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Ростех
Автоматика Концерн
Ростех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кабанов Владимир 174 172
|Моторко Андрей 35 34
|Сахненко Сергей 71 29
|Евтушенко Олег 125 26
|Чемезов Сергей 126 18
|Смирнов Павел 35 18
|Путин Владимир 2163 13
|Бровко Василий 47 8
|Солодухин Константин 113 7
|Белов Александр 69 6
|Тимиров Марат 6 6
|Газизов Камиль 63 5
|Ивенев Николай 7 5
|Черепенников Антон 52 5
|Адам Безиев 4 4
|Братухин Иван 4 4
|Усманов Алишер 248 4
|Трушкин Константин 45 4
|Куликов Сергей 21 4
|Ильягуева Ольга 4 4
|Месропов Юрий 4 4
|Яровая Ирина 63 4
|Георгиева Елена 5 4
|Алейник Ярослав 4 3
|Газаров Артур 77 3
|Кириенко Владимир 40 3
|Черных Сергей 9 3
|Новиков Андрей 26 3
|Кравцов Сергей 41 3
|Назаров Александр 38 3
|Хачатуров Вартан 8 3
|Ананьев Алексей 101 2
|Шпак Василий 49 2
|Глазков Борис 40 2
|Озеров Виктор 26 2
|Мишустин Михаил 316 2
|Букашкин Сергей 2 2
|Шадаев Максут 398 2
|Печенко Валерий 2 2
|Белозерцев Иван 5 2
Ключевых фраз выявлено - 1090188, в очереди разбора - 985258.
Создано именных указателей - 49598.
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