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Ростех
Автоматика Концерн



15.11.21 Обязательное использование отечественных чипов в российском «железе» отменяется 1
10.11.21 Подтверждена совместимость продуктов экосистемы виртуализации Veil c платформой Indeed AM 1
27.10.21 Концерн «Автоматика» и Positive Technologies объявили о сотрудничестве 1
25.10.21 Концерн «Автоматика» создал тонкую материнскую плату на основе процессора «Байкал-М» 2
22.10.21 «Автоматика» представила серверы на базе «Эльбрусов» и системы противодействия БЛА 5
15.10.21 Концерн «Автоматика» получил исключительные права на систему обнаружения компьютерных атак «Форпост» 3
07.10.21 «Ростех» строит сервис «пробива» людей по открытым источникам 1
06.10.21 НИИ «Масштаб» и Softline объявили о начале партнерства 1
22.09.21 Концерн «Автоматика» до конца года расширит функционал ВКС IVA AVES S мессенджером IVA Connect Desktop 2
21.09.21 НИИ «Масштаб» представил отечественное решение для создания и администрирования виртуальной инфраструктуры 1
17.09.21 В Москве установили мемориальную доску криптографу Дмитрию Скороходову, более 45 лет проработавшему в Концерне «Автоматика» 2
15.09.21 В продажу выходит первый российский смартфон, разработанный под отечественный процессор 1
06.09.21 МВД не дали закупить российские СХД на чипах IBM, а теперь мешают поставке на «Эльбрусах» 1
30.08.21 «Т1» нацелилась подключить органы власти к бесплатной ВКС 1
25.08.21 «Вконтакте» выпустила «убийцу» Zoom. Он полностью бесплатный и почти безлимитный 1
25.08.21 Концерн «Автоматика» представил устройство для распознавания лиц 4
25.08.21 Обновленная СХД «Купол» концерна «Автоматика» представлена на «Армии-2021» 2
24.08.21 «Автоматика» представила комплекс мониторинга и прогнозирования экологической обстановки «Палантир» 2
24.08.21 «Автоматика» представила бортовое устройство защиты информации для беспилотников 4
24.08.21 Новикомбанк получит отечественные банкоматы от концерна «Автоматика» 4
23.08.21 Концерн «Автоматика» и ТК «Связь» подписали соглашение о партнерстве 3
23.08.21 Выпущен первый бюджетный ПК на «Эльбрусах» 5
23.08.21 Концерн «Автоматика» представил прототип бюджетного ПК на базе процессора «Эльбрус-2С3» 3
23.08.21 Концерн «Автоматика» представил решения в сфере интернета вещей для управления городской инфраструктурой 3
23.08.21 Власти хотят пометить российскую микроэлектронику, чтобы за ней следить 1
20.08.21 Концерн «Автоматика» продемонстрировал комплекс противодействия БЛА «Купол» на IDEF-2021 2
20.08.21 Линейке промышленных сетевых устройств Zenator TI концерна «Автоматика» присвоен статус ТОРП 1
13.08.21 Концерн «Автоматика» поставил ICL компьютерные материнские платы 2
12.08.21 Ростех и «Ростелеком» поставили в регионы более 400 криптобиокабин для оформления биометрических загранпаспортов 4
03.08.21 «Система объективного непрерывного мониторинга» концерна «Автоматика» включена в реестр отечественного ПО 1
28.07.21 Продукция концерна «Автоматика» разрешена к применению на предприятиях «Газпром нефти» 3
26.07.21 Подтверждена совместимость облачной платформы ECP VeiL с серверами и СХД YADRO 1
21.07.21 Концерн «Автоматика» представил системы противодействия БЛА 2
16.07.21 НИИ «Масштаб» получил свидетельство на товарный знак Zenator 2
13.07.21 НИИ «Масштаб» и «Акронис инфозащита» подтвердили совместимость своих продуктов 1
09.07.21 «Автоматика» получит субсидию на разработку высокотехнологичного медицинского оборудования 2
08.07.21 Преобразователю протоколов Modbus TCP/RTU концерна «Автоматика» присвоен статус ТОРП 2
05.07.21 МВД не дали купить партию российских СХД на 300 миллионов 1
30.06.21 НИИ «Масштаб» Концерна «Автоматика» рассказал о построении доверенной облачной инфраструктуры на базе отечественных решений 1
23.06.21 Поставщик серверов для главного ЦОДа МВД сбил цену контракта в 3,5 раза и оставил ни с чем «Техносерв», «Ростех» и «Ростелеком» 1

Публикаций - 408, упоминаний - 891

Ростех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2270 345
Ростех - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 86 45
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 711 41
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7644 30
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 308 29
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 242 27
Ростех - Швабе Холдинг 151 23
Ростех - Автоматика - КалугаПрибор 30 22
ХайТэк - Hi-Tech 71 20
НИПС - Новосибирский институт программных систем 31 16
Национальные Технологии 25 14
Ростех - Автоматика - Сигнал НПП - Научно-производственное предприятие 16 14
Ростех - Автоматика - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 20 13
Intel Corporation 10448 13
РТ-Информ 113 12
РусБИТех - ГК Astra Linux 449 11
Ростех - Автоматика - Прогресс БПО - Башкирское производственное объединение 11 11
IVA Technologies 36 10
КНС Групп - Yadro 132 10
Cisco Systems 4585 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6141 10
Ростех РЭК - Радиоэлектронный кластер 26 9
Yandex - Яндекс 4486 9
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 205 9
Microsoft Corporation 20497 9
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 168 8
Восход ФГБУ НИИ 413 8
VK - Mail.ru Group 2786 8
Крок 1525 7
Huawei 3054 7
Avaya Inc - Avaya СНГ 935 7
Криптонит ГК - Kryptonite 30 7
Норси-Транс (НТ) 49 7
Zoom Int - Zoom Video Communications 900 7
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 131 7
