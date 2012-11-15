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HP UX Hewlett Packard Unix

СОБЫТИЯ

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15.11.2012 HP анонсировала оптимизированные системы HP Integrity и ПО HP-UX

Компания HP расширила свой портфель продуктов конвергентной инфраструктуры для критически важных окружений, представив оптимизированные системы HP Integrity, программное обеспечение HP-UX и услуги, которые в три раза увеличивают производительность, повышают отказоустойчивость и обеспечивают защиту инвестиций для бизнес-критичных приложений на следующее десятилетие. Как рас
12.05.2012 HP выпустила обновления ОС HP-UX для серверов HP Integrity

Компания HP представила обновления операционной системы HP-UX, призванные помочь заказчикам повысить эффективность использования серверов НР и уровень доступности наиболее требовательных приложений, используемых для критически важных бизнес процессо
28.07.2010 ЦФТ, НР и «Ай-Теко» протестировали «ЦФТ-Платформу 2 МСА» на серверах HP Integrity под управлением HP-UX

тестирования стало подтверждение возможности работы системы «ЦФТ-Банк» («Платформа 2 МСА») на серверах HP Integrity на базе процессоров Intel Intanium 91x0 (Montvale) и 93x0 (Tukwila) под управлением HP-UX 11i.v3, говорится в сообщении HP. Проект выполняли специалисты ЦФТ, НР и «Ай-Теко». Основными целями тестирования являлись: проверка возможностей работы банковского информационного компле
13.07.2010 Positive Technologies оптимизировала систему контроля защищенности платформы HP-UX

ve Technologies, технологический партнер HP в рамках программы Developer & Solution Partner (DSPP), разработала модуль анализа защищенности и контроля соответствия стандартам для операционной системы HP-UX, систем и приложений на ее основе. Модуль включен в стандартную поставку системы контроля защищенности и соответствия стандартам MaxPatrol, разработанной в компании Positive Technologies,
25.03.2010 Вышло первое русское издание книги по администрированию HP-UX

Компания HP объявила о выпуске первого русскоязычного издания книги, посвященной администрированию операционной системы HP-UX 11i v3. Авторство книги принадлежит Асгару Гори, независимому техническому консультанту с 18-летним опытом работы в сфере ИТ, говорится в сообщении HP. Российское издание книги «HP-UX<
21.05.2003 HP выпустил новую версию операционной системы HP-UX

HP выпустил новую версию операционной системы HP-UX на основе Unix для процессоров из семейства Intel Itanium. HP-UX 11i версии 2 теперь стала функционально равна версии YH-UX для собственного процессора компании PA-Risc, наряду с д
03.12.2001 HP и Compaq объединят свои Unix-системы

Операционная система HP-UX станет основной платформой для Unix-серверов, предлагаемой Hewlett-Packard после слияния с Compaq, которое должно завершиться в новом году. Такое решение станет настоящим потрясением для

03.12.2001 HP объединит Unix'ы

добные операционные системы обеих компаний будут объединены, но каким конкретно образом это будет сделано, тогда не называлось. Однако из некоторых источников в руководстве Compaq стало известно, что HP-UX ляжет в основу новой серверной платформы от HP, усиленной технологией кластеризации Tru64 и другими высокотехнологичными возможностями, позаимствованными у программных продуктов Compaq. Н
09.06.2000 Hewlett-Packard анонсировала новую версию ОС Unix - HP-UX 11i

Hewlett-Packard анонсировала выход новой версии ОС Unix - HP-UX 11i в понедельник. Буква "i" означает "Интернет". В пакет операционной системы войдет ряд Интернет-решений, в частности, программное обеспечение для создания веб-сайтов, ведения электронн
25.12.1998 Появилась бета-версия Explorer 5.0 для HP-UX

Корпорация Microsoft объявила о выходе первой бета-версии браузера Internet Explorer 5.0 для платформы HP-UX. Это уже вторая версия IE, ориентированная под Unix, вышедшая на этап бета-тестирования. Microsoft обещала сохранить в новом продукте "внешний вид и поведение" Explorer 5.0, а также снабд

Публикаций - 232, упоминаний - 232

HP UX и организации, системы, технологии, персоны:

HP Inc. 5883 124
Intel Corporation 12811 77
HP - Hewlett-Packard 3662 77
Microsoft Corporation 25775 56
Oracle Corporation 7074 51
IBM - International Business Machines Corp 9699 42
Red Hat 1378 32
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 25
SAP SE 5601 20
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 18
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 14
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 13
Dell EMC 5180 11
TSG Group - SCO Group - Caldera International - Caldera Systems 170 9
AMD - Advanced Micro Devices 4641 9
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 7
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 7
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 250 6
TurboLinux - Pacific HiTech 98 6
Broadcom - VMware 2610 6
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 6
HPE SGI - Silicon Graphics 390 6
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 6
Cisco Systems 5372 5
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 337 5
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 146 5
Apple Inc 13156 4
OpenText - Micro Focus - Novell 880 4
Inline Group - Инлайн Груп 105 4
HPE Enterprise Services 58 3
Oracle Siebel Systems 519 3
Diasoft - Новая Афина - СП Диасофт и Програмбанк 55 3
HP EMEA 14 3
Softline - Софтлайн 3743 3
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 3
SAS Institute 1082 3
Citrix Systems 868 3
Крок - Croc 1964 3
Hitachi - Хитачи 1501 3
EPIC Telecom Invest 212 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 3
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 3
Сургутнефтегаз - СНГ 288 3
Tata Motors - Jaguar Cars 126 3
ВТБ Северо-Запад - Промстройбанк СПб - Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга 32 2
Альфа-Банк 1979 2
Татнефть 243 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
Airbus Group - Airbus Industries 249 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 2
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 2
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 2
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 1
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 1
Meta Group 54 1
БИН-Петровский Торговый центр 1 1
ГУМ ТД - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 65 1
Северная Венеция 3 1
Тайфун НПО 4 1
Межбанковский расчетный центр 1 1
Автобанк-НИКойл АКБ 18 1
Росавтобанк КБ 13 1
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 86 1
101Hotels.com 456 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
New Zealand Exchange - Новозеландская биржа 3 1
BNP Paribas Fortis 3 1
Татнефть - Банк Зенит - Липецккомбанк 14 1
Шереметьево Карго СВХ - склад временного хранения 11 1
Merriam-Webster 15 1
АвтоВАЗ - Лада Запад Тольятти - GM-АВТОВАЗ - Джи ЭМ-АВТОВАЗ 18 1
Mattel 32 1
Славянский Банк АКБ 5 1
РБИО АКБ - Русский банк имущественной 1 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
Федеральное казначейство России 1949 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 1
Правительство Челябинской области 78 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 153 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 144 1
Минтранс РФ - Росгранстрой ФГКУ - Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы - Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации 50 1
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FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
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