах. Благодаря удвоенному количеству ядер сервер HP ProLiant DL580 G5 стоечной конфигурации и первый блейд-сервер компании HP ProLiant

Новая программа HP: оптимизация многоядерных платформ предлагает заказчикам множество решений в рамках Unified Cluster Portfolio, среди которых: серверы HP ProLiant DL140 и DL145, разработанные с учетом необходимости баланса производительности мн

Решения HP помогут управлять ВЦ без риска и сбоев ерверами и системами хранения данных HP, обеспечивает единое управление инфраструктурой серверов HP ProLiant, BladeSystem и Integrity, а также системами хранения HP StorageWorks. Создание этого

Королевские технологии HP и AMD в мультфильме «Шрек Третий» к Третий» стало возможным благодаря технологиям HP и AMD компании DreamWorks Animation SKG. Серверы HP ProLiant, рабочие станции и ноутбуки на базе процессоров AMD64 позволили в последней серии

«Микротест» внедряет серверные решения HP BladeSystem в НЭСК дительность оборудования. В качестве серверов баз данных будут задействованы двухпроцессорные блейд-серверы HP ProLiant BL460c. Для обеспечения хранения данных будет использован дисковый массив

HP расширила линейку серверов ProLiant Компания HP объявила о выпуске двух новых моделей серверов HP ProLiant. С новейшей моделью 64-разрядных процессоров Intel Xeon MP скорость работы корпорати

"Озон" модернизировал информационную систему опирования и восстановления данных. Основу аппаратной платформы составили многопроцессорные серверы НР Proliant DL560G3 и DL580G2. Серверы НР Proliant DL560G3 в кластерной конфигурации о

HP представила новую линейку серверов представтельство компании HP провела презентацию свежей линейки серверов ProLiant G4. Новые серверы HP ProLiant G4 построены на базе процессоров Intel Xeon и соответствуют требованиям для сущес

HP выпустил новое поколение серверов ProLiant и дисковых массивов Storage Works Компания Нewlett-Рackard обновила серверы ProLiant и дисковые массивы Storage Works Серверы ProLiant G4 4-го поколения обладают

HP обновила линейку серверов и дисковых массивов Российское представительство компании HP анонсировала обновленные серверы HP ProLiant, обладающие расширенными функциями управления. В новое семейство моделей входят д

HP выпустил двухпроцессорный сверхтонкий сервер Компания HP объявила о выпуске двухпроцессорного сверхтонкого сервера модели HP ProLiant BL30p с самой высокой в отрасли плотностью упаковки. Во второй половине 2004 года ко

HP выпускает новое семейство недорогих серверов для предприятий малого и среднего бизнеса ерверов предлагает своим заказчикам новаторские и недорогие продукты — новую серию серверов HP ProLiant 100 для приверженцев экономичных решений. Серверы ProLiant ML110 ,ML150 и DL1

HP выпускает новое семейство недорогих серверов для предприятий малого и среднего бизнеса ерверов предлагает своим заказчикам новаторские и недорогие продукты — новую серию серверов HP ProLiant 100 для приверженцев экономичных решений. Серверы ProLiant ML110, ML150 и DL1