Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166242
ИКТ 12984
Организации 10188
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3379
Системы 24915
Персоны 70413
География 2713
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 841

HPE iLO HPE Integrated Lights Out



21.01.2025 Hewlett Packard Enterprise расследует возможную утечку данных cо своей ИТ-инфраструктуры 1
11.07.2022 Как серверы FenixHost на базе HPE поддерживают бизнес российских компаний 1
24.01.2022 «Железо как сервис» на площадке заказчика: нюансы выбора 1
10.06.2020 ABB совместно с HPE работает над снижением энергопотребления суперкомпьютеров 2
13.03.2020 HPE представила решения для цифровой трансформации малого бизнеса 1
20.02.2019 HPE представила новую телеком-платформу 1
16.11.2018 HPE откроет серверам Proliant, Apollo и Synergy доступ к облачному решению на базе искусственного интеллекта 2
10.07.2018 Для взлома серверов HP достаточно запроса из одной буквы 1
29.02.2016 Новые HPE ProLiant: рост производительности в 1,5 раза 1
04.08.2011 Сервисный провайдер Core Services выбрал технологии HP для хостинга бизнес-приложений 1
02.07.2010 HP представила новые модели серверов ProLiant G7 1
21.05.2010 HP обновила ПО для управления серверами и представила новые серверные платформы HP ProLiant G7 1
02.09.2008 «Открытые Технологии» модернизировали ЦОД в «Шереметьево-Карго» 1
03.07.2007 Решения HP помогут управлять ВЦ без риска и сбоев 1
12.10.2005 Приглашаем на семинар по построению ИТ-инфраструктуры 1
18.11.2004 HP расширила линейку серверов HP Integrity 1

Публикаций - 16, упоминаний - 18

HPE iLO и организации, системы, технологии, персоны:

HP Inc. 5687 10
HPE - Hewlett Packard Enterprise 626 7
Intel Corporation 12197 6
HP - Hewlett-Packard 3624 3
AMD - Advanced Micro Devices 4231 2
Samsung Electronics 10256 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1395 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 1
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  131 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 189 1
Oracle Corporation 6688 1
HP Compaq Computer Corp 1916 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Citrix Systems 812 1
Комплит - Complete 94 1
Открытые технологии 701 1
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 195 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 440 1
AMD Xilinx 95 1
Tech Mahindra 15 1
Apple Inc 12103 1
Dell EMC 5027 1
Merlion - Мерлион 793 1
HPE Aruba Networks 88 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2218 1
EGI - Ergonomic Group Inc 1 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 1
Шереметьево Карго СВХ - склад временного хранения 11 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29679 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65980 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11054 10
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20794 7
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12521 5
Дистанционное управление - Удалённое управление 1123 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13372 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9376 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50417 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9277 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13103 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 3
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1596 3
DDR - Double data rate 2730 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27372 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15858 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24121 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3157 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11351 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12600 3
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2913 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21137 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 3
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 655 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15716 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6667 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3728 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3210 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25339 2
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1005 2
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1180 2
High-End - высочайший («элитный») класс техники 684 2
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 804 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10079 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30695 2
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 404 2
HPE ProLiant 399 9
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1338 6
HPE InfoSight 22 4
HPE OneView 19 3
HPE Integrity - серия серверов 134 3
HPE Blade Scale Architecture - HPE BladeSystem - HPE BladeMatrix 92 3
HPE Storage - HPE StorageWorks - Compaq StorageWorks - D2D Backup Systems 125 3
HP Insight Dynamics - HP Insight Control - HP Insight Management Suite - HP Systems Insight Manager - HP Compaq Insight Manager 30 3
Intel Xeon E 191 2
HP UX - Hewlett Packard Unix 229 2
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 403 2
Intel Itanium 628 2
Microsoft Azure 1408 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1894 1
HPE Synergy 57 1
Metasploit Framework - Платформа тестирования на проникновение и имитации сетевых кибератак 41 1
HPE Apollo 13 1
HPE Silicon Root of Trust 3 1
HPE RDX Removable Disk System 1 1
HPE Small Office Deployment 1 1
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
Microsoft Windows 15659 1
Linux OS 9940 1
HP Smart App 32 1
Intel Solutions for Lustre - Intel Enterprise Edition for Lustre 31 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 277 1
Nvidia Tesla GPU 156 1
HPE GreenLake 53 1
HPE Complete 3 1
HPE FlexFabric 15 1
Merlion - MerliOnCloud 39 1
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 123 1
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 298 1
ABB Ability 18 1
HPE ConvergedSystems - HPE Converged Cloud - HPE Edgeline Converged Edge System - HPE Converged Infrastructure Architecture - HP Converged Storage 43 1
HP Virtual Connect 11 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1081 1
Гинятуллин Роман 61 1
Peters Tim - Питерс Тим 2 1
Hotard Justin - Хотард Джастин 2 1
Казьмин Алексей 7 1
Мухортов Александр 6 1
Чуманов Виталий 4 1
Белоусова Анна 1 1
Спиридонов Дмитрий 27 1
Пенязь Дмитрий 21 1
Farrand Scott - Фарранд Скотт 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144235 3
Европа 21770 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43167 1
Земля - планета Солнечной системы 10376 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13492 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3107 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47996 2
Аренда 2416 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1207 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14322 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 225 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18462 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29024 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
Металлы - Медь - Copper 791 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2756 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6963 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4361 1
Лингвистика - Linguistics - языкознание, языковедение 120 1
Энергетика - Energy - Energetically 5085 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 789 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 932 1
Физика квантовая - Квантовая механика - Волновая механика - Принцип неопределенности Гейзенберга - Адиабатическая теорема - теорема квантовой механики 41 1
HPE Tech Pro Community 1 1
IDC - International Data Corporation 4910 3
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335794, в очереди разбора - 773377.
Создано именных указателей - 166242.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще