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Google WebRTC
Web Real Time Communications
Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени

Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени


12.10.2015 Sipnet приступил к публичному тестированию технологии WebRTC
24.09.2015 Firefox запустил полноценного «убийцу» Skype
29.04.2015 Продукты Plantronics поддерживают стандарт WebRTC
24.03.2015 CommuniGate Pro 6.1: телефония в вашем браузере
07.10.2014 Ericsson выпустил мобильный бразузер, поддерживающий WebRTC
30.07.2014 Успех стандарта WebRTC не дает покоя ретроградам
14.07.2014 История провала многолетнего проекта WebRTC
12.03.2014 TrueConf представил WebRTC приложение для видеоконференцсвязи
20.08.2013 TrueConf поддержал трансляцию видеоконференций через WebRTC
27.06.2013 IMS — катализатор роста выручки телекома?
26.06.2013 Новый браузер Firefox «меняет правила игры»
21.11.2012 WebRTC-версия онлайн звонка Zingaya доступна в новом Chrome 23
09.11.2012 В новой версии Google Chrome появилась поддержка стандарта WebRTC

Публикаций - 124, упоминаний - 275

Google WebRTC упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

TrueConf - ТруКонф 257 27
Spirit DSP - Спирит Корп 413 26
Polycom - Поликом Россия 369 25
VideoMost - ВидеоМост 200 23
Avaya Inc - Avaya СНГ 948 23
Cisco Systems 4624 22
Microsoft Corporation 20962 21
Google LLC 9402 19
Huawei 3132 16
Mind - Майнд Лабс - МайндСофт - ИнтерМайнд 76 10
Apple Inc - Эппл Рус 10085 9
VK - Mail.ru Group 2808 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7749 8
Oracle Corporation 5770 6
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 178 6
Telegram Group 735 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7456 4
Sipnet 73 4
Крок 1545 4
Ericsson 2273 4
АйТи 1066 4
Ростех - Ростехнологии 2297 4
РусБИТех - ГК Astra Linux 464 4
Yealink 38 3
Poly - Plantronics 81 3
Meta - Facebook 4113 3
Polymedia - Полимедиа 92 3
ZTE Corporation 637 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8506 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1803 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1092 3
Ростех - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 86 3
IVA Technologies 39 3
Ростех - Автоматика Концерн 414 3
G-Core Labs 68 3
Zoom Int - Zoom Video Communications 931 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1842 3
AT&T Inc 1520 3
Yandex - Яндекс 4544 2
Infotecs - ИнфоТеКС 294 2
РЖД - Российские железные дороги 1317 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4803 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1886 3
ВТБ24 621 2
Интер РАО ПАО 263 2
LinkedIn 546 2
Альфа-Банк 1321 2
Vimeo - Видеохостинг 59 1
АвтоВАЗ 159 1
ЗапСибНефтехим 19 1
РУСАЛ - Объединённая компания 32 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 54 1
Останкино ТТЦ - Телевизионный технический центр 49 1
АТАК - сеть магазинов 20 1
Silver Lake Partners 75 1
Сибур СибурТюменьГаз - Южно-Балыкский ГПЗ 2 1
GM - General Motors 418 1
ФосАгро - Апатит 18 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 379 1
Сибур СибурТюменьГаз 3 1
TeleSport Group - Телеспорт Груп 5 1
Оренбургремдорстрой ГУП 1 1
Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 99 1
Родник 49 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 57 1
Nordic Agency AB - Нордик АБ 11 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 18 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 406 1
Газпром ПАО 745 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 690 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 247 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 128 1
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 100 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 170 1
Росгосстрах 219 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1549 1
Ингосстрах СПАО 278 1
Мосэнергосбыт АО 81 1
DHL Express 109 1
Visa International 1639 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7308 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2006 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 929 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2274 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1872 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2729 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 872 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 1218 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 292 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1834 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 594 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1474 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1099 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2337 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1133 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 181 1
Охрана Росгвардии ФГУП 7 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
МЧС РФ НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях 1 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1024 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1095 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1936 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 118 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 879 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1626 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 489 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 156 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 462 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2007 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 128 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 235 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 66 1
Российская Ассоциация Телемедицины 1 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 694 36
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 614 34
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2566 17
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1022 16
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2022 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12222 14
BFCP - Binary Floor Control Protocol - H.239 - Базовый протокол управления передачи данных на двоичном уровне 21 13
XMPP - Extensible Messaging and Presence Protocol 52 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2431 11
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 451 10
ITU-T H.323 - Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей 68 10
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1633 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10060 8
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 676 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12105 8
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 9141 8
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3491 7
GIPS - Global IP Solutions 18 7
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 216 6
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 348 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1486 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4189 5
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации 69 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1804 5
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1332 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3949 4
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 144 4
3G - Стандарт мобильной связи 5061 4
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1075 4
Сервер - Серверные платформы 298 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1883 3
