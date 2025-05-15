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Yeastar Information Technology Yeastar Digital Technology
Компания Yeastar Information Technology c 2006 года разрабатывает и производит гибридные IP-АТС и VoIP-шлюзы. Yeastar создает решения для офисов малого и среднего бизнеса, которые сочетают в себе необходимые стандарты и протоколы связи.
СОБЫТИЯ
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Yeastar Information Technology и организации, системы, технологии, персоны:
|Серебряков Виктор 56 1
|Золотарева Екатерина 26 1
|Шикинов Александр 28 1
|Спицына Наталия 20 1
|Пчелинцева Надежда 6 1
|Ларин Виктор 6 1
|Швыдченко Юрий 8 1
|Сиволобов Александр 18 1
|Рытиков Александр 5 1
|Вирясов Владислав 35 1
|Мароко Александр 2 1
|Артеменко Ольга 10 1
|Койло Александр 5 1
|Пенетова Татьяна 17 1
|Хлиманенко Роман 5 1
|Прокопович Владислав 15 1
|Бурсиан Андрей 2 1
|Гальдешин Дмитрий 1 1
|Терещенко Денис 95 1
|Потапов Алексей 11 1
|Лапшин Алексей 24 1
|Романов Роман 52 1
|Попов Александр 55 1
|Ефремов Александр 24 1
|Сысоев Александр 50 1
|Щеглов Петр 85 1
|Спинул Артем 10 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
|Ведомости 1466 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
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