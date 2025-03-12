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Басистый Дмитрий
Басистый Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Алехин Заурбек 9 3
|Соловьев Алексей 89 3
|Козлов Михаил 174 3
|Садриев Даниил 3 3
|Дорофеев Игорь 20 2
|Соловьев Владимир 106 2
|Леушев Андрей 73 2
|Смелянский Руслан 23 2
|Белик Сергей 17 2
|Вахмянин Иван 30 1
|Солдатов Алексей 98 1
|Клименко Федор 23 1
|Шайхутдинов Роман 113 1
|Салов Антон 38 1
|Никитин Сергей 73 1
|Солодовников Алексей 20 1
|Царьков Петр 4 1
|Лебедев Сергей 48 1
|Мигалин Сергей 10 1
|Галиев Дамир 5 1
|Железнов Видия 5 1
|Чирков Тарас 11 1
|Халимов Ренат 9 1
|Гурова Вера 13 1
|Коробейников Сергей 1 1
|Дегтярев Алексей 57 1
|Лобзин Алексей 1 1
|Сильченко Ален 1 1
|Зварковский Михаил 6 1
|Дудниченко Алексей 1 1
|Пушин Вячеслав 1 1
|Кушер Александра 1 1
|Вышемирский Сергей 1 1
|Яковлев Анатолий 1 1
|Лейхнер Алексей 1 1
|Лосев Сергей 46 1
|Шабанов Александр 7 1
|Саликов Михаил 1 1
|Махлин Сергей 4 1
|Шилов Дмитрий 13 1
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