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Ростех Автоматика КалугаПрибор


Основанное в 1957 году, АО «Калугаприбор» специализируется на разработке, производстве и обслуживании радиоэлектронной аппаратуры различного назначения. Основные клиенты компании – государственные структуры, отвечающие за обеспечение безопасности страны, а также коммерческие организации России и стран СНГ.


28.01.2025 Внедренческий центр «Раздолье» завершил проект автоматизации акционерного общества «Калугаприбор» 4
17.10.2024 После бегства иностранцев в российском ПО для микроэлектроники осталось 65 «белых пятен» 1
24.11.2023 На калужском предприятии «Росэлектроники» запустят производство беспилотников 1
10.08.2023 Новые источники питания «Росэлектроники» для центров обработки данных заменят импортные аналоги 4
20.06.2023 На калужских предприятиях концерна «Автоматика» произошли кадровые изменения 2
13.01.2023 Предприятию концерна «Автоматика» вручена благодарность от Дмитрия Медведева за сбор гумпомощи для участников СВО 2
27.09.2022 «Калугаприбор» будет сокращать время сборки продукции 1
16.08.2022 Концерн «Автоматика» представил телефонную станцию «Протон-КА» 4
18.07.2022 «Росэлектроника» запустит производство логистических роботов 1
20.04.2022 Калужское предприятие концерна «Автоматика» выпустило новый телекоммуникационный шкаф 3
11.02.2022 «Автоматика» в несколько раз увеличила объем поставок УЗИ-сканеров 1
23.12.2021 Концерн «Автоматика» передал свыше 30 экспонатов Музею криптографии 1
21.12.2021 Три модели сканеров производства концерна «Автоматика» внесены в реестр Минпромторга 2
28.01.2021 Концерн «Автоматика» разрабатывает серверные источники питания на основе цифровой аппаратно-программной платформы «Титан» 1
22.01.2021 «Калугаприбор» получил сертификат соответствия на оборудование связи 1
15.01.2021 Концерн «Автоматика» создает производственный кластер в Калуге 3
24.12.2020 Концерн «Автоматика» передал Калужскому роддому ультразвуковой диагностический сканер экспертного класса «Рускан 60» 1
18.12.2020 Концерн «Автоматика» оснастил светодиодными светильниками набережную в Калуге 1
05.11.2020 Ростех представил модернизированную гарнитуру для разговоров под водой 2
17.09.2020 Телефонная станция «Протон-КА» концерна «Автоматика» подтвердила соответствие требованиям ЕАЭС 1
11.09.2020 «Автоматика» получила заключение Минпромторга на телекоммуникационные шкафы 2
09.09.2020 Концерн «Автоматика» освоил производство композитных опор для освещения 1
17.08.2020 Концерн «Автоматика» представил решение на базе IoT для городской инфрастуктуры на форуме «ИТОПК-2020» 3
11.06.2020 Глава Калужской области заинтересовался ультразвуковыми диагностическими сканерами «Автоматики» 2
09.06.2020 Концерн «Автоматика» нарастил производство УЗИ-сканеров в 2020 году 2
20.04.2020 Назван новый гендиректор «Калугаприбора» 2
13.03.2020 «Калугаприбор» представил образцы перспективной продукции главе Калужской области 3
20.02.2020 «Автоматика» произвела более 100 тысяч регистраторов выбытия лекарств 2
20.12.2019 Предприятия концерна «Автоматика» подключились к «Бирже мощностей» 1
17.12.2019 Зампред коллегии ВПК РФ посетил предприятие концерна «Автоматика» в Калуге 1
02.12.2019 «Автоматика» представила современный малогабаритный дефибриллятор 1
22.10.2019 «Автоматика» представила новый промышленный телефонный аппарат 1
25.06.2019 «Автоматика» представила мобильную радиостанцию подводной связи 2
24.06.2019 «Автоматика» продемонстрирует комплекс продуктов для противодействия кибератакам 1
19.03.2019 Концерн «Автоматика» вышел в лидеры радиоэлектронного кластера «Ростеха» 3
28.02.2019 Создатель ГАС «Выборы» возглавил госконцерн «Автоматика» 1
28.08.2018 «Хайтэк» и концерн «Автоматика» объявили о сотрудничестве в разработке мобильных радиостанций подводной связи 3
19.09.2017 Знаменитые французские серверы притворятся российскими для продаж на 700 миллионов 1
08.08.2017 «РТ-Информ» автоматизировал документооборот «Калугаприбор» 1
01.06.2016 «РТ-Информ» модернизирует ИТ-системы «Калугаприбора» 2

