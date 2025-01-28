Ростех Автоматика КалугаПрибор
Основанное в 1957 году, АО «Калугаприбор» специализируется на разработке, производстве и обслуживании радиоэлектронной аппаратуры различного назначения. Основные клиенты компании – государственные структуры, отвечающие за обеспечение безопасности страны, а также коммерческие организации России и стран СНГ.
Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
|Единая Россия - Политическая партия 293 1
|G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 45 1
|Кабанов Владимир 178 22
|Моторко Андрей 71 6
|Тарасов Арсений 44 3
|Золотницкий Евгений 5 3
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 2
|Шапша Владислав 7 2
|Печенко Валерий 2 2
|Медведев Дмитрий 1654 2
|Марченко Игорь 13 2
|Мовтян Борис 7 2
|Сахненко Сергей 88 1
|Попов Владимир 23 1
|Скляр Геннадий 32 1
|Волков Роман 18 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Борисов Юрий 116 1
|Василенко Александр 89 1
|Мартынов Сергей 23 1
|Газизов Камиль 67 1
|Рассказов Сергей 39 1
|Мардер Наум 116 1
|Puzo Edgars - Пузо Эдгарс 30 1
|Фролов Иван 6 1
|Зайцева Ольга 19 1
|Есипов Михаил 5 1
|Белов Олег 5 1
|Калачев Константин 1 1
|Солдатов Алексей 98 1
|Давыдов Максим 1 1
|Харитоненко Алиса 1 1
|Мякишева Марина 84 1
|Гришанков Михаил 10 1
|Волчинская Елена 6 1
|Кокошин Андрей 4 1
|Козырко Олег 1 1
|Бочкарев Олег 4 1
|Бестолов Константин 1 1
|Бабурин Виктор 1 1
|Александров Никита 1 1
|Fisher Wolfram - Фишер Вольфрам 2 1
|N+1 - Издание 158 1
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 137 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3202 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8134 1
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