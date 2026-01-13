Разделы

Maipu Communication Technology


Maipu Communication Technology Co., Ltd. специализируется на разработке и производстве оборудования для построения сетей передачи данных.

СОБЫТИЯ

13.01.2026 ГК «Айсберри» переходит к гибридной ИТ-инфраструктуре и размещает «1С:ERP» в «K2 Облаке» 1
31.07.2023 71% российских компаний рассматривают отечественные СХД на замену западным 1
01.06.2023 Линейка CompТек пополнилась оборудованием российского производителя «Daтару» 1
12.12.2022 В России в два раза рухнули продажи систем хранения данных 1
08.11.2022 «Крок» тестирует сетевое оборудование Maipu 3
19.10.2022 Treolan стала официальным дистрибьютором Maipu 2
03.10.2022 Интегратор CTI и китайский разработчик сетевого оборудования Maipu заключили соглашение 1
02.09.2022 Не остаться без серверов. На замену Dell и HPE в Россию пришла куча производителей из Китая 1
07.06.2022 OCS предложила ИТ-каналу сетевое оборудование китайского производителя Maipu 1
19.02.2014 «Дом.ru» приступает к модернизации сети Wi-Fi 1