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 460 7
СИП РС - Самарское Инновационное предприятие Радиосистем 6 6
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 229 6
DEPO Computers - Депо Электроникс 418 6
Aquarius - Аквариус 415 6
Ростех - Автоматика - КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 23 14
РЖД - Российские железные дороги 1282 13
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 188 12
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4741 8
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 155 8
Россети ПАО 172 8
Ростех - Новикомбанк 30 7
Нацимбио НИК - Национальная иммунобиологическая компания 8 5
Миландр ПКК 26 5
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 133 5
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 89 4
Почта России ПАО 1753 3
Альтаир МТУ - Монтажно-технологическое управление 3 3
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 26 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1827 2
АвтоВАЗ 153 2
Авгуръ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр 11 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 55 2
Музей криптографии и вычислительной техники 2 2
Просвещение ГК 8 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 281 2
Вертолеты России 120 2
Газпром нефть 391 2
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 85 2
РВК - Российская венчурная компания 500 2
Газпром ПАО 712 2
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 81 2
СпецДорПроект 2 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 254 2
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 55 2
ИТЭЛМА НПП 15 1
Перспектива НПО 1 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
Эко-Томск 1 1
AstraZeneca - АстраЗенека 36 1
Chiesi Pharmaceuticals - Кьези Фармасьютикалс 12 1
NDF - инвестиционный фонд 5 1
Герофарм - Geropharm 8 1
Патриот - Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации 1 1
Химпром 9 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1045 42
Правительство РФ 2490 35
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7219 29
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1829 21
Президент Российской Федерации 1603 20
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2286 18
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1270 17
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2186 13
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 733 13
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1973 11
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1439 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1713 8
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 267 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1081 7
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 154 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1788 6
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1908 6
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 164 6
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 78 6
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 419 5
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 844 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 480 5
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 87 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1993 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2684 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 378 3
Роспром - Федеральное агентство по промышленности 14 3
Минобороны РФ ГИКЦ - Главный испытательный космический центр Министерства обороны Российской Федерации им. Г.С.Титова 4 3
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации 30 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 581 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1089 3
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 177 3
Администрация Президента РФ 315 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 473 2
Ростех - Росэлектроника - НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 30 2
ФСИН РФ ФКУ ГЦИТОиС - Федеральное казенное учреждение Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний 4 2
Рособоронэкспорт 48 2
МИК - Московский инновационный кластер 53 2
Росавтотранс ФБУ - Агентство автомобильного транспорта 3 2
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 45 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 218 6
Союз машиностроителей России 26 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 145 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 188 2
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности 5 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 229 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 6 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 55 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 22 1
Creative Commons - некоммерческая организация 35 1
Лига содействия оборонным предприятиям 5 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 7 1
Северо-Запад Центр стратегических разработок - фонд 3 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 9 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11940 42
Безопасный город 378 22
Smart City - Умный город - Цифровой город 608 22
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1419 17
5G - Пятое поколение мобильной связи 1435 16
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3246 15
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 8653 14
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9513 12
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1171 11
DDR - Double data rate 1971 11
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 123 10
ARM64 - Архитектура процессора 1178 10
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 583 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1208 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3870 9
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4080 8
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 260 8
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 606 8
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 275 8
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1961 8
Gigabit Ethernet 804 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2458 7
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2768 7
RAW - Формат цифровых файлов изображения 452 6
НКМ - Навигационно-криптографический модуль тахографа 6 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11825 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2529 6
Умный автобус 5 5
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4523 5
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 164 5
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 562 5
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1797 5
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 3309 5
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 181 4
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 123 4
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 556 4
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 938 4
3G - Стандарт мобильной связи 4975 4
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 448 4
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 730 4
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 513 55
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 132 29
Национальные Технологии - СХД Купол 34 23
IVA AVES - Защищенная система для удаленных конференций 36 23
Ростех - НИИ Масштаб - Enterprise Cloud Platform Veil - ECP Veil 26 18
Linux OS 7052 17
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 35 14
Intel x86 - архитектура процессора 1238 14
Ростех - НИИ Масштаб - VeiL VDI 20 13
Google Android 11122 12
МЦСТ - Эльбрус-1С+ - 1891ВМ11Я - Микропроцессор со встроенным графическим ядром c поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики 36 12
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 59 11
IVA Largo - Видеотерминал 15 10
Ростех - Автоматика - КриптоБиоКабина (КБК) 21 10
Ростех - НИИ Масштаб - Кронос 19 10
Microsoft Windows 10 9903 10
Ростех - Автоматика - Пищаль-ПРО - средство идентификации и противодействия беспилотным летательным аппаратам 10 10
Ростех - Сапсан-бекас - Мобильный комплекс обнаружения и противодействия БПЛА 39 8
СКБ Контур - Контур.Фокус 297 8
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 67 8
ИНЭУМ Эльбрус - серия серверов 10 7
КОИБ - Комплекс обработки избирательных бюллетеней 25 7
Apple iOS 5930 7
Ростех - Автоматика - Бином-КА 7 7
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 533 7
Apple macOS 1191 6
Ростех - Автоматика - Пелена - программно-аппаратный комплекс 6 6
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 176 6
Яндекс.Телемост 37 6
Автоматике Таран-ПРО - комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам 6 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 240 5
Ростех - Автоматика - Фотон‑Т - комплект абонентских устройств унифицированных коммуникаций 5 5
VK - Mail.ru Видеозвонки 17 5
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 140 5
Ростех - Автоматика - IVA S/W - мобильный радиокомплекс подводной связи 5 5
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 129 4
Ростех - Автоматика - Купол-ПРО - комплекс противодействия БЛА 4 4
Microsoft Windows 1318 4
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 14 4
Ростех - Автоматика - КалугаПрибор - РуСкан - серия УЗИ-сканеров 5 4
Кабанов Владимир 174 172
Моторко Андрей 35 34
Сахненко Сергей 71 29
Евтушенко Олег 125 26
Чемезов Сергей 126 18
Смирнов Павел 35 18
Путин Владимир 2163 13
Бровко Василий 47 8
Солодухин Константин 113 7
Белов Александр 69 6
Тимиров Марат 6 6
Газизов Камиль 63 5
Ивенев Николай 7 5
Черепенников Антон 52 5
Адам Безиев 4 4
Братухин Иван 4 4
Усманов Алишер 248 4
Трушкин Константин 45 4
Куликов Сергей 21 4
Ильягуева Ольга 4 4
Месропов Юрий 4 4
Яровая Ирина 63 4
Георгиева Елена 5 4
Алейник Ярослав 4 3
Газаров Артур 77 3
Кириенко Владимир 40 3
Черных Сергей 9 3
Новиков Андрей 26 3
Кравцов Сергей 41 3
Назаров Александр 38 3
Хачатуров Вартан 8 3
Ананьев Алексей 101 2
Шпак Василий 49 2
Глазков Борис 40 2
Озеров Виктор 26 2
Мишустин Михаил 316 2
Букашкин Сергей 2 2
Шадаев Максут 398 2
Печенко Валерий 2 2
Белозерцев Иван 5 2
Россия - Российская федерация - РФ 77153 226
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25345 43
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11145 21
Россия - СФО - Иркутская область 699 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3604 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28614 8
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 297 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1956 8
