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Yeastar Information Technology Yeastar Digital Technology

Yeastar Information Technology - Yeastar Digital Technology

Компания Yeastar Information Technology c 2006 года разрабатывает и производит гибридные IP-АТС и VoIP-шлюзы. Yeastar создает решения для офисов малого и среднего бизнеса, которые сочетают в себе необходимые стандарты и протоколы связи.

СОБЫТИЯ

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15.05.2025 «Авантелеком» и «АйПиМатика» договорились о технологическом партнерстве 1
17.04.2025 На российском рынке UC практически не осталось западных решений 1
29.06.2023 Алессия Ван, Yeastar: Миграция на P-Series позволяет сохранить инвестиции в телефонию Cisco и Avaya 1
29.06.2023 Российская таможня полностью откажется от решений Cisco 1
01.06.2023 Линейка CompТек пополнилась оборудованием российского производителя «Daтару» 1
02.09.2022 Не остаться без серверов. На замену Dell и HPE в Россию пришла куча производителей из Китая 1
23.10.2020 Yeastar представила АТС линейки PBX P-Series 2
15.06.2020 Yeastar и CompTek подписали соглашение о сотрудничестве 1
22.05.2020 Какой подход к коммуникациям помогает побеждать конкурентов 1
03.08.2016 IP-АТС Yeastar S100 и S300 стали доступны в России 1
11.07.2016 «Айпиматика» представила S-серию гибридных IP-АТС в России 1
28.12.2011 «Телфин» подвел итоги работы в 2011 г. 1
04.07.2011 «Мегафон» выпустил USB-конкурента Skype 1

Публикаций - 15, упоминаний - 16

Yeastar Information Technology и организации, системы, технологии, персоны:

Yealink Network Technology 85 9
IPmatika - АйПиМатика 30 5
Cisco Systems 5372 5
Ланит - Comptek - Комптек 215 5
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 3
Gigaset Communications GmbH - Siemens Home and Office Communication Devices 83 3
Ростелеком - Светец - Светец Интегро - Светец Технолоджи 61 2
Fanvil - Фанвил 13 2
Maipu Communication Technology 11 2
Ростелеком 10948 2
Dell EMC 5180 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
Крок - Croc 1964 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 2
МТС Линк - Vinteo - Винтео - АльтерСвязь 124 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 139 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 2
NexTouch - НэксТач - Некс-Т 44 1
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 54 1
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 157 1
ЛайфТелеком - Телфин 290 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
Информтехника ГК - Информтехника и Связь 80 1
Snom Technology 16 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 179 1
NEARITY 4 1
Factor Group - Фактор Груп 6 1
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 146 1
Центр открытых разработок - OpenYard 94 1
NETAMS 5 1
Авантелеком 36 1
ФТК - Федеральная Технологическая Компания 2 1
HubSpot 13 1
Протей НТЦ - Протей Ай-Ти - Инжиниринг 8 1
Verbosity - Дефайнед 7 1
Plentystars - ПрофЛига 3 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
Arlift - Арлифт 22 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 1
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 111 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
Электрокабель 13 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 7
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1307 7
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 6
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 5
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 5
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 4
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Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 3
Yeastar S-Series IP АТС 2 2
Yeastar P-Series PBX 2 2
Yeastar Cloud PBX 2 2
Google Android 15244 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 2
Yealink SIP - серия VoIP-телефонов 16 2
Yeastar K2-Series IP АТС 2 2
ЛайфТелеком - Телфин.Офис Виртуальная АТС 177 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 299 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 248 1
Adobe Connect 25 1
МСК Групп - Даком М - SpaceVM - Экосистема виртуализации 114 1
МСК Групп - Даком М - Space VDI 50 1
НКТ - Р7-Команда 27 1
НКТ - Р7-Диск 7 1
НКТ - Р7-Органайзер 7 1
МТС Линк - Чаты - ИИ-ассистент 48 1
МТС Линк - Доски 28 1
X5 Group - X5 Rooms 2 1
Протей Юником - IP-АТС UC-платформа 7 1
МегаФон - Мультифон 38 1
МТС Линк - Формы 3 1
Ростелеком - РТКоннект 1 1
Ростелеком - РТКонтакт 1 1
Apple iOS 8583 1
Linux OS 11533 1
Apple macOS 2419 1
Nokia Symbian OS 1411 1
Microsoft Windows 16882 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 1
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 340 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
Microsoft Teams - MS Teams 670 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 1
Microsoft Office 365 1042 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 1
НКТ - Р7-Офис 543 1
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Ведомости 1466 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
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