Получите все материалы CNews по ключевому слову
Google WebRTC Web Real Time Communications Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|12.10.2015
|
Sipnet приступил к публичному тестированию технологии WebRTC
Сеть интернет-телефонии Sipnet приступила к публичному тестированию технологии WebRTC (Web Real Time Communication). Это стало возможным благодаря глубокой модернизации и переводу сайта Sipnet на web-стандарт HTML5. Современный дизайн, адаптивная вёрстка, новая структура
|24.09.2015
|
Firefox запустил полноценного «убийцу» Skype
efox HelloТехнологическая платформаФункция Hello базируется на технологии с открытым исходным кодом WebRTC, позволяющей осуществлять телекоммуникации в режиме реального времени между браузерами
|29.04.2015
|
Продукты Plantronics поддерживают стандарт WebRTC
водитель аудиоустройств для бизнеса и повседневной жизни, объявила о реализации поддержки стандарта WebRTC в своих продуктах. Как сообщили CNews в Plantronics, WebRTC позволяет встраиват
|24.03.2015
|
CommuniGate Pro 6.1: телефония в вашем браузере
6.1.2 своего флагманского программного продукта – коммуникационной платформы CommuniGate Pro. Это очередной релиз в рамках развития версии 6.1, главная тема которой – реализация поддержки технологии WebRTC. WebRTC – проект с открытыми исходными кодами для поддержки коммуникаций реального времени в среде веб-приложений. Основным двигателем проекта является Google, членами международн
|07.10.2014
|
Ericsson выпустил мобильный бразузер, поддерживающий WebRTC
продукта являются бесплатными и имеют открытые исходные коды. Обеспечивая разработчиков возможностью гибкой настройки программного обеспечения, компания надеется ускорить процесс разработки стандарта WebRTC. В WebRTC предусмотрена возможность быстро встраивать приложения, предназначенные для потоковой передачи голоса, видео и данных. В WebRTC входит ряд программных интерфейсов
|30.07.2014
|
Успех стандарта WebRTC не дает покоя ретроградам
Недавно, изучая разные статьи на тему WebRTC в интернете, мы наткнулись на одну интересную, которую бы хотелось отметить особенно.
|17.07.2014
|
TrueConf Server теперь поддерживает чат в веб-конференциях
TrueConf Server 4.2.5. Отвечая запросам времени, в новой версии TrueConf Server разрешение видео в WebRTC-конференциях и записи теперь настраивается согласно предпочтениям пользователей. Тепер
|14.07.2014
|
История провала многолетнего проекта WebRTC
публичные компании, у каждой из которых была более чем 10-летняя история: GIPS (разработчик технологии VoIP) и On2 (создатель кодеков для работы с видео). Их продукты стали основой для СПО-инициативы WebRTC, которая обещала бесплатные видеозвонки из любого веб-браузера без каких-либо плагинов. Аналогичная идея была у Adobe еще в 2007 г. – сделать из популярного Flash VoIP-коммуникатор в бра
|12.03.2014
|
TrueConf представил WebRTC приложение для видеоконференцсвязи
Компания TrueConf представила полноценное WebRTC приложение для браузеров и групповые видеоконференции с разрешением Ultra HD или 4К. Главной особенностью новой версии программного сервера видеоконференцсвязи TrueConf Server 4.2.0 явля
|20.08.2013
|
TrueConf поддержал трансляцию видеоконференций через WebRTC
омпания TrueConf объявила о том, что в новой версии платформы для объединенных коммуникаций TrueConf Server 4.1 добавилась поддержка трансляций видеоконференций в браузеры с использованием технологии WebRTC. TrueConf первой в мире предоставляет эту разработку в виде готового продукта для корпоративных заказчиков, сообщили CNews в компании. Технология WebRTC (Web Real-Time Communicati
|27.06.2013
|
IMS — катализатор роста выручки телекома?
две, которые, вероятнее всего, окажут самое значительное влияние на операторов связи. Возможно, это WebRTC (проект с открытым исходным кодом, предназначенный для организации передачи потоковых
|26.06.2013
|
Новый браузер Firefox «меняет правила игры»
бъявила о выходе 22-й версии веб-браузера Firefox для ПК, в которой реализована поддержка протокола WebRTC и подмножества языка JavaScript под названием Asm.js. Издание TechCrunch называет обе
|21.11.2012
|
WebRTC-версия онлайн звонка Zingaya доступна в новом Chrome 23
поставщиками товаров и услуг, объявила о запуске новой версии своего сервиса с поддержкой стандарта WebRTC. Пользователи стабильной ветки Chrome, начиная с 23-й версии, теперь могут звонить с с
|09.11.2012
|
В новой версии Google Chrome появилась поддержка стандарта WebRTC
В последнюю версию веб-браузера Google - Chrome 23 - была добавлена поддержка WebRTC. WebRTC - это новый стандарт для передачи аудио- и видеоданных в реальном времени от Google. В его основу легли наработки компании GIPS, купленной Google в 2010 г. С ним отпадает
Google WebRTC и организации, системы, технологии, персоны:
|Готальский Михаил 95 22
|Свириденко Андрей 99 14
|Королев Алексей 21 4
|Одинцов Дмитрий 119 3
|Ермаков Игорь 19 3
|Самойлов Роман 15 3
|Серый Дмитрий 18 3
|Макаров Станислав 118 3
|Шлюфман Олег 4 3
|Абрамов Владимир 14 3
|Размахаев Сергей 49 2
|Рыжиков Сергей 112 2
|Романов Роман 52 2
|Никифоров Михаил 17 2
|Ткаченко Владимир 12 2
|Карпенко Владимир 26 2
|Члек Сергей 27 2
|Петровских Алексей 3 2
|Лосев Сергей 46 2
|Якупов Лев 11 2
|Колюнов Дмитрий 5 2
|Карпук Никита 2 2
|Ильяхинский Николай 4 2
|Weinstein Ira - Вайнштейн Айра 9 2
|Пашукевич Олег 17 2
|Лучицкий Андрей 16 2
|Davis Andrew - Дэвис Эндрю 7 2
|Кабанов Владимир 178 2
|Бойко Елена 152 1
|Сотин Денис 216 1
|Нестеров Алексей 175 1
|Дегтев Геннадий 271 1
|Соловьев Владимир 108 1
|Баринов Александр 44 1
|Богачев Игорь 183 1
|Самошкин Дмитрий 20 1
|Евраев Михаил 266 1
|Востриков Юрий 86 1
|Орлик Сергей 83 1
|Голикова Татьяна 57 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.