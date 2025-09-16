Разделы

Ермилов Сергей


УПОМИНАНИЯ


16.09.2025 Обмен данными для ИИ в нефтегазовой отрасли России под угрозой срыва из-за скрытности компаний 1
06.07.2012 «Ростелеком» поглощает «Скай Линк» для создания собственного 3G 1
19.06.2009 IDC: Microsoft пора бить тревогу, СПО наступает 1
23.04.2009 Oracle покупает Sun. Что будет с рынком? 1
11.06.2008 Russia&CIS com 2008: "Большая тройка" рвет мир на части? 1
27.09.1999 Правительство Украины уверено в безопасности своих атомных станций на пороге тысячелетия 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Ермилов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9600 2
Microsoft Corporation 25053 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13737 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9055 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1413 2
Ростелеком 10112 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3039 1
SAP SE 5386 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2236 1
Huawei 4112 1
Qualcomm Technologies 1873 1
Intel Corporation 12427 1
IBM - International Business Machines Corp 9508 1
HP Inc. 5728 1
Oracle Corporation 6805 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3017 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1174 1
Red Hat 1335 1
Yahoo! 3702 1
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS 364 1
Укртелеком 241 1
OpenText - Micro Focus - Novell 872 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
Amdocs 133 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 188 1
Google LLC 12089 1
Компьюлинк ГК - Инфралинк - Компьюлинк УСП - Компьюлинк Управление системных проектов - КомпьюЛинк Сервис 164 1
Кыргызтелеком - Кыргызстандагы эң ири телекоммуникациялык компания - Киргизтелеком 31 1
Verysell IT Projects - Верисел Проекты 107 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 907 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 564 1
Desten Computers - Дестен 50 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 896 1
ISG - Integrated Services Group - АйЭсДжи 88 1
Oracle Siebel Systems 512 1
Ростелеком - Астарта 10 1
MCCI - Mobile Communications Company of Iran 4 1
Yandex - Яндекс 8113 1
Softline - Софтлайн 3121 1
Винк 8 1
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 150 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7901 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 484 1
Роснефть НК - нефтяная компания 525 1
Татнефть 235 1
Royal Dutch Shell - Шелл 221 1
Газпром нефть 651 1
Saudi Aramco - Aramco Digital - Saudi Aramco Energy Ventures 17 1
ВЫГОН Консалтинг 3 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 476 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 169 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6337 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70713 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7957 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28608 3
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1406 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6603 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7345 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22006 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21568 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12065 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31312 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12697 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7827 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12796 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8376 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1276 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 247 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2286 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21498 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7093 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9576 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25514 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26636 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22403 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1038 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8485 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9537 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 963 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2019 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16533 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10446 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10884 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33021 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5550 1
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 537 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1075 1
Middleware - Связующее-промежуточное программное обеспечение 188 1
Графический редактор - Graphic Editor 101 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30441 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 608 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9134 1
Linux OS 10637 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 533 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1646 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 284 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1004 1
Oracle Java - язык программирования 3283 1
Mozilla Firefox - браузер 1907 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 610 1
Apache OpenOffice 482 1
Oracle Fusion ERP 66 1
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 213 1
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 237 1
Oracle PeopleSoft 418 1
Oracle Collaboration Suite - OCS 42 1
HP UX - Hewlett Packard Unix 230 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2385 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 321 1
Microsoft Windows 16134 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1059 1
Jorg Janke - Compiere ERP 5 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1108 1
Softline - Sl Soft - MD Audit - МД Аудит 18 1
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 316 1
Новодворский Алексей 109 1
Елисеев Владимир 20 1
Шершульский Владислав 22 1
Демидов Михаил 133 1
Мякишева Марина 84 1
Кругляков Роман 44 1
Горная Марина 10 1
Швайбович Владислав 19 1
Чураев Николай 14 1
Брагин Дмитрий 10 1
Нечипоренко Алексей 12 1
Ляпин Андрей 10 1
Кузичев Василий 8 1
Гнездилов Андрей 17 1
Григоров Михаил 4 1
Киселевский Александр 1 1
Яворский Юрий 1 1
Якушин Анатолий 5 1
Городецкий Петр 25 1
Дочкин Андрей 2 1
Зима Сергей 2 1
Махдиоун Саид 1 1
Schwartz Jonathan - Шварц Джонатан 49 1
Хрулькова Ирина 2 1
Холодов Алексей 12 1
Мишустин Михаил 711 1
Хорошев Тимофей 5 1
Филипьев Владимир 4 1
Выгон Григорий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 153120 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45010 2
Украина 7735 2
Европа 24513 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13482 2
Армения - Республика 2353 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18245 1
Европа Восточная 3115 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14367 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1961 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 955 1
Иран - Исламская Республика Иран 1109 1
Таджикистан - Республика 895 1
Европа Западная 1487 1
Россия - ЦФО - Костромская область 427 1
Африка - Африканский регион 3543 1
Азия - Азиатский регион 5685 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тобольск 119 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53928 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17071 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5176 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4587 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11525 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 766 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 748 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14666 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5238 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19847 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10364 1
Энергетика - Energy - Energetically 5395 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2256 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2308 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2869 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 433 1
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 411 1
Y2K - Проблема 2000 года - Ошибка 2000 года - Кризис третьего тысячелетия 280 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6188 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2549 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6710 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтехимия - Нефтехимическая промышленность 61 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 460 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1317 1
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 1
Ведомости 1152 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1043 2
IDC - International Data Corporation 4931 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8305 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 44 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 495 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 589 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1384091, в очереди разбора - 731714.
Создано именных указателей - 183040.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

