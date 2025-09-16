Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ермилов Сергей
УПОМИНАНИЯ
Ермилов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 476 1
|Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 169 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6337 2
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1317 1
|Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 1
|Ведомости 1152 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1043 2
|IDC - International Data Corporation 4931 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8305 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1384091, в очереди разбора - 731714.
Создано именных указателей - 183040.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.