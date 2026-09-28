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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 201959
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Вашкевич Петр

СОБЫТИЯ


28.09.2026 Как уместить больше стоек в ЦОД и не получить перегрев 1
21.09.2021 10 простых шагов: как модернизировать ЦОД 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Вашкевич Петр и организации, системы, технологии, персоны:

К2Тех - K2Tech 371 1
Крок - Croc 1970 1
Schneider Electric 615 1
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 549 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13083 2
MMR - Meet-Me-Room - Выделенный машинный зал и кабельная сеть для обеспечения связности между операторами связи и клиентами дата‑центров 66 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54665 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16635 2
Чиллер - Система чиллер-фанкойл - водоохлаждающая машина 112 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2545 1
Валидация - в системе менеджмента качества-доказательство того, что требования конкретного пользователя, продукта, услуги или системы удовлетворены 177 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1175 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3098 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11622 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1738 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14876 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5077 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2913 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6818 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35737 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26792 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33881 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7742 1
ЦОД - DCIM - Data Center Infrastructure Management - Программное обеспечение для визуализации и управления физической инфраструктурой ЦОД 67 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4718 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 548 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1627 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13565 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2511 1
Autodesk CFD - Autodesk Computational Fluid Dynamics simulation software 45 1
Schneider Electric - EcoStruxure 73 1
Махлин Сергей 12 1
Соловьев Алексей 97 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47998 1
Россия - РФ - Российская федерация 168112 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6801 2
Экономический эффект 1392 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16311 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54012 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4738 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2579 1
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 480 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5813 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2515 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 366 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475444, в очереди разбора - 724715.
Создано именных указателей - 201959.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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