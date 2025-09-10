Получите все материалы CNews по ключевому слову
Зима Сергей
УПОМИНАНИЯ
|10.09.2025
|«Нартис» принимает участие в развитии зарядной инфраструктуры Краснодарского края 1
|06.07.2012
|«Ростелеком» поглощает «Скай Линк» для создания собственного 3G 1
Зима Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6337 1
|Швайбович Владислав 19 1
|Брагин Дмитрий 10 1
|Ляпин Андрей 10 1
|Ермилов Сергей 5 1
|Холодов Алексей 12 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383879, в очереди разбора - 732650.
Создано именных указателей - 182949.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.