Публикаций - 48, упоминаний - 83

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3221 37
Ростех - Автоматика Концерн 1640 35
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 8
Siemens AG - Siemens Group 2591 8
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1161 8
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 324 4
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 389 4
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 422 4
ХайТэк - Hi-Tech 200 3
Lenovo Motorola 3501 3
Ростех - Автоматика - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 56 3
ИнформИнвестГрупп 22 3
Ростелеком 9709 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 299 2
Ростех - Автоматика - Сигнал НПП - Научно-производственное предприятие 22 2
Ростелеком - Связьинвест 1707 2
Ростех - РТ-Информ 140 2
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 227 2
Альтоника ПК 16 2
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 231 2
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 419 2
Информ 303 2
Proxim Wireless - TeraBeam 27 2
Восход ФГБУ НИИ 644 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 487 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 120 1
Московский НПЦ сетевых технологий 1 1
Рязанский ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Технопарк 6 1
СИП РС - Самарское Инновационное предприятие Радиосистем 11 1
Cisco Systems 5115 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2041 1
Ribbon Communications - ECI Telecom 74 1
Intel Corporation 12200 1
8226 1
Dell EMC 5030 1
Broadcom - VMware 2363 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 1
Fujitsu 2041 1
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 49 1
ИКС - Цитадель ГК 95 1
Ростех - Автоматика - КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 37 10
РЖД - Российские железные дороги 1904 3
TGG - The Gores Group - Gores Technology Partners 19 3
Газпром ПАО 1342 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 2
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 149 2
Ростех - Вертолеты России 168 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 271 2
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 109 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 1
Транснефть 299 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7323 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 266 1
Маяк НПП 2 1
ИКС - Музей криптографии и вычислительной техники 6 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
Boeing 1009 1
Renault Groupe 159 1
Airbus Group - Airbus Industries 224 1
ChemChina - Pirelli SpA - Пирелли Таер Руссия 40 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 56 1
IKEA - ИКЕА 155 1
Газпром нефть 619 1
Газпромнефть Центр 6 1
Россети Ленэнерго 1701 1
Ростех - Росэлектроника - Дейтон ЦКБ - Центральное конструкторское бюро 13 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 966 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11648 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5920 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2809 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1364 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3333 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2717 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5443 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3277 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 250 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4969 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1997 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 263 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 96 1
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4516 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 88 1
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Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 147 1
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КОИБ - Комплекс обработки избирательных бюллетеней 48 1
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Золотницкий Евгений 5 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 2
Шапша Владислав 7 2
Печенко Валерий 2 2
Медведев Дмитрий 1654 2
Марченко Игорь 13 2
Мовтян Борис 7 2
Сахненко Сергей 88 1
Попов Владимир 23 1
Скляр Геннадий 32 1
Волков Роман 18 1
Щеголев Игорь 698 1
Борисов Юрий 116 1
Василенко Александр 89 1
Мартынов Сергей 23 1
Газизов Камиль 67 1
Рассказов Сергей 39 1
Мардер Наум 116 1
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Фролов Иван 6 1
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Белов Олег 5 1
Калачев Константин 1 1
Солдатов Алексей 98 1
Давыдов Максим 1 1
Харитоненко Алиса 1 1
Мякишева Марина 84 1
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Кокошин Андрей 4 1
Козырко Олег 1 1
Бочкарев Олег 4 1
Бестолов Константин 1 1
Бабурин Виктор 1 1
Александров Никита 1 1
Fisher Wolfram - Фишер Вольфрам 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144440 33
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Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 529 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52133 5
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Россия - ЦФО - Калужская область 982 4
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7436 3
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Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 253 3
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14195 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1140 3
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Италия - Итальянская Республика 4354 2
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Россия - ДФО - Забайкальский край - Чита 349 2
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 232 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 839 2
Евразия - Евразийский континент 607 2
Израиль 2731 2
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Россия - ЦФО - Тульская область 1227 1
Армения - Республика 2280 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1264 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2669 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 747 1
Россия - СФО - Иркутская область 1094 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1521 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17048 1
Индия - Bharat 5451 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3947 1
Россия - СФО - Новосибирск 4299 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51082 17
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9810 8
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5659 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29074 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18491 6
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