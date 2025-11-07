Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 185326
ИКТ 14391
Организации 11166
Ведомства 1492
Ассоциации 1067
Технологии 3526
Системы 26376
Персоны 79727
География 2980
Статьи 1568
Пресса 1257
ИАА 738
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2733
Мероприятия 875

Москва Марфино

Москва - Марфино

СОБЫТИЯ


07.11.2025 CNews Forum 2025 посетит российский облачный провайдер Cloud4Y 1
23.12.2021 Концерн «Автоматика» передал свыше 30 экспонатов Музею криптографии 1
21.05.2020 Концерн «Автоматика» участвует в создании первого в России Музея криптографии 1
18.07.2018 НПК «Криптонит» откроет в Москве музей компьютерной и шифровальной техники 1
21.03.2016 Как российские разработчики прослушки работают в ближнем и дальнем зарубежье 1
15.01.2016 История отечественных ИТ и телекома: С чего начались прослушки и как уничтожили первый советский ксерокс 1
18.04.2011 «Яндекс» начал выпускать собственные электронные карты 1
01.06.2006 "Ай-Теко" завершила телефонизацию нового магазина сети "АШАН" 1
22.12.2003 "1С-Рарус" автоматизировал сеть магазинов "Русбьюти" 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Москва и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Автоматика Концерн 1736 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3300 3
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 78 2
Verint Systems 39 1
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 474 1
Mitel Corp - Mitel Networks 58 1
Godex 9 1
Дигитон Системс - Digiton Systems 3 1
ИКС - Цитадель ГК 102 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9157 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14027 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3090 1
Yandex - Яндекс 8327 1
Xerox - The Haloid Company 1154 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 470 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 799 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина 173 1
Киевстар - Kyivstar 555 1
Альфа-Телеком ГК - Megacom 228 1
Астелит 135 1
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 96 1
ИКС - Цитадель ГК - Сигнатек 14 1
Белтелеком - Beltelecom - Республиканское унитарное предприятие электросвязи в Белоруссии 95 1
Ростех - Автоматика - КалугаПрибор 49 1
Ростех - Автоматика - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 61 1
8887 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1037 1
1С-Рарус 931 1
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 123 1
ИКС - Музей криптографии и вычислительной техники 7 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 314 2
Резонанс НПП 387 1
Balaboosté - Bala Boost Paris 1 1
РусБьюти 1 1
Мосмарт - сеть розничной торговли 15 1
ГПБ - Газпромбанк 1157 1
Ростех - Автоматика - КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 42 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 53 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5745 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3341 2
Организация Варшавского договора - Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 14 мая 1955 года до 1 июля 1991 года 24 1
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 1
Судебная власть - Judicial power 2398 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 744 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1178 1
СБУ - Служба безопасности Украины 96 1
Президент Украины 126 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25454 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21846 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28837 3
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5392 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4730 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31263 2
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3126 2
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1293 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 749 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1461 1
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 1966 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта - voicemail 553 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2623 1
Копир - копировальный аппарат - копировально-множительный аппарат - электрографический станок 434 1
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 334 1
IMSI - International Mobile Subscriber Identity - Международный идентификатор мобильного абонента - Индивидуальный номер абонента - TMSI - Идентификация временного мобильного абонента 323 1
IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 195 1
DAS - Direct Attached Storage - Системы хранения данных с прямым подключением 85 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8869 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8276 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6118 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17418 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22734 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12135 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2342 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4575 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4323 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8423 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7519 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72248 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2433 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2665 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6075 1
ОФД услуги - Фискальный накопитель - устройство для шифрования и защиты фискальных данных 71 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1193 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16632 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56511 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33637 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3591 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1209 1
МТС Автосекретарь 67 1
Honeywell Metrologic 52 1
1С-Рарус Магазин 28 1
1С-Рарус Кассовый терминал - 1С-Рарус Кассир 8 1
Штрих-М ФР - Штрих-MiniPOS 19 1
Штрих-М TouchLine 1 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 591 1
IBM PC DOS 38 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2409 1
Ростех - Автоматика - Круиз-К 4 1
Солдатов Андрей 29 2
Бороган Ирина 7 2
Коваль Сергей 2 2
Солженицын Александр 12 2
Орлова Мария 9 1
Hurtado Maria del Pilar - Хуртадо Мария дель Пилар 1 1
Якименко Александр 1 1
Велихов Евгений 36 1
Хитров Михаил 25 1
Калачев Константин 2 1
Бородецкой Сергей 1 1
Пыхтунов Сергей 1 1
Remero William - Ремеро Уильям 1 1
Фридкин Владимир 1 1
Андропов Юрий 8 1
Сталин Иосиф Виссарионович (Джугашвили) 17 1
Nuland Victoria - Нуланд Виктория 3 1
Nixon Richard - Никсон Ричард 6 1
Чучупай Владимир 1 1
Шляпоберский Виктор 1 1
Ленко Максим 1 1
Копелев Лев 1 1
Железнов Фома 1 1
Наливайченко Валентин 1 1
Trahtman Avraham - Трахтман Авраам 2 1
Uribe Alvaro - Урибе Альваро 2 1
Кабанов Владимир 178 1
Лобанова Лидия 2 1
Хачатуров Вартан 11 1
Громыко Андрей 6 1
Бакиев Максим 41 1
Беседа Сергей 2 1
Бакиев Курманбек 50 1
Янукович Виктор 57 1
Моторко Андрей 72 1
Carlson Chester - Карлсон Честер 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 155432 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45428 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3037 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53300 2
Франция - Французская Республика 7964 2
Колумбия - Богота 19 1
Россия - ЦФО - Московская область - Луховицкий городской округ - Луховицы 22 1
Литва - Вильнюс 41 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13538 1
Америка - Американский регион 2186 1
Китай - Пекин - Beijing 1041 1
Казахстан - Республика 5772 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4078 1
Беларусь - Белоруссия 6007 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8042 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14451 1
Украина 7769 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1346 1
Канада 4977 1
Узбекистан - Республика 1861 1
Америка Латинская 1874 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1393 1
Украина - Киев 1140 1
Колумбия - Республика 537 1
США - Массачусетс - Бостон 381 1
СССР - Ленинград 111 1
Панама - Республика 109 1
Россия - ЦФО - Московская область - Пущино 41 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1847 1
Израиль 2781 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1656 1
Россия - ЦФО - Московская область - Каширский район - Кашира 37 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6255 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31554 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5261 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25764 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54610 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3263 1
Английский язык 6853 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3674 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50916 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6851 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 547 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2676 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2632 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3141 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1226 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1803 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 989 1
Фашизм - Fascismo - Фашистское общественно-политическое движение 52 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1554 1
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 349 1
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 654 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3355 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5355 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4910 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 313 1
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 42 2
НИЦ Курчатовский институт - ФНИЦ Кристаллография и фотоника - НИИ Фотоника - Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова РАН - Центр фотохимии - Институт фотонных технологий - Институт проблем лазерных и информационных технологий 11 1
Columbia University - Колумбийский университет 158 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 974 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 278 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
Украина - Евромайдан 15 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 82 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1398134, в очереди разбора - 732456.
Создано именных указателей - 185326.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие умные очистители воздуха в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Показать еще

Наука

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/