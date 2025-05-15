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Мовтян Борис


УПОМИНАНИЯ


15.05.2025 «Росэл» расширяет возможности программного комплекса для управления регионами в кризисных ситуациях 1
04.04.2024 «Росэлектроника» впервые представляет базовые станции для DMR сетей нового поколения 1
20.06.2023 На калужских предприятиях концерна «Автоматика» произошли кадровые изменения 1
23.12.2022 Предприятие «Росэлектроники» на 50% увеличило производство двигателей для беспилотников, нефтяной отрасли и ЖКХ 1
22.09.2022 Разработка «Росэлектроники» позволит повысить энергоэффективность лифтов 1
18.07.2022 «Росэлектроника» запустит производство логистических роботов 1
13.05.2022 В России началось производство мобильных комплексов связи для силовиков. Их собирают на базе внедорожников 1
17.03.2022 КЭМЗ на 66% увеличил суточный выпуск металлодетекторов в рамках нацпроекта «Производительность труда» 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Мовтян Борис и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3242 7
Ростех - Автоматика Концерн 1664 6
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1180 6
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 325 3
Ростех - Автоматика - КалугаПрибор 48 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 391 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 2
Metra Digital Logistics - Метра Диджитал Логистикс 2 1
Ростех - Автоматика - КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 39 5
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 473 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 260 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1379 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3205 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5561 1
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 94 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11849 3
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1600 2
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2875 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2228 2
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 376 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1713 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3104 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5868 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67685 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7039 2
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 586 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52490 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6834 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20497 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31697 2
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1468 2
Радиосвязь и радиовещание - Сети проводного радиовещания - Радиотрансляционная сеть - Ретранслятор, ретрансляция - Repeater - оборудование связи, два или более радиопередатчика, удалённых друг от друга на большие расстояния 285 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8317 1
DMR - Digital Mobile Radio - Цифровая Подвижная Радиосвязь - Открытый стандарт цифровой радиосвязи 83 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3622 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13680 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1136 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1100 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24867 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3029 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14080 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30450 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5650 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5473 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9626 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8838 1
Подъемное оборудование - лифт - лифтостроительные предприятия 237 1
Транспорт - Автомобилестроение - внедорожники - off-road vehicle - внедорожные транспортные средства 183 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1304 1
Электродвигатель - electric motor - электрический двигатель - электрическая машина - электромеханический преобразователь 90 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28815 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12256 1
Lean Manufacturing - Бережливое производство 154 1
Sollers УАЗ - УАЗ Патриот 7 1
ФЦП Реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса (2002-2006 годы) - Модернизация и техническое перевооружение предприятий ОПК - Федеральная целевая программа 6 1
Toyota Land Cruiser 27 1
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 37 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 198 1
Моторко Андрей 72 1
Широков Иван 1 1
Золотницкий Евгений 7 1
Сахненко Сергей 89 1
Россия - РФ - Российская федерация 148376 5
Африка - Африканский регион 3515 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1140 1
Америка Латинская 1837 1
Ближний Восток 2980 1
Европа 24368 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 535 1
Россия - ЦФО - Калужская область 997 1
Япония 13359 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3505 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5740 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19131 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1133 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30005 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 361 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5006 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8741 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3614 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3541 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 945 1
Импортозамещение - параллельный импорт 512 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2419 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7294 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5299 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1722 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1008 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 876 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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