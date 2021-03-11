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HPE ProLiant



11.03.2021 HPE представила открытую архитектуру Open RAN для построения и развертывания сетей 5G
13.03.2020 HPE представила решения для цифровой трансформации малого бизнеса
12.08.2019 HPE ProLiant побил 37 мировых рекордов
16.11.2018 HPE откроет серверам Proliant, Apollo и Synergy доступ к облачному решению на базе искусственного интеллекта
29.02.2016 Новые HPE ProLiant: рост производительности в 1,5 раза
15.05.2015 HP представила новые платформы и решения Compute для ресурсоемких нагрузок
24.03.2015 HP представила башенные серверы ProLiant для малых предприятий
01.09.2014 HP представила девятое поколение серверов ProLiant
25.02.2014 HP расширила свою линейку серверов стандартной архитектуры
08.10.2012 HP представила новые модели 4-сокетных серверов ProLiant
06.08.2012 Verizon, Vodafone и МТС выбрали серверы HP ProLiant в качестве платформы стандартизации ИТ-инфраструктуры
21.05.2012 HP анонсировала новые модели серверов HP ProLiant Gen8
21.03.2012 HP выпустила восьмое поколение серверов ProLiant
15.03.2012 Новые серверы HP могут управляться со смартфона и защищаться от сисадминов
23.12.2011 НР и «Элвис-Плюс» протестировали работу «Заставы» 5.3 на серверах HP ProLiant
02.07.2010 HP представила новые модели серверов ProLiant G7
21.05.2010 HP обновила ПО для управления серверами и представила новые серверные платформы HP ProLiant G7
19.06.2009 HP пополнила портфель ProLiant G6 новыми энергосберегающими серверами
01.04.2009 НР представила новое поколение серверов НР ProLiant G6
23.07.2008 HP расширила портфель серверов для телекоммуникационной отрасли
17.03.2008 Гипервизор VMware ESX 3i будет устанавливаться на серверы HP
05.02.2008 HP расширила линейку серверов начального уровня
14.09.2007 HP представила новые серверы на базе четырехъядерных процессоров
03.07.2007 Решения HP помогут управлять ВЦ без риска и сбоев
05.04.2005 HP расширила линейку серверов ProLiant
05.10.2004 HP представила новую линейку серверов
10.09.2004 HP выпустил новое поколение серверов ProLiant и дисковых массивов Storage Works
09.09.2004 HP обновила линейку серверов и дисковых массивов
23.06.2004 HP выпустил двухпроцессорный сверхтонкий сервер
07.06.2004 HP выпускает новое семейство недорогих серверов для предприятий малого и среднего бизнеса
14.05.2004 HP выпускает новое семейство недорогих серверов для предприятий малого и среднего бизнеса
19.03.2004 НР реализует новую стратегию работы на Урале
18.12.2003 HP займет новую нишу в серверном рынке России
10.10.2003 У HP появился клуб для продавцов серверов
27.01.2003 HP представил четырехпроцессорный тонкий сервер
17.10.2002 Hewlett-Packard представил усовершенствованные серверы на базе Xeon
11.10.2002 Впервые в Санкт- Петербурге прошла демонстрация кластерной системы Oracle9i Real Application Cluster на оборудовании HP Proliant
22.07.2002 HP расширяет спектр продуктов и решений для Oracle9i Real Application Clusters
24.05.2002 Hewlett-Packard представила объединенное семейство сверхплотных серверов
14.03.2002 J.D. Edwards представила кластерное решение на базе серверов Compaq Proliant

Публикаций - 299, упоминаний - 443

HPE ProLiant упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

HP Inc. 5580 155
HP Compaq Computer Corp 1918 88
Intel Corporation 11726 80
HP - Hewlett-Packard 3602 54
IBM - International Business Machines Corp 9236 38
Microsoft Corporation 23698 37
HPE - Hewlett Packard Enterprise 564 28
Oracle Corporation 6369 25
VMware 2172 24
Dell EMC 4946 23
AMD - Advanced Micro Devices 3899 21
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6372 13
SAS Institute 916 13
Oracle - Sun Microsystems 2207 10
Red Hat 1240 10
Dell Technologies - Dell Computer 2021 9
Citrix Systems 788 9
HP Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 114 9
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 964 9
Cisco Systems 4914 9
Открытые технологии 682 7
HPE Financial Services - HPEFS 43 7
HPE Networking - HPE ProCurve 80 7
SAP SE 4956 7
Теко НПК 411 6
HPE Aruba Networks 85 6
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 775 5
Комплит - Complete 81 5
Крок - Croc 1727 5
OpenText - Micro Focus - Novell 868 5
Schneider Electric - APC - American Power Conversion 417 5
Nvidia Corp 3237 4
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 550 4
Seagate Technology 717 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 731 3
Apple Inc 11336 3
Samsung Electronics 9809 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8153 3
Huawei 3564 3
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 710 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6684 10
DreamWorks Animation LLC 59 4
Открытие ФК - Банк Открытие 2842 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6281 4
АвтоВАЗ - Волжский автомобильный завод 228 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1918 3
Starbucks 86 2
Роскосмосбанк АО - Фондсервисбанк 12 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 722 2
Россети Ленэнерго 2380 2
Меркури - Mercury 232 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 853 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2539 1
Huggies - Хаггис 8 1
Sela 19 1
Merrill Lynch 433 1
Priceline.com - online travel agency 139 1
AdWatch Isobar 44 1
Ford Motor 166 1
Новатэк Новафининвест 46 1
Societe Generale - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 81 1
Cantor Fitzgerald 10 1
Black & Decker 17 1
Kimberly-Clark - Кимберли-Кларк 21 1
Май - Майский чай - российская торговая компания 1046 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 251 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 121 1
ЕВРАЗ ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 25 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 109 1
ОГК-2 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская ГРЭС - Новомичуринская ГРЭС - Новочеркасская ГРЭС 42 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС 65 1
LinkedIn 592 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 141 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 136 1
Walmart - Wal-Mart Stores 369 1
Walt Disney Company 575 1
Лента - Сеть розничной торговли 1765 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 944 1
Альфа-Банк 1617 1
Евросеть 1401 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18378 6
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 894 3
Петербургский метрополитен ГУП 120 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2891 2
Федеральное казначейство России 1586 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1761 2
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 59 1
Франция - Парламент Франции - Parlement français 10 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия 51 1
Судебная власть - Judicial power 2131 1
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии 63 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 437 1
U.S. NARA - National Archives and Records Administration - Национальное управление архивов и документации США 7 1
Счётная палата РФ - ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 29 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 61 1
U.S. Department of Energy - NREL - National Renewable Energy Laboratory - Национальная лаборатория по изучению возобновляемой энергии 11 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 124 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1929 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3008 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1263 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3826 1
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 212 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 241 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 319 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 709 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9445 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6145 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 568 1
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 1
ASF - Apache Software Foundation 106 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 105 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26338 276
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54735 125
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8277 82
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19415 82
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9706 75
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22384 70
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 80192 54
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17769 45
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 4972 44
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11131 35
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17600 25
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8503 22
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