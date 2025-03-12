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Индексная книга (каталог) CNews*
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Басистый Дмитрий


12.03.2025 Крупные банки планируют довести долю импортозамещения до 85–90% к 2027 г. 1
18.10.2023 Компания Rubytech представила обновленный сайт-витрину референсной модели импортонезависимого ИТ-ландшафта 1
15.06.2023 ГК Luxms и Rubytech разработают витрину для референсной модели импортонезависимого ИТ-ландшафта 1
16.02.2023 Rubytech и IT_One сделали доступной для клиентов и экспертов собственную модель импортонезависимого ИТ-ландшафта 1
07.06.2022 Росстандарт утвердил новый стандарт в области центров обработки данных 1
28.12.2020 Сертификатам Uptime найдут бюджетную замену 1
21.09.2020 Итоги Международного саммита Ассоциации участников отрасли ЦОД 1
07.03.2014 Отечественные ЦОДы стремятся к стандартизации 1
27.02.2014 Отечественные стандарты помогут повысить качество ЦОД 1
24.02.2014 Круглый стол CNews: «Российские ЦОДы: от количества к качеству» 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Басистый Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 440 3
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 94 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12867 2
Ростелеком 9787 2
ГПБ - ГС-инвест - ИТ1-Холдинг - IT_One - ИТ Один - ИТ1-Технологии - ГПБ ИТ1 - Газпромбанк.Тех 38 2
Luxms 83 2
Meta Platforms - Facebook 4448 1
Softline - Софтлайн 2871 1
Крок - Croc 1778 1
Visiology - Визиолоджи 73 1
IXcellerate - Икселерейт 126 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 202 1
GreenMDC - Грин ЭмДиСи 40 1
DataPro - ДатаПро 93 1
Rittal - Риттал - Rittal GmbH & Co KG - Friedhelm Loh Group 54 1
InnoSTage - Инностейдж 149 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 96 1
МегаФон 9018 1
Amazon Inc - Amazon.com 3023 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 1
Росатом - Атомэнергопром - РЦР - Русатом Цифровые решения 22 1
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 36 1
C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 60 1
Росатом - Росэнергоатом - Консист-ОС - Консист — оператор связи - ЦЦТ - Центр цифровых технологий 15 1
Cisco Systems 5129 1
NetApp - Network Appliance 639 1
IBM - International Business Machines Corp 9451 1
HP Inc. 5697 1
ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 62 1
Hitec Power Protection 4 1
РусИнтелКом 1 1
ЦБ РФ МЦИ - Межрегиональный центр информатизации Банка России 23 1
Развитие Бизнеса / Ру 81 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7418 3
ПСБ - Промсвязьбанк 858 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Ак Барс Банк 272 1
Медиа Грус - Media Grus 2 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 927 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 255 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 3
РВК ТК 120 - Технический комитет по стандартизации 120 - Центры обработки данных 6 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11790 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4819 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4205 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5008 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5993 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3157 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2916 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 87 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3070 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 840 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2005 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2536 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 24 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1438 2
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67165 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11161 6
Стандартизация - Standardization 2144 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51350 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19820 4
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1080 3
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2522 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13373 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7506 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1911 2
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 747 2
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг -Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1141 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13943 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21395 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30021 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31114 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4777 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6323 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5392 2
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 520 1
ISO 50001 - Energy Management System - стандарт эффективного планирования и потребления энергоресурсов 13 1
ГОСТ Р 58812 - ГОСТ Р 58811 - Центры обработки данных 4 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2800 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1092 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1479 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16097 1
ISO/IEC 27001 - ГОСТ ИСО 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 340 1
BPaaS - Business Process as a Service - bpmPaaS - Бизнес-процессы как сервис 27 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5823 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15881 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20938 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3767 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9400 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2258 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 539 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13885 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12645 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13989 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 774 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5781 1
Luxms BI 79 2
Linx Datacenter 50 1
InnoSTage CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 67 1
Microsoft Azure 1414 1
Microsoft Office 365 947 1
Microsoft Dynamics CRM 542 1
Microsoft Universal Windows Platform - UWP - Универсальная платформа Windows 122 1
Правительство Москвы - МосЭДО - Единая система электронного документооборота 7 1
Алехин Заурбек 9 3
Соловьев Алексей 89 3
Козлов Михаил 174 3
Садриев Даниил 3 3
Дорофеев Игорь 20 2
Соловьев Владимир 106 2
Леушев Андрей 73 2
Смелянский Руслан 23 2
Белик Сергей 17 2
Вахмянин Иван 30 1
Солдатов Алексей 98 1
Клименко Федор 23 1
Шайхутдинов Роман 113 1
Салов Антон 38 1
Никитин Сергей 73 1
Солодовников Алексей 20 1
Царьков Петр 4 1
Лебедев Сергей 48 1
Мигалин Сергей 10 1
Галиев Дамир 5 1
Железнов Видия 5 1
Чирков Тарас 11 1
Халимов Ренат 9 1
Гурова Вера 13 1
Коробейников Сергей 1 1
Дегтярев Алексей 57 1
Лобзин Алексей 1 1
Сильченко Ален 1 1
Зварковский Михаил 6 1
Дудниченко Алексей 1 1
Пушин Вячеслав 1 1
Кушер Александра 1 1
Вышемирский Сергей 1 1
Яковлев Анатолий 1 1
Лейхнер Алексей 1 1
Лосев Сергей 46 1
Шабанов Александр 7 1
Саликов Михаил 1 1
Махлин Сергей 4 1
Шилов Дмитрий 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 146063 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43532 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3007 3
Земля - планета Солнечной системы 10418 2
Европа 21832 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17198 1
Казахстан - Республика 5581 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2941 1
Южная Корея - Республика 6679 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17543 1
Германия - Федеративная Республика 12721 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 565 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52303 1
Европа Восточная 3100 1
Россия - ПФО - Татарстан - Зеленодольский район - Свияжск 10 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51621 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5486 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48481 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5460 3
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 956 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29459 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5814 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8656 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14589 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3984 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2422 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 426 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 226 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2333 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4034 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4889 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11027 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2213 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4180 1
Аренда 2446 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 910 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1920 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4060 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 306 1
Энергетика - Energy - Energetically 5147 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6770 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5927 1
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 427 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 728 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4876 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 600 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7023 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7899 1
Федеральный закон 184-ФЗ - О техническом регулировании 32 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 383 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3455 1
Reference - Референс 186 1
Аудит - аудиторский услуги 2710 1
N+1 - Издание 165 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11268 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8165 3
Gartner - Гартнер 3562 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 335 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3236 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 239 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 188 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 283 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2036 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 117 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
FINA - World Aquatics Championships - Чемпионат мира по водным видам спорта 7 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346181, в очереди разбора - 764505.
Создано именных указателей - 170583.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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