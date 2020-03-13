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HPE представила решения для цифровой трансформации малого бизнеса

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Hewlett Packard Enterprise (HPE) объявила о том, что с помощью новых, простых в настройке, высоконадежных и самоуправляемых технологий малым предприятиям и удаленным офисам станет проще сосредоточиться на стимулировании роста и проводить цифровую трансформацию. Новейшие решения HPE для малого бизнеса включают в себя сервер нового поколения HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus, обладающий лучшими в отрасли возможностями автоматизации, удаленного управления и обеспечения безопасности, на базе процессоров Intel Pentium и Intel Xeon E. Микросервер HPE по размерам сопоставим с обычной книгой в твердом переплете, и его так же легко настроить, как смартфон.

«Цифровая трансформация становится ключевым элементом ИТ-стратегии малого и среднего бизнеса, и мы ожидаем, что две трети подобных предприятий приступят к ней в 2023 году, – сказал Шари Лава, директор по исследованиям рынков малого и среднего бизнеса в IDC. – Им нужны легкие в управлении решения, которые можно при необходимости масштабировать – такие, как решения HPE. Они предлагают малому бизнесу технологии корпоративного класса, включая сервера, ПО, сети и облачные технологии, которые легко внедряются и управляются независимо от возможностей локальной ИТ-инфраструктуры предприятия».

«Мы стремимся помогать малым предприятиям внедрять инновации, обслуживать своих заказчиков и стимулировать рост и цифровую трансформацию, предоставляя им технологии корпоративного класса, которые уникальным образом удовлетворяют их потребности в ИТ-экспертизе, экономии бюджета и пространства, – сказал Тим Питерс (Tim Peters), вице-президент и генеральный менеджер глобального подразделения малого и среднего бизнеса в HPE. – Дизайн нашего последнего микросервера и модель стратегического ценообразования были созданы исходя из пожеланий наших заказчиков в секторе малого и среднего бизнеса и призваны соответствовать их ожиданиям в отношении наиболее экономичных, безопасных и простых в управлении решений, которые поддерживают их деятельность».

Новый сервер HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus весит всего около 4,5 кг, и его размер составляет треть размера существующих на рынке серверов. Он достаточно легок для переноски и может быть размещен в пространстве любого размера. Заказчики с любыми бизнес-целями могут пользоваться его широкими возможностями, способствующими повышению производительности, безопасности данных и уровня автоматизации и адаптированными к потребностям и масштабу малого бизнеса.

Мощный сервер, который работает тихо. Новый серверHPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus поставляется с процессорами Intel Pentium или Intel Xeon E, которые обеспечивают достаточную вычислительную мощность для наиболее популярных нагрузок – например, таких, как виртуализация и базы данных. Издаваемый им шум достигает всего 36 децибел, что позволяет размещать сервер в любом месте в небольших помещениях и офисах.

Лучшая в отрасли гарантия безопасности для малого бизнеса. В сервере HPE ProLiant MicroServer впервые появляется Уникальная технология проверки и восстановления микрокодов HPE Silicon Root of Trust, отмеченная страховыми компаниями, участвующими в программе Marsh Cyber Catalyst, за способность значительно снижать риски информационной безопасности. Это единственное в отрасли семейство серверов, которое обеспечивает защиту данных на уровне микросхем. Они защищают данные, сами обнаруживают проблемы и быстро восстанавливаются после вредоносных атак, которые могут приводить к простоям и навредить бизнесу.

Автоматическое прогнозирование и предотвращение проблем благодаря возможностям искусственного интеллекта (ИИ). Уникальный облачный инструмент управления с функциями ИИ – HPE InfoSight для серверов, , впервые становится доступным для малого и среднего бизнеса для мониторинга состояния их серверов и использования прогнозной аналитики, чтобы предотвращать проблемы с серверами до того, как они окажут какое-либо влияние на бизнес.

Удаленное управление из любой точки мира. Заказчики сервера HPE ProLiant MicroServer также смогут воспользоваться возможностями удаленного управления благодаря технологии HPE Integrated Lights Out 5 (iLO5) и программным инструментам управления серверами, позволяющим малым и средним предприятиям настраивать, контролировать и обновлять серверы без проблем, где бы они ни находились.

Гибкие возможности для работы в офисе или в облаке. Малые предприятия смогут работать с основными бизнес-приложениями как в офисе, так и посредством облачных сервисов, поддерживаемых Microsoft Azure.

Теперь партнеры и заказчики могут выбрать новый сервер HPE ProLiant MicroServer в качестве отправной точки при использовании решений HPE Small Office Deployment, «коробочного» решения для технологического оснащения небольшого офиса. Оно включает в себя точки доступа Aruba Instant On для малого и среднего бизнеса, а также систему хранения данных HPE RDX Removable Disk System, которая может использоваться для резервного хранения файлов и восстановления.

Сектор малого и среднего бизнеса остается одним из основных приоритетов бизнеса HPE, где партнерам требуются различные инструменты и стандартные решения для удовлетворения уникальных потребностей заказчиков.

HPE предоставляет партнерам доступ к маркетинговым и техническим материалам, предназначенным для малого и среднего бизнеса, а также к таким инструментам обучения и сотрудничества, как, например, HPE Tech Pro Community - эксклюзивному сообществу, ориентированному на техническое улучшение ИТ-решений партнеров.

HPE инвестирует значительные ресурсы, чтобы помогать партнерам работать с малым и средним бизнесом, упрощая процесс для всех сторон. И новый сервер HPE ProLiant MicroServer подтверждает это утверждение и помогает партнерам ускорять цифровую трансформацию заказчиков с помощью ведущих в отрасли технологий.

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