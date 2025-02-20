Макарьин Евгений
Макарьин Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2817 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7372 1
|Алроса АК - Алмазы России — Саха 205 1
|Почта России ПАО 2119 1
|Массух Илья 232 1
|Дорофеев Игорь 20 1
|Братчиков Станислав 10 1
|Самойлов Юрий 74 1
|Рензяев Константин 62 1
|Крюков Сергей 30 1
|Махлин Сергей 4 1
|Мельников Алексей 61 1
|Копосов Максим 61 1
|Мустафаев Тимур 13 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1891 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11254 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 630 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8149 1
|IDC - International Data Corporation 4911 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3226 1
|S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 331 1
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