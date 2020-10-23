Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

Yeastar представила АТС линейки PBX P-Series

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Yeastar выпустила новую линейку PBX - P-Series. Новые PBX P-Series - это больше, чем АТС. Решение совмещает в одной системе голос, мобильность, присутствие, возможность совместной работы и множество других функций.

«Имея более чем десятилетний опыт, Yeastar формирует будущее коммуникаций в сегменте SME, - сказал Алан Шэн, CEO Yeastar. - Мы разработали новую линейку PBX, соответствующую самым смелым ожиданиям клиентов. С этим превосходным предложением мы сможем заполнить довольно значительную нишу решений UC для SME, что позволит клиентам повысить производительность и качество своей работы».

В скором будущем системы Yeastar P-Series будут расширены такими функциями, как видеоконференции, поддержка WebRTC и интеграция с системами CRM. Кроме того, станет доступной программная версия PBX P-Series, а также подписка на облачный сервис.

Yeastar P-Series PBX становится исчерпывающим решением для любых коммуникационных сценариев в сегменте SME.

«Функционал нового решения от Yeastar соответствует современным конвергентным PBX для более старшего сегмента от мировых лидеров, оставаясь при этом в ценовой категории SME. Это, безусловно, делает P-Series крайне привлекательным решением для клиентов. Мы приглашаем наших партнеров как можно скорее протестировать это решение и использовать его в своих проектах», - отметил Александр Мароко, эксперт компании CompTek.

Другие материалы рубрики

Рынок облачных услуг России перевалил за миллиард долларов

ЕС потратит 10 млрд евро, чтобы прогнать из Европы Amazon и Google

Из-за отправки работников ЦОДов «на удаленку» Москву ожидает ИТ-коллапс

Правительство дало зеленый свет «Гостеху», суперплатформе интеграции государства, граждан и бизнеса

В России строится транзакционная СХД на «Байкале» — для тех, кто попал под санкции

В IBM грядет раскол. «Голубой гигант» разделится на две компании

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор BQ 5045L Wallet: смартфон с NFC за 5000 рублей

Обзор смартфона CAMON 15 Pro: создан для социальных сетей

Техноблог

Как сделать резервную копию компьютера Mac?

Обзор МФУ Sharp MX-2651EU

Показать еще

Наука

Самое раннее свидетельство существования человека на Аравийском полуострове — следы, которым 120 тысяч лет

Новая форма магнитоэлектрического эффекта — путь к многообещающему способу хранения данных

Ученые выяснили, как появилась вода на Земле

Математики уверены — путешествия во времени без парадоксов возможны
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Почему телеком-компании отказываются от классического железа Почему телеком-компании отказываются от классического железа Oracle Online Security Day Oracle Online Security Day CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра