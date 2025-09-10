Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182672
ИКТ 14205
Организации 11039
Ведомства 1488
Ассоциации 1061
Технологии 3504
Системы 26182
Персоны 78470
География 2944
Статьи 1553
Пресса 1252
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2715
Мероприятия 870

Энтелс Entels


УПОМИНАНИЯ


10.09.2025 «Нартис» принимает участие в развитии зарядной инфраструктуры Краснодарского края 1
01.09.2020 Концерн «Автоматика» заключил соглашение по созданию унифицированных аппаратно-программных комплексов 1
06.12.2018 «МегаФон», «МЭИ» и «Энтелс» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере цифровизации энергетики 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Энтелс и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3280 1
Ростех - Автоматика - Сигнал НПП - Научно-производственное предприятие 23 1
Ростех - Автоматика Концерн 1709 1
ОСАТЕК 1 1
МегаФон 9582 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5675 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32954 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14349 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12674 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6030 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70564 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21930 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55122 1
Лутохин Александр 1 1
Шугаев Александр 1 1
Братухин Иван 7 1
Рогалев Николай 30 1
Севостьянов Алексей 1 1
Талдыкина Наталья 45 1
Кабанов Владимир 178 1
Россия - РФ - Российская федерация 152897 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18217 1
Энергетика - Energy - Energetically 5392 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3705 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5168 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1308 1
МЭИ НИУ - Национальный исследовательский университет 59 1
МЭИ - Московский энергетический институт 154 1
Армия - Международный военно-технический форум 43 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1382948, в очереди разбора - 733749.
Создано именных указателей - 182672.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще