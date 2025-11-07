CNews Forum 2025 посетит российский облачный провайдер Cloud4Y

Наш форум посетит российский облачный провайдер Cloud4Y. Компания представит на стенде информацию о своих решениях. Каждый участник CNews Forum 2025 сможет лично познакомиться со специалистами Cloud4Y, задать им уточняющие вопросы, узнать подробнее о продуктах и услугах, а также получить презентационные материалы.

Коротко о компании

Cloud4Y — корпоративный облачный провайдер, чья деятельность охватывает российский и зарубежный рынки. Крупный поставщик IaaS и SaaS-решений. Основан в 2009 году.

Более чем за 16 лет работы у Cloud4Y появилось свыше 2 тысяч клиентов из разных стран мира. По версии TAdviser, в 2024 году провайдер занял 1 место по количеству Iaas-проектов. Дата-центры TIER III компании расположены в России и за границей.

Cloud4Y продолжает активно развивать инфраструктуру. В 2024 году этот российский провайдер развернул региональный узел в Новосибирске. Для местного бизнеса облачные услуги стали доступны на том же уровне, что и в центральной части страны.

Также компания Cloud4Y строит два современных ЦОДа в Московской области (в Марфино и Мытищах), благодаря чему будет полностью контролировать все свои объекты, снизит зависимость от других поставщиков и достигнет бесперебойной работы всех компонентов инфраструктуры.

В 2025-м Cloud4Y официально приняли в Ассоциацию участников отрасли ЦОД. Компания положительно влияет на развитие рынка облачных услуг.