Разделы

ПО Цифровизация Внедрения Инфраструктура
|

«К2Тех» создал вычислительный кластер для крупной машиностроительной компании

«К2Тех» совместно с «К2 НейроТех» реализовали комплексный проект «под ключ» для крупной машиностроительной компании: спроектировали и построили высокопроизводительный кластер и обеспечили бесперебойную работу вычислительного оборудования за счет тонко настроенных инженерных систем. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

Заказчику требовалось создать безопасную и надежную ИТ-инфраструктуру для выполнения расчетных конструкторских задач в сфере проектирования. Предыдущий вычислительный кластер, находившийся в эксплуатации, устарел и значительно уступал в производительности и функциональности современному оборудованию.

Эксперты «К2 НейроТех» создали новый HPC-кластер на базе двухпроцессорных серверов и внедрили систему параллельного хранения дисков для достижения высокой плотности хранения данных. Использование СХД на базе открытого ПО Сeph, с полезным объемом более 600 ТБ позволило реализовать многоуровневое хранение данных и оптимизировать кэширование. Команда К2 НейроТех интегрировала имеющееся у заказчика расчетное ПО с программной инфраструктурой кластера.

Святослав Смирнов, руководитель подразделения «К2 НейроТех»: «По итогам проекта заказчик получил новый вычислительный кластер, который в три-четыре раза превосходит по мощности предыдущий в расчете на вычислительный узел. Перед нашей командой стояли амбициозные задачи: повысить производительность системы, без простоев в работе интегрировать существующий кластер и созданный, заменить устаревшие проприетарные решения на новые и обеспечить их совместимость с ИТ-системами. Нам удалось создать единое пространство, которое позволит качественно и с меньшими временными затратами осуществлять сложные расчеты при проектировании агрегатов».

Инженеры «К2Тех» разработали и запустили системы экстренного корректного отключения и автоматического включения оборудования, а также внедрили комплексную систему мониторинга для ИТ и инженерной инфраструктуры.

Для непрерывной работы вычислительного оборудования специалисты «К2Тех» с нуля оборудовали помещение инженерными системами: системой бесперебойного энергоснабжения (СБЭ), автоматической установкой газового пожаротушения (АУГП) для обнаружения возгорания и оперативного тушения, системой кондиционирования технологических помещений (СКТП), монтажными конструктивами для размещения серверов и системой кабельных каналов для организации слаботочных и силовых коммуникаций инфраструктуры кластера.

Что мешает операторам связи быстро внедрять новые тарифы для абонентов
Телеком

Установленные источники бесперебойного питания способны обеспечить получасовую автономную работу при полном отключении электроснабжения. На случай более длительных перебоев инженеры «К2Тех» настроили систему корректного отключения и последовательного ввода оборудования в рабочее состояние при возобновлении питания.

СКТП обеспечивает оптимальные условия эксплуатации в широком диапазоне вычислительных нагрузок. Для этого специалисты «К2Тех» применили схему с изолированным горячим коридором и «открытым» холодным. Такая концепция позволяет использовать объем помещения как буфер, чтобы система кондиционирования успела отреагировать на резкий рост нагрузки на кластер.

Сергей Махлин, руководитель центра экспертизы по ЦОД «К2Тех»: «Поскольку серверы задействуют до 100% вычислительных мощностей, разница в тепловыделении кластера при максимальной загрузке и в режиме простоя достигает 400% – подобный разброс затрудняет стабильную работу кондиционеров. Мы изучили спектр нагрузок и произвели тонкую настройку параметров, чтобы СКТП работала в штатном режиме без лишних переключений во всем диапазоне вычислительной нагрузки. Это позволит увеличить ресурс эксплуатации оборудования заказчика».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Мифы и реальность low-code: эти системы умеют намного больше, чем принято считать

Владельцы iPhone Air и всех моделей iPhone 17 сообщили о проблемах с беспроводным подключением Wi-Fi

Рынок ИИ для CRM: между прототипами и экосистемами

Бесплатна и доступна. «Яндекс» внедрил «Алису» в Max. На очереди — Telegram

Как убрать «зоопарк» ИИ-решений и создать единый доступ к нейросетям?

QR-коды возвращаются. Россияне будут массово показывать их для подтверждения личности. Опрос

Конференции

Orion Digital Day

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще