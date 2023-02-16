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Импортонезависимость
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Rubytech и IT_One сделали доступной для клиентов и экспертов собственную модель импортонезависимого ИТ-ландшафта

Модель представляет собой структурированную и ранжированную «витрину» софтверных продуктов и оборудования, рекомендованных к использованию для решения определенных бизнес-задач в контексте перехода к технологической независимости. Она объединяет и визуализирует результаты изучения рынка отечественного ПО и оборудования, широкий опыт двух компаний и их клиентов по внедрению этих решений.

После ухода с российского рынка зарубежных вендоров организациям бизнеса и госсектора пришлось перестраивать свой ИТ-ландшафт, чтобы обеспечить непрерывность бизнес-процессов и отказоустойчивость ИТ-инфраструктуры. Однако большинство заказчиков не может позволить себе комплексную оценку всего пула доступных решений с точки зрения функциональных требований к ним, совместимости, надежности производителя. Они не обладают достаточными ресурсами для того, чтобы проводить глубокое изучение, тестирование и стендирование этих продуктов.

Референсная модель импортонезависимого ИТ-ландшафта учитывает все эти нюансы.

«Заказчикам предлагается структурированный каталог российских ИТ-продуктов, отобранных по результатам реальных кейсов, оценки и тестирования. Изучение этой модели позволяет заказчику адаптировать ИТ-ландшафт под конкретные запросы с учетом имеющихся на рынке опробованных решений, максимально эффективно планировать стратегию цифровой трансформации. Исследование будет интересно, в первую очередь, ИТ-руководителям заказчиков, ответственным за поиск отечественных аналогов западных софтверных продуктов, техническим специалистам, системным архитекторам, CDTO», – сказал директор департамента стратегии и развития Rubytech Дмитрий Басистый.

Сегодня референсная модель доступна на сайте model.rubytech.ru. Ресурс содержит пять функциональных блоков. В «Справочнике предварительно отобранных и оцененных продуктов» собрано инфраструктурное и прикладное ПО и оборудование отечественных вендоров, а также Open Source и продукты дружественных стран, доступные на территории России. Продукты распределены по сегментам, классам и подклассам. Дополнительно можно отфильтровать в рамках одной категории перспективное ПО и ПО, включенное в реестр Минцифры.

Остальные функциональные блоки сайта находятся в процессе разработки. В будущем пользователи смогут конструировать модели на базе представленных на сайте продуктов и типовых решений, загружать собственные модели для их экспертной оценки в автоматическом и полуавтоматическом режимах, заказывать консультационные услуги по моделированию ИТ-ландшафта и получать отчеты об изменениях в референсной модели.

Компания Rubytech уже ведет несколько проектов по построению импортонезависимой инфраструктуры на основе методологии, отраженной в референсной модели. Среди заказчиков – один из крупнейших российских банков, государственное предприятие сферы здравоохранения.

Референсная модель не статична. Помимо добавления описанной выше функциональности, она будет постоянно обогащаться по мере появления на рынке новых продуктов и доработки существующих.

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«Раньше при оценке зрелости того или иного программного продукта заказчики могли ориентироваться на отчеты глобальных аналитических компаний – например, Gartner. Сейчас нам приходится создавать собственные модели и методологии оценки, основываясь на доступном пуле ПО и оборудования. Для этого необходима серьезная экспертиза. Специалисты Rubytech, которые получили колоссальный опыт работы с западными продуктами (IBM, NetApp, Cisco, HP и другими), сегодня переквалифицировались на российские продукты и активно вовлечены в работу над референсной моделью. Мы провели большое количество внутренних проектов по тестированию и теперь можем поделиться этой экспертизой с заказчиками», – отметил Дмитрий Басистый.

«Референсная модель существует в контексте разработанного нами ранее фреймворка 6R, который подразумевает несколько сценариев модернизации систем заказчика в рамках создания технологически независимой инфраструктуры. Как сервисная компания, мы готовы взять на себя работы по миграции, реинжинирингу, разработке, интеграции, необходимые для реализации дорожной карты по импортозамещению у заказчика, а также аналитическую и маркетинговую функцию для продвижения отечественных программных продуктов. Мы заинтересованы в том, чтобы информация об этих продуктах была доступна максимальному количеству заказчиков, чтобы вокруг них формировалось экспертное сообщество. IT_One будет в авангарде этого движения», – сказал директор по технологическому развитию IT_One Дмитрий Шилов.

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Rubytech — российская ИТ-компания, которая помогает корпорациям и государственным организациям определять вектор развития, опираясь на современную масштабируемую технологическую платформу. Компания создает и развивает собственные продукты для цифровизации бизнеса. В частности, платформу автоматизации контакт-центров «СИТИ». В штате Rubytech более 600 сотрудников.

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IT_One — компания по разработке программного обеспечения для крупных игроков российского бизнеса и созданию собственных технологических решений и инноваций.

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