Махлин Сергей
Махлин Сергей


УПОМИНАНИЯ


23.09.2025 «К2Тех» создал вычислительный кластер для крупной машиностроительной компании 1
27.06.2022 «Ростелеком» остановил строительство дата-центров в регионах 1
21.09.2021 10 простых шагов: как модернизировать ЦОД 1
28.12.2020 Сертификатам Uptime найдут бюджетную замену 1
18.11.2020 Сергей Махлин, КРОК -

Как промышленному предприятию выбрать решение для дата-центра

 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Махлин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Крок - Croc 1791 4
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 227 2
Schneider Electric 584 2
Softline - Софтлайн 3128 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13776 1
Selectel - Селектел 419 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 282 1
Ростелеком 10131 1
IT Expert - ИТ Эксперт - Lasmera - Ласмера 66 1
Linx - Связь ВСД 158 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 444 1
К2Тех - К2 НейроТех 34 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7916 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 321 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12563 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5152 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4686 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5115 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3302 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3069 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3479 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 361 1
РВК ТК 120 - Технический комитет по стандартизации 120 - Центры обработки данных 10 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 31 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1471 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11704 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70913 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55416 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14426 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22088 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1145 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22434 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6792 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2310 2
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 506 2
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 509 2
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1510 2
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 524 2
Чиллер - Система чиллер-фанкойл - водоохлаждающая машина 97 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2759 2
КСБ - Комплексные системы безопасности 1544 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30541 2
ISO/IEC 27001 - ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 380 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6041 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 647 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2626 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31368 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16723 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3451 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11960 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5762 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4750 1
АСДУ - Автоматизированная система диспетчерского управления - АСДУЭ - Автоматизированная система диспетчерского управления электроснабжением - ДИСК - Диспетчерская Интегрированная Система Контроля и управления сетевым электроснабжением 120 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14249 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1074 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 392 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6121 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3436 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4264 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33096 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11962 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2762 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11067 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1361 1
MMR - Meet-Me-Room - Выделенный машинный зал и кабельная сеть для обеспечения связности между операторами связи и клиентами дата‑центров 62 1
Schneider Electric EcoStruxure 68 2
Linx Datacenter 54 1
Schneider Electric Uniflair 18 1
Крок ЦОД Компрессор- 26 1
Дорофеев Игорь 22 1
Самойлов Юрий 74 1
Солодовников Алексей 20 1
Макарьин Евгений 11 1
Крюков Сергей 31 1
Басистый Дмитрий 11 1
Чирков Тарас 11 1
Царьков Петр 4 1
Алехин Заурбек 9 1
Железнов Видия 5 1
Соловьев Алексей 92 1
Сигачёв Александр 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 153420 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45063 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18278 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53015 1
Казахстан - Республика 5735 1
Германия - Федеративная Республика 12862 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17841 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7951 1
Европа 24522 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3119 1
Южная Корея - Республика 6797 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1310 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5916 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50376 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2337 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54015 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1987 2
Аудит - аудиторский услуги 2967 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4261 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2258 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4240 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14714 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4177 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2913 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1325 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5181 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11299 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5725 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 859 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8415 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17102 1
Экономический эффект 1162 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8115 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3558 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1421 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6679 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2033 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1685 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1572 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2077 1
N+1 - Издание 178 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 345 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8307 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 284 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1385506, в очереди разбора - 729987.
Создано именных указателей - 183516.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

