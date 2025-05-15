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Мовтян Борис
УПОМИНАНИЯ
Мовтян Борис и организации, системы, технологии, персоны:
|Моторко Андрей 72 1
|Широков Иван 1 1
|Золотницкий Евгений 7 1
|Сахненко Сергей 89 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148376 5
|Африка - Африканский регион 3515 1
|Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1140 1
|Америка Латинская 1837 1
|Ближний Восток 2980 1
|Европа 24368 1
|Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 535 1
|Россия - ЦФО - Калужская область 997 1
|Япония 13359 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1008 1
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Ключевых фраз выявлено - 1359138, в очереди разбора - 756651.
Создано именных указателей - 174607.
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