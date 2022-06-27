«Ростелеком» остановил строительство дата-центров в регионах

«Ростелеком-ЦОД» остановил строительство новых дата-центров из-за нестабильной экономической ситуации и дефицита заграничного оборудования. Компания планирует делать акцент на ЦОДах в Москве и Петербурге. Эксперты полагают, что в 2022 г. предложение новых стоек на рынке будет на 30–35% меньше прогнозируемых объемов, хотя спрос на colocation услуги не упадет.

Проекты заморожены

«Ростелеком-ЦОД» решил заморозить проекты строительства дата-центров в регионах России и сосредоточиться на Центральном федеральном округе. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на главу дирекции по интеграционным проектам «Ростелеком-ЦОД» Сергея Крюкова.

Сфокусироваться на ЦОДах в Москве и Петербурге в компании решили из-за нестабильной ситуации на рынке и проблем с поставками импортного оборудования, которое необходимо для строительства. Также, по словам источника издания, в июне 2022 г. должность генерального директора DataLine (принадлежит «Ростелекому») оставил Юрий Самойлов.

Другие представители отрасли подтверждают наличие проблем с «железом». Так, руководитель направления ЦОД «Крок» Сергей Махлин говорит, что некоторые клиенты взяли паузу, чтобы понаблюдать за ситуацией. И, хотя потребность в развитии цифровой инфраструктуры есть, сложности с поставками оборудования остаются.

«Ростелеком-ЦОД» остановил строительство новых дата-центров из-за нестабильной экономической ситуации и дефицита заграничного оборудования

Часть игроков рынка, впрочем, настроена более оптимистично: к примеру, компании Selectel и МТС работают по прежнему плану ввода новых стоек и ухитряются найти замену «железу», которое стало недоступным.

Проблемы с оборудованием

Аналитики Ассоциации участников отрасли центров обработки данных называют основные сложности, с которыми столкнулись владельцы дата-центров после 24 февраля 2022 г. Среди них — необходимость срочного переноса ИТ-инфраструктуры и сервисов в Россию, высокий пиковый спрос на услуги ЦОД в марте 2022 г. и кратный рост тарифов на colocation услуги. Негативно повлияла на деятельность центров также высокая стоимость заемных средств и нестабильный курс рубля.

Особо эксперты выделяют возникшие риски по доступности эксплуатации ЦОД и отсутствию техподдержки, недоступность ИТ-оборудования и оборудования инженерной инфраструктуры, например, системы электроснабжения, охлаждения и вентиляции.

«Из-за срыва поставок сроки многих объектов сейчас сильно сдвигаются, — рассказал CNews Евгений Макарьин, руководитель группы разработки продуктов и решений Linxdatacenter. — Так как сейчас выстраиваются и тестируются новые цепочки поставок, достоверно спрогнозировать сроки у больших проектов затруднительно».

«Ситуация с инженерным оборудованием сейчас действительно не очень хорошая, крупные глобальные компании остановили деятельность, — объяснил CNews президент Ассоциации участников отрасли ЦОД Игорь Дорофеев. — Это все высокомощные системы: дизеля от мегаватта и выше, мощные чиллеры. Нужно понимать, что любое оборудование не подойдет — требуется проверенное качество».

По словам эксперта, российские аналоги существуют, однако остается вопрос — готовы ли ЦОДы работать на нем. Еще один нюанс — отечественные производители и так серьезно загружены в последние месяцы, и их мощностей может просто не хватить.

Дефицит стоек уже есть

В конце апреля 2022 г. стало известно о дефиците мест в российских дата-центрах. Так, число свободных стоек в московском регионе в I квартале 2022 г. упало до 800 мест, а цены на colocation услуги выросли на четверть. При этом на Москву и Московскую область приходится до 72% всего рынка ЦОДов в России.

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В аналитической записке Ассоциации участников отрасли центров обработки данных отмечается, что часть проектов операторов из-за санкционных ограничений и высокой стоимости заемных средств будет перенесена на 2023-2024 гг. Часть проектов, бизнес-модель которых стала нерентабельной, будет заморожена или продана. Эксперты предрекают, что в 2022 г. предложение новых стоек на рынке будет на 30–35% меньше прогнозируемых объемов, а следующие годы уменьшится еще сильнее.

«Показатели тарифов будут либо расти, либо оставаться на достигнутом в марте 2022 года уровне, — отмечается в документе. — Немаловажным фактором в части перспектив строительства ЦОДов будут возможные меры государственной поддержки, которые в лучшем случае начнут действовать с 2023 г.».

«ЦОДы в регионах имеют гораздо меньшую рентабельность по сравнению с теми, что расположены в столице, поэтому и были остановлены «Ростелекомом» в первую очередь. — уверен Игорь Дорофеев. — В то же время говорить об уменьшении спроса на colocation услуги в целом не очень правильно. В отрасли происходят разнонаправленные вещи, изменяется структура спроса, что-то растет, что-то падает».

Макарьин снижения спроса на размещение в дата-центрах не ожидает из-за активной миграции с зарубежных площадок.

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«В 2014 г. из-за снижения количества денег в экономике наблюдался резкий скачок облака и замедление роста colocation, так как многие предприятия были не готовы вкладываться в свою инфраструктуру, — напомнил эксперт. — В этот раз мы наблюдаем подобный, но менее выраженный тренд. Возможно, как раз из-за того, что многие мигрируют из-за рубежа на отечественные площадки, потребность у облачных и других сервис-провайдеров в colocation будет расти».

Дата-центры поддержат

Поправки к закону «О связи» были приняты Госдумой в первом чтении 6 мая 2022 г. — законопроект направлен на устранение пробелов в регулировании отрасли центров обработки данных.

Дата-центрам позволят пользоваться льготами на присоединение к энергоснабжению. Так, ЦОДы, которые питаются от источников с уровнем напряжения ниже 110кВ, смогут присоединяться на уровне Единой национальной электрической сети, а не на уровне территориальных распределительных сетей — это быстрее и дешевле. По оценкам АНО «Ассоциация ЦОД» расходы на энергообеспечение ЦОД сократятся до 800 млн. руб.

Представители Минцифры отмечают, что любой из ЦОД, соответствующий классификации, сможет претендовать на льготы, будь то коммерческий, корпоративный дата-центр или тот, что используется для нужд госорганов.