Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Google WebRTC
Web Real Time Communications
Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени
Публикаций - 124, упоминаний - 275
Google WebRTC упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Готальский Михаил 91 16
|Свириденко Андрей 93 11
|Королев Алексей 20 3
|Одинцов Дмитрий 84 3
|Ермаков Игорь 19 3
|Макаров Станислав 114 3
|Члек Сергей 13 2
|Кабанов Владимир 174 2
|Размахаев Сергей 42 2
|Петровских Алексей 3 2
|Лосев Сергей 43 2
|Никифоров Михаил 15 2
|Рыжиков Сергей 108 2
|Серый Дмитрий 3 1
|Кочергин Никита 5 1
|Сулаев Роман 3 1
|Киреев Александр 26 1
|Притула Павел 33 1
|Волков Роман 14 1
|Самойлов Роман 3 1
|Lazar Irwin - Лазар Ирвин 2 1
|Рудычева Наталья 89 1
|Ларин Кирилл 4 1
|Михайлов Денис 4 1
|Санадзе Георгий 16 1
|Verboon Ard - Вербоон Ард 2 1
|Малков Артемий 10 1
|Степанова Ирина 7 1
|Александров Илья 6 1
|Герман Андрей 19 1
|Иванова Светлана 11 1
|Мызовский Герман 11 1
|Иншаков Дмитрий 36 1
|Павлов Сергей 12 1
|Тимофеев Максим 2 1
|Якупов Лев 8 1
|Солдатов Станислав 13 1
|Паришева Александра 1 1
|Школьников Николай 26 1
|Коган Алексей 5 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1166658, в очереди разбора - 1048929.
Создано именных указателей - 53985.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1166658, в очереди разбора - 1048929.
Создано именных указателей - 53985.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru