Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных

Ассоциация участников отрасли центров обработки данных (ЦОД) является профессиональной некоммерческой организацией, которая ведет свою деятельность в интересах игроков рынка ЦОД, способствует формализации и развитию передовой быстрорастущей инновационной отрасли. В деятельности Ассоциации принимают участие эксперты компаний, работающие на российском рынке ЦОД в сфере проектирования, монтажа и эксплуатации дата-центров, и специалисты организаций, чьи интересы находятся в сфере предоставления услуг ЦОД, поставок оборудования, системной интеграции, консалтинга и телекоммуникаций. В Ассоциацию участников отрасли ЦОД входит более 50 членов: дата-центры, инжиниринговые компании и системные интеграторы, производители решений для ЦОД, а также независимые эксперты.