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Концерн «Автоматика» передал свыше 30 экспонатов Музею криптографии

Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» предоставил фонду первого в России Музея криптографии свыше 30 экспонатов. Коллекция включает редкие исторические документы и технику, а также современную продукцию предприятий концерна.

Сотрудничество с музеем началось в марте 2020 г. Работа включала отбор экспонатов, изучение архивных материалов, получение заключений о снятии грифа секретности, а также изготовление макетов шифротехники. В музей переданы макеты техники, архив документов, предметы интерьера научных лабораторий прошлого века, дипломные проекты криптографов.

«Специалисты «Автоматики», начиная с конца 40-х годов XX века занимаются вопросами развития криптографической науки, создавая передовые образцы техники. Именно здесь, в Марфино, был создан тот базис, на котором строится российская криптография. Коллекция собранных нами материалов использовалась при подготовке содержания экспозиции и частично представлена в графическом виде. Экспозиция представляет большой интерес, а многие экспонаты уникальны», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Андрей Моторко.

В экспозицию музея, например, вошла рукопись книги Константина Калачева «В круге третьем», альбомы с материалами о здании музея и истории создания НИИ автоматики, архивные дела.

Гостям Музея криптографии также доступны образцы современного оборудования производства концерна «Автоматика»: фискальный накопитель, навигационно-криптографический модуль тахографа, специальный мобильный телефон М-647, телефонный аппарат «Круиз-К».

В работе над сбором материалов для музея приняли участие «Калугаприбор», Калужский электромеханический завод, производственное объединение «Электроприбор» и другие дочерние общества концерна.

Широкая экспозиции музея включает несколько десятков экспонатов и более 130 инсталляций, в том числе знаменитую шифровально-кодировочную машину «Фиалка» (М-125-3М), изобретенную в СССР после Второй мировой войны и несколько десятилетий использовавшуюся странами Варшавского договора.

Здание, в котором расположен Музей криптографии, впервые открыло свои двери для посетителей в 2021 г. Оно было построено в 1885 г. как сиротский приют. С 1946 по 1954 г. это была секретная «лаборатория №8» в Марфине, где разрабатывали аппаратуру для шифрования телефонной связи. С 1955 г. лабораторию преобразовали в научно-исследовательский институт, и до 2019 г. территория музея принадлежала концерну «Автоматика».

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