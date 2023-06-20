На калужских предприятиях концерна «Автоматика» произошли кадровые изменения

Генеральным директором АО «Калужский электромеханический завод» и АО «Калугаприбор» концерна «Автоматика» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех»), назначен Евгений Золотницкий, ранее занимавший должность первого заместителя генерального директора на АО «КЭМЗ». Борис Мовтян перешел на работу в концерн «Созвездие» в качестве исполнительного директора. Об этом CNews сообщили представители концерна «Автоматика».

«За 20 лет работы на Калужском электромеханическом заводе Борис Мовтян сформировал эффективную команду профессионалов, благодаря чему предприятие динамично развивается и стабильно показывает рост основных экономических показателей, – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Андрей Моторко. – За пять лет АО «КЭМЗ» увеличило объем производства почти в два раза, а проведенная модернизация, техническое перевооружение завода и освоений новых методик взаимодействия с партнерами в рамках выполнения крупных контрактов создали условия для еще большего наращивания темпов. Надеюсь, Евгений Павлович продолжит заданный вектор развития».

Евгений Золотницкий

Евгений Золотницкий родился в Калуге в 1976 г., имеет два высших образования – управленческое и юридическое, является кандидатом юридических наук. Свою трудовую деятельность на АО «КЭМЗ» он начал с 2018 г. в должности директора по развитию, курируя производство продукции гражданского назначения, а в 2022 г. был назначен на должность первого заместителя генерального директора. За время его работы на предприятии калужский электромеханический завод десятикратного увеличил выручку по гражданскому направлению за счет освоения новых направлений деятельности и выхода на новые рынки. Среди заслуг нового генерального директора – успешная реализация масштабных проектов по производству стационарных рамочных металлодетекторов и почтоматов.

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Концерн «Автоматика» специализируется на информационной безопасности, разработке и производстве технических средств и систем засекреченной связи, защищенных информационно-телекоммуникационных систем, а также систем автоматизированного управления специального назначения. В продуктовой линейке компании: устройства шифрования, решения информационной безопасности, системы защищенной видеоконференцсвязи, защищенные автоматические телефонные станции, системные решения «Безопасный город», «Умный город», «Интернет вещей», оборудование для автоматизации избирательных процессов, системные решения по обеспечению безопасности и мониторингу состояния объектов инфраструктуры, спутниковое оборудование и другая продукция.

Как российскому бизнесу, здравоохранению и производству экономить на электропитании Техника

«Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образована в 1997 г., в 2009 г. вошла в состав госкорпорации «Ростех». Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная корпорация». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также «Национальный центр информатизации» (НЦИ). Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Всего холдинг объединяет более 140 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников – более 70 тыс, человек. Продукция холдинга поставляется более чем в 30 стран мира, в том числе страны Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая промышленная компания России. Объединяет порядка 700 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.