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 141 3
UCaaS - Unified communications as a service - Унифицированные коммуникации 15 3
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 226 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1576 3
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 649 3
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 755 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 855 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2504 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 660 3
Google Android 11622 50
Apple iOS 6193 39
Google Chrome - браузер 1162 32
Linux OS 7160 28
Microsoft Skype 1876 28
Microsoft Windows 10 10088 26
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1667 26
Opera - Браузер 853 19
Apple Safari - Браузер 723 14
Microsoft Edge - браузер 1770 12
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 127 12
JavaScript - Язык программирования 876 11
Apple macOS X 1392 9
Microsoft Exchange 947 7
Microsoft Skype for Business 119 7
Google Play - Google Store - Android Market 2629 7
Microsoft Outlook 1208 7
Apple macOS 1217 7
Apple Mac - Apple Macintosh 2495 7
Cisco Webex 143 7
Chromium - Браузер 166 7
Apple - App Store 2350 7
Rakuten Viber 459 6
Microsoft Lync 275 6
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 967 6
Google Hangouts - Мессенджер 66 5
WhatsApp Messenger 687 5
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 146 4
Apple iPad 3534 4
TeamSpirit IM - Мессенджер 30 4
Avaya Vantage 18 4
IVA AVES ЗВКС - Защищенная система для удаленных конференций 37 4
VK - Mail.ru Group - ICQ - мессенджер 805 4
1С-Битрикс - Битрикс24 215 4
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash 479 4
Avaya Equinox 12 4
Infotecs - ViPNet VPN-решение 164 4
Webmoney Keeper 28 3
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 107 3
Google Gmail 776 3
Готальский Михаил 91 16
Свириденко Андрей 93 11
Королев Алексей 20 3
Одинцов Дмитрий 84 3
Ермаков Игорь 19 3
Макаров Станислав 114 3
Члек Сергей 13 2
Кабанов Владимир 174 2
Размахаев Сергей 42 2
Петровских Алексей 3 2
Лосев Сергей 43 2
Никифоров Михаил 15 2
Рыжиков Сергей 108 2
Серый Дмитрий 3 1
Кочергин Никита 5 1
Сулаев Роман 3 1
Киреев Александр 26 1
Притула Павел 33 1
Волков Роман 14 1
Самойлов Роман 3 1
Lazar Irwin - Лазар Ирвин 2 1
Рудычева Наталья 89 1
Ларин Кирилл 4 1
Михайлов Денис 4 1
Санадзе Георгий 16 1
Verboon Ard - Вербоон Ард 2 1
Малков Артемий 10 1
Степанова Ирина 7 1
Александров Илья 6 1
Герман Андрей 19 1
Иванова Светлана 11 1
Мызовский Герман 11 1
Иншаков Дмитрий 36 1
Павлов Сергей 12 1
Тимофеев Максим 2 1
Якупов Лев 8 1
Солдатов Станислав 13 1
Паришева Александра 1 1
Школьников Николай 26 1
Коган Алексей 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 82082 49
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12012 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33841 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26565 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11560 4
Германия - Федеративная Республика 7770 4
Россия - СФО - Новосибирск 2905 3
Северная Америка 2525 3
Нидерланды - Амстердам 488 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2883 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1125 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 769 2
Великобритания - Лондон 1838 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9400 2
Азия - Азиатский регион 3148 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10848 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11513 2
Европа Восточная 2804 2
США - Калифорния - Сан-Хосе 377 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1378 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 986 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 832 1
Чехия - Чешская Республика 973 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 764 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1062 1
Европа Западная 1275 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 588 1
США - Нью-Йорк 2583 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1723 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 224 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 260 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тобольск 80 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Городец - Городецкий район 48 1
США - Флорида - Орландо 119 1
Украина - Львов 66 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Заволжье 20 1
США - Калифорния - Маунтин-Вью 70 1
Америка 1185 1
Южная Корея - Республика 3248 1
Япония 7883 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1874 6
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 922 6
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1194 5
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 148 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5014 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2705 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 205 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4071 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1085 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3620 2
Английский язык 374 1
U.S. Bankruptcy Code - Кодекс США о банкротстве 10 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 300 1
Русский язык 1653 1
Product Management - Продакт менеджмент - Управление продуктом 12 1
МПС - Международные платежные системы 94 1
КПД - Коэффициент полезного действия 121 1
Всероссийская перепись населения 40 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 173 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 371 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 749 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1096 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 167 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 197 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 549 1
TAdviser - Центр выбора технологий 226 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1140 1
The Washington Post 287 1
VentureBeat 87 1
TorrentFreak (TF) 55 1
IDG - International Data Group 45 1
GigaOM 62 1
IDC - International Data Corporation 4514 9
Gartner 3173 4
Fortune Global 500 266 2
Markets&Markets Research 85 2
Synergy Research Group 39 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 605 1
IHS Infonetics Research 87 1
Current Analysis 24 1
Net Applications 114 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
IBM Institute for Business Value 23 1
Strategy Analytics 281 1
Tractica 7 1
Forrester Research 782 1
ABI Research 230 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 872 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2559 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 51 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 91 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 31 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 202 1
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 30 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 269 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
РГУ нефти и газа им. Губкина - Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 24 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 712 2
CNews AWARDS - награда 330 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 353 1
GeekBrains 42 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 1
ISE - Integrated Systems Europe 34 1
TrueConf Видео+Конференция 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1166658, в очереди разбора - 1048929.
Создано именных указателей - 53985.
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