Россия - СФО - Новосибирск 2803 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11770 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9497 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2821 5
Россия - СФО - Новосибирская область 1023 5
Россия - ЦФО - Тульская область 910 4
Россия - ЦФО - Калужская область 701 4
Индия - Республика 3453 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 945 4
Африка - Африканский регион 2337 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10695 4
Россия - ПФО - Пензенская область 423 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1091 3
США - Калифорния 2324 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1770 3
Казахстан - Республика 3774 3
Россия - Сибирь 1218 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1362 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 839 3
Саудовская Аравия - Королевство 430 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1722 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 691 3
Россия - ПФО - Оренбургская область 399 3
Россия - ПФО - Самарская область 765 3
Арктика 171 3
Россия - ДФО - Сахалинская область 569 3
Земля - планета Солнечной системы 2581 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1380 3
Беларусь - Белоруссия 2958 3
Япония 6873 3
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 245 3
Москва - Марфино 5 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1433 34
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 608 19
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 163 15
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 905 12
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1131 12
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 262 10
Образование в России 534 8
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 365 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 126 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3984 4
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 38 4
Федеральный закон 35-ФЗ - О противодействии терроризму 17 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 531 4
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Gartner 3098 1
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Grand View Research 11 1
Allied Market Research 15 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 91 31
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 883 6
ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 9 5
ЦНИИ Электроника - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации 19 5
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 138 4
РАН - Российская академия наук 588 3
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 249 3
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 157 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 470 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 91 2
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 2
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 28 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 82 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 89 2
МЧС РФ - ВНИИ ГОЧС - Федеральное государственное бюджетное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, федеральный центр науки и высоких технологий 2 2
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 190 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 196 2
Ростех - Росэлектроника - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 23 2
ЯрГУ - Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова 19 1
ФИЦ ИУ РАН - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 10 1
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 59 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 17 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 59 1
ИНУЭМ - Институт электронных управляющих машин 4 1
РВИ РВ - РВВКИУ РВ - Ростовский Военный институт Ракетных Войск им. Главного Маршала Артиллерии М. И. Неделина - ГОУ ВПО 1 1
ИИКП - Ижевский институт комплексного приборостроения 2 1
ГУУ - Государственный университет управления 17 1
ВУ МО РФ - Военный университет Министерства обороны Российской Федерации 6 1
ЦНИИ РТК - ЦНИИ робототехники и технической кибернетики - Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики 1 1
ИВНД РАН - Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии 2 1
ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 15 1
НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 12 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 16 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 54 1
Сириус - Образовательный центр 102 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 68 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 21 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 310 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 14
Армия - Международный военно-технический форум 37 8
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 370 7
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 337 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 15 2
Криптонит Startup Challenge 13 2
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 9 2
Dubai Airshow - Авиационно-космическая выставка 2 2
Инфотех - Тюменский цифровой форум и выставка 3 2
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Цифровая среда онлайн 5 1
Цифровая прокачка региона 22 1
ПроеКТОриЯ - форум 2 1
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