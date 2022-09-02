Не остаться без серверов. На замену Dell и HPE в Россию пришла куча производителей из Китая

После ухода из России иностранных вендоров серверного и сетевого оборудования на отечественном рынке активизировались азиатские производители. Так, российские компании все больше стали замечать таких вендоров как Maipu, Gooxi, DCN и других. Однако пока отечественные заказчики не спешат переходить на новое китайское оборудование, а больше тестируют его.

Азиатское решение

На смену ушедшим американским производителям вычислительного и сетевого оборудования на российский рынок рвутся азиатские вендоры. Место популярных в России Dell, HPE и Cisco могут занять китайские компании Maipu, Gooxi, DCN и пр. Об этом пишет Tadviser со ссылкой на крупных российских дистрибуторов.

Например, Maipu, которая поставляет сетевое оборудование, а также системы хранения данных (СХД) на российском рынке представлена с 2009 г. Но активизировалась на нем с марта 2022 г. В интеграторе «Крок» обратили внимание и на поставщика серверных решений Gooxi, который также как и Maipu уже присутствовал на нашем рынке. Продукция Gooxi используется в центрах обработки данных, облачных хранилищах, в ИБ-отрасли и пр. Дистрибуторы также отметили и новых для России игроков, например, Lezo Technology, которая занимается производством вычислительной техники (серверов, СХД).

Помимо этого, в «Крок» отметили активность на российском рынке и азиатских компаний, занимающихся сборкой и производством изделий по проекту заказчика. Они предлагают, в том числе и сборку ноутбуков, планшетов и всей периферии для рабочих мест.

Есть и замена Cisco

Исполнительный директор Factor Group Виктор Ларин в разговоре с Tadviser приводит в пример и нескольких китайских производителей решений для IP-телефонии (Lvswitches, Flyingvoice, Sofeno). «Это производители первого уровня, которые выпускают голосовые шлюзы, телефоны, решения для видеоконференцсвязи», — отмечает он

Американские серверы могут заменить китайские

В «Марвел-Дистрибуции» недавно подписали соглашение о сотрудничестве с производителем ВКС-систем Nearity. «Серьезно активизировал свою работу уже присутствовавший на рынке бренд Yealink, развивается вендор Yeastar, охотно работают с Россией напрямую многие азиатские производители мультимедиа-оборудования», — добавляет Надежда Пчелинцева, директор департамента «Сети и телекоммуникации» компании «Марвел-Дистрибуция».

Кто их покупает

По словам Ларина, многие российские заказчики продолжают надеяться, что ушедшие иностранные вендоры вернутся на российский рынок. Многие из клиентов Factor Group уже попробовали или пробуют азиатское оборудование. Однако покупать его пока не спешат.

Исполнительный директор Factor Group также отметил, что крупные компании при проведении тендеров стали снижать свои требования к оборудованию и начали рассматривать решения и других поставщиков, в том числе из Азии.

«Думаю, что постепенно все больше российских клиентов будут готовы покупать оборудование от азиатских вендоров, ранее не слишком известных на рынке, так как качество их продукции не чуть не хуже, а местами даже лучше, чем у признанных западных производителей», — отмечает Ларин.

В «Крок» рассказали изданию, что раньше заказчики не хотели покупать Maipu и Gooxi вместо Dell, HPE и Lenovo. А при отсутствии особого выбора, российские компании начинают выбирать эти решения, рассказал Tadviser директор направления «Инфраструктурные решения» «Крок» Александр Сысоев.

В компании «Марвел-Дистрибуции» отметили, что отечественные компании теперь сами запрашивают у дистрибутора продукцию, которая может поставляться в Россию напрямую без помощи третьих стран, со всеми лицензиями и гарантиями. «Поэтому мы ищем тех производителей, которые готовы работать с нами официально, — говорит Надежда Пчелинцева. — Это в первую очередь китайские компании».