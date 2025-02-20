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Индексная книга (каталог) CNews*
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Макарьин Евгений



20.02.2025 Продажи знаменитого российского ПО после судебных разбирательств возобновились, выручка правообладателя достигла сотней миллионов 1
20.02.2024 Linx Cloud в два раза расширил кластер высокопроизводительных серверов 1
14.09.2023 Linx Cloud запускает частное облако на базе российской платформы виртуализации 1
Аварийное восстановление как искусство: прячем данные и приложения в сейф 1
09.03.2023 Linxdatacenter вошел в топ-3 провайдеров IaaS по уровню цен в России по версии CNews 1
12.12.2022 В России в два раза рухнули продажи систем хранения данных 1
15.09.2022 Сбербанк отказался покупать российские серверы, чтобы взять китайские 1
27.06.2022 «Ростелеком» остановил строительство дата-центров в регионах 1
28.01.2022 Linxdatacenter представляет новый продукт по защите клиентских данных Linx Safe 1
30.09.2021 Исследование Linxdatacenter: лишь 23% облачных провайдеров отправляют КП по запросу в пределах 24 часов 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Макарьин Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Linx - Связь ВСД 158 7
LINX - London Internet Exchange - точка обмена трафиком в Лондоне - Лондонская интернет-биржа 70 4
Ростелеком 9746 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 792 2
Lenovo Group 2297 2
Huawei 3950 2
Крок - Croc 1777 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 496 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12762 1
Selectel - Селектел 390 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 198 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3223 1
Intel Corporation 12218 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 855 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 204 1
AMD - Advanced Micro Devices 4247 1
Nvidia Corp 3510 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 134 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 448 1
Supermicro 109 1
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур - Langchao Electronic Information Industry Corporation 76 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 908 1
Dell Technologies - Dell Computer 2137 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 629 1
Dell EMC 5036 1
Yandex - Яндекс 7418 1
HP Inc. 5692 1
VK - Mail.ru Group 3458 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2045 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 157 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3952 1
Промобит - Bitblaze - Promobit 79 1
SharxDC - Шаркс ДЦ - Шаркс ДатаЦентр 17 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 269 1
Maipu Communication Technology 9 1
8265 1
SAP SE 5284 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2817 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7372 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 205 1
Почта России ПАО 2119 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11729 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4991 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3344 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4160 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 24 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21280 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66678 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29868 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11118 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15811 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19593 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2788 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13267 3
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1187 3
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 709 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9433 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13697 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4101 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6140 2
SAFe - Scaled Agile Framework - фреймворк для управления компанией 152 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16012 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11444 2
Direct Connect 32 1
Pay-As-You-Go - Оплата по фактическому потреблению 153 1
Искусственный интеллект как сервис - AIaaS - AI as a Service - Искусственный интеллект из облака - Облачный искусственный интеллект 58 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4181 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3125 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24266 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27763 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50955 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5310 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4750 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2192 1
Техническая документация - АСУТД, Автоматизированная система управления технической документацией - ЕСКД, Единая система конструкторской документации - ЕСТД, Единая система технологической документации - КТПП, конструкторско-технологическая подготовка 182 1
АСДУ - Автоматизированная система диспетчерского управления - АСДУЭ - Автоматизированная система диспетчерского управления электроснабжением - ДИСК - Диспетчерская Интегрированная Система Контроля и управления сетевым электроснабжением 113 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 562 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12808 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5749 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 491 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10155 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30948 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2898 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1108 1
Чиллер - Система чиллер-фанкойл - водоохлаждающая машина 97 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1136 1
Linx Safe - Linx Protect 4 2
Linx Cloud 59 2
Linx Datacenter 49 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 929 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 196 1
Крок ЦОД Компрессор- 26 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3240 1
SharxDC SharxBase 14 1
Массух Илья 232 1
Дорофеев Игорь 20 1
Братчиков Станислав 10 1
Самойлов Юрий 74 1
Рензяев Константин 62 1
Крюков Сергей 30 1
Махлин Сергей 4 1
Мельников Алексей 61 1
Копосов Максим 61 1
Мустафаев Тимур 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 145338 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43385 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17127 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17476 3
Швеция - Стокгольм 389 2
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 433 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52220 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14220 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7491 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1153 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51384 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14469 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5455 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48284 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2199 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6428 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1956 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2322 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2381 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29290 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1291 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4908 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1741 1
Английский язык 6658 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10994 1
Аренда 2436 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8084 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4035 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3189 1
Техногенная катастрофа - Федеральный закон 68-ФЗ - О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 18 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1593 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1328 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10999 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8546 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3440 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18653 1
Импортозамещение - параллельный импорт 489 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1234 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2428 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1891 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11254 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 630 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8149 1
IDC - International Data Corporation 4911 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3226 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 331 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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