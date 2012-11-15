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HP UX Hewlett Packard Unix
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|15.11.2012
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HP анонсировала оптимизированные системы HP Integrity и ПО HP-UX
Компания HP расширила свой портфель продуктов конвергентной инфраструктуры для критически важных окружений, представив оптимизированные системы HP Integrity, программное обеспечение HP-UX и услуги, которые в три раза увеличивают производительность, повышают отказоустойчивость и обеспечивают защиту инвестиций для бизнес-критичных приложений на следующее десятилетие. Как рас
|12.05.2012
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HP выпустила обновления ОС HP-UX для серверов HP Integrity
Компания HP представила обновления операционной системы HP-UX, призванные помочь заказчикам повысить эффективность использования серверов НР и уровень доступности наиболее требовательных приложений, используемых для критически важных бизнес процессо
|28.07.2010
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ЦФТ, НР и «Ай-Теко» протестировали «ЦФТ-Платформу 2 МСА» на серверах HP Integrity под управлением HP-UX
тестирования стало подтверждение возможности работы системы «ЦФТ-Банк» («Платформа 2 МСА») на серверах HP Integrity на базе процессоров Intel Intanium 91x0 (Montvale) и 93x0 (Tukwila) под управлением HP-UX 11i.v3, говорится в сообщении HP. Проект выполняли специалисты ЦФТ, НР и «Ай-Теко». Основными целями тестирования являлись: проверка возможностей работы банковского информационного компле
|13.07.2010
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Positive Technologies оптимизировала систему контроля защищенности платформы HP-UX
ve Technologies, технологический партнер HP в рамках программы Developer & Solution Partner (DSPP), разработала модуль анализа защищенности и контроля соответствия стандартам для операционной системы HP-UX, систем и приложений на ее основе. Модуль включен в стандартную поставку системы контроля защищенности и соответствия стандартам MaxPatrol, разработанной в компании Positive Technologies,
|25.03.2010
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Вышло первое русское издание книги по администрированию HP-UX
Компания HP объявила о выпуске первого русскоязычного издания книги, посвященной администрированию операционной системы HP-UX 11i v3. Авторство книги принадлежит Асгару Гори, независимому техническому консультанту с 18-летним опытом работы в сфере ИТ, говорится в сообщении HP. Российское издание книги «HP-UX<
|21.05.2003
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HP выпустил новую версию операционной системы HP-UX
HP выпустил новую версию операционной системы HP-UX на основе Unix для процессоров из семейства Intel Itanium. HP-UX 11i версии 2 теперь стала функционально равна версии YH-UX для собственного процессора компании PA-Risc, наряду с д
|03.12.2001
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HP и Compaq объединят свои Unix-системы
Операционная система HP-UX станет основной платформой для Unix-серверов, предлагаемой Hewlett-Packard после слияния с Compaq, которое должно завершиться в новом году. Такое решение станет настоящим потрясением для
|03.12.2001
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HP объединит Unix'ы
добные операционные системы обеих компаний будут объединены, но каким конкретно образом это будет сделано, тогда не называлось. Однако из некоторых источников в руководстве Compaq стало известно, что HP-UX ляжет в основу новой серверной платформы от HP, усиленной технологией кластеризации Tru64 и другими высокотехнологичными возможностями, позаимствованными у программных продуктов Compaq. Н
|09.06.2000
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Hewlett-Packard анонсировала новую версию ОС Unix - HP-UX 11i
Hewlett-Packard анонсировала выход новой версии ОС Unix - HP-UX 11i в понедельник. Буква "i" означает "Интернет". В пакет операционной системы войдет ряд Интернет-решений, в частности, программное обеспечение для создания веб-сайтов, ведения электронн
|25.12.1998
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Появилась бета-версия Explorer 5.0 для HP-UX
Корпорация Microsoft объявила о выходе первой бета-версии браузера Internet Explorer 5.0 для платформы HP-UX. Это уже вторая версия IE, ориентированная под Unix, вышедшая на этап бета-тестирования. Microsoft обещала сохранить в новом продукте "внешний вид и поведение" Explorer 5.0, а также снабд
HP UX и организации, системы, технологии, персоны:
|Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 4
|Пенязь Дмитрий 22 4
|Зезюлинский Николай 23 3
|Fiorina Carly - Фиорина Карли 99 2
|Микоян Александр 44 2
|Радаев Александр 44 2
|Макаров Иван 33 2
|Елагин Вячеслав 14 2
|Слинько Владимир 6 2
|Удалов Сергей 7 2
|Варданян Ваган 4 2
|Schwartz Jonathan - Шварц Джонатан 49 2
|Marcello Rich - Марселло Рич 2 2
|Garcia Katherine - Гарсия Кэтрин 2 2
|Висящев Андрей 64 2
|Лобов Сергей 27 2
|Львова Галина 4 2
|Кузовкин Алексей 155 1
|Гостев Александр 84 1
|Захаров Александр 39 1
|Морев Александр 1 1
|Макаров Станислав 118 1
|Демидов Михаил 134 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Заединов Руслан 47 1
|Chambers John - Чемберс Джон 123 1
|Толкачева Екатерина 43 1
|Тараба Вероника 29 1
|Гусев Владимир 26 1
|Кругляков Роман 44 1
|Горная Марина 10 1
|Гордейчик Сергей 25 1
|Гудым Денис 20 1
|Захаркина Ольга 24 1
|Жаднов Иван 7 1
|Архипов Константин 21 1
|Полевой Василий 14 1
|Афанасьев Вадим 9 1
|Местер Николай 8 1
|Ермилов Сергей 6 1
|Silicon 494 2
|Silicon.com 364 2
|Computer Weekly 376 2
|Открытые системы ИД 176 2
|allNetDevices 160 2
|Infosan 75 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
|The Register - The Register Hardware 1784 2
|PC Magazine - PCMag 104 2
|Phoronix 59 2
|SecurityLab - Секьюрити лаб 243 1
|VNUNet.com 214 1
|InterNetNews - InternetNews.com 218 1
|cw360 84 1
|MSNBC - телеканал 89 1
|Independent 111 1
|CNET Networks - CNET News 1643 1
|CNews Журнал 167 1
|TechnologyAdvice - eWeek 230 1
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
|Bloomberg 1627 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
|The Guardian - Британская газета 406 1
|Inquirer 463 1
|ZDF - Zweites Deutsches Fernsehen - телеканал 13 1
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