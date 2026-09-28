Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Вашкевич Петр
СОБЫТИЯ
|28.09.2026
|Как уместить больше стоек в ЦОД и не получить перегрев 1
|21.09.2021
|10 простых шагов: как модернизировать ЦОД 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Вашкевич Петр и организации, системы, технологии, персоны:
|К2Тех - K2Tech 371 1
|Крок - Croc 1970 1
|Schneider Electric 615 1
|Autodesk CFD - Autodesk Computational Fluid Dynamics simulation software 45 1
|Schneider Electric - EcoStruxure 73 1
|Махлин Сергей 12 1
|Соловьев Алексей 97 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47998 1
|Россия - РФ - Российская федерация 168112 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475444, в очереди разбора - 724715.
Создано именных указателей - 201959.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475444, в очереди разбора - 724715.
Создано именных указателей - 201959.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.