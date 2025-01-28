Основанное в 1957 году, АО «Калугаприбор» специализируется на разработке, производстве и обслуживании радиоэлектронной аппаратуры различного назначения. Основные клиенты компании – государственные структуры, отвечающие за обеспечение безопасности страны, а также коммерческие организации России и стран СНГ.