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Google WebRTC Web Real Time Communications Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени

Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени

СОБЫТИЯ

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12.10.2015 Sipnet приступил к публичному тестированию технологии WebRTC

Сеть интернет-телефонии Sipnet приступила к публичному тестированию технологии WebRTC (Web Real Time Communication). Это стало возможным благодаря глубокой модернизации и переводу сайта Sipnet на web-стандарт HTML5. Современный дизайн, адаптивная вёрстка, новая структура

24.09.2015 Firefox запустил полноценного «убийцу» Skype

efox HelloТехнологическая платформаФункция Hello базируется на технологии с открытым исходным кодом WebRTC, позволяющей осуществлять телекоммуникации в режиме реального времени между браузерами
29.04.2015 Продукты Plantronics поддерживают стандарт WebRTC

водитель аудиоустройств для бизнеса и повседневной жизни, объявила о реализации поддержки стандарта WebRTC в своих продуктах. Как сообщили CNews в Plantronics, WebRTC позволяет встраиват
24.03.2015 CommuniGate Pro 6.1: телефония в вашем браузере

6.1.2 своего флагманского программного продукта – коммуникационной платформы CommuniGate Pro. Это очередной релиз в рамках развития версии 6.1, главная тема которой – реализация поддержки технологии WebRTC. WebRTC – проект с открытыми исходными кодами для поддержки коммуникаций реального времени в среде веб-приложений. Основным двигателем проекта является Google, членами международн
07.10.2014 Ericsson выпустил мобильный бразузер, поддерживающий WebRTC

продукта являются бесплатными и имеют открытые исходные коды. Обеспечивая разработчиков возможностью гибкой настройки программного обеспечения, компания надеется ускорить процесс разработки стандарта WebRTC. В WebRTC предусмотрена возможность быстро встраивать приложения, предназначенные для потоковой передачи голоса, видео и данных. В WebRTC входит ряд программных интерфейсов
30.07.2014 Успех стандарта WebRTC не дает покоя ретроградам

Недавно, изучая разные статьи на тему WebRTC в интернете, мы наткнулись на одну интересную, которую бы хотелось отметить особенно.

17.07.2014 TrueConf Server теперь поддерживает чат в веб-конференциях

TrueConf Server 4.2.5. Отвечая запросам времени, в новой версии TrueConf Server разрешение видео в WebRTC-конференциях и записи теперь настраивается согласно предпочтениям пользователей. Тепер
14.07.2014 История провала многолетнего проекта WebRTC

публичные компании, у каждой из которых была более чем 10-летняя история: GIPS (разработчик технологии VoIP) и On2 (создатель кодеков для работы с видео). Их продукты стали основой для СПО-инициативы WebRTC, которая обещала бесплатные видеозвонки из любого веб-браузера без каких-либо плагинов. Аналогичная идея была у Adobe еще в 2007 г. – сделать из популярного Flash VoIP-коммуникатор в бра
12.03.2014 TrueConf представил WebRTC приложение для видеоконференцсвязи

Компания TrueConf представила полноценное WebRTC приложение для браузеров и групповые видеоконференции с разрешением Ultra HD или 4К. Главной особенностью новой версии программного сервера видеоконференцсвязи TrueConf Server 4.2.0 явля
20.08.2013 TrueConf поддержал трансляцию видеоконференций через WebRTC

омпания TrueConf объявила о том, что в новой версии платформы для объединенных коммуникаций TrueConf Server 4.1 добавилась поддержка трансляций видеоконференций в браузеры с использованием технологии WebRTC. TrueConf первой в мире предоставляет эту разработку в виде готового продукта для корпоративных заказчиков, сообщили CNews в компании. Технология WebRTC (Web Real-Time Communicati
27.06.2013 IMS — катализатор роста выручки телекома?

две, которые, вероятнее всего, окажут самое значительное влияние на операторов связи. Возможно, это WebRTC (проект с открытым исходным кодом, предназначенный для организации передачи потоковых

26.06.2013 Новый браузер Firefox «меняет правила игры»

бъявила о выходе 22-й версии веб-браузера Firefox для ПК, в которой реализована поддержка протокола WebRTC и подмножества языка JavaScript под названием Asm.js. Издание TechCrunch называет обе

21.11.2012 WebRTC-версия онлайн звонка Zingaya доступна в новом Chrome 23

поставщиками товаров и услуг, объявила о запуске новой версии своего сервиса с поддержкой стандарта WebRTC. Пользователи стабильной ветки Chrome, начиная с 23-й версии, теперь могут звонить с с
09.11.2012 В новой версии Google Chrome появилась поддержка стандарта WebRTC

В последнюю версию веб-браузера Google - Chrome 23 - была добавлена поддержка WebRTC. WebRTC - это новый стандарт для передачи аудио- и видеоданных в реальном времени от Google. В его основу легли наработки компании GIPS, купленной Google в 2010 г. С ним отпадает


Публикаций - 186, упоминаний - 207

Google WebRTC и организации, системы, технологии, персоны:

TrueConf - ТруКонф 454 37
Microsoft Corporation 25775 33
Spirit DSP - Спирит Корп 482 32
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 31
VideoMost - ВидеоМост 285 30
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 30
Cisco Systems 5372 29
Google LLC 12690 25
Huawei 4677 20
Telegram Group 2940 13
Apple Inc 13156 12
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 363 10
Ростелеком 10948 10
МТС Линк - Vinteo - Винтео - АльтерСвязь 124 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 9
VK - Mail.ru Group 3602 8
Poly - Plantronics 144 7
Сател 186 7
Yandex - Яндекс 9216 7
Oracle Corporation 7074 7
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 6
9594 6
Крок - Croc 1964 6
Yealink Network Technology 85 6
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 6
АйТи 1519 5
Polymedia - Полимедиа 158 4
AudioCodes - Айдиокоудз Русс 36 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 4
Sipnet - Сипнет 80 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 4
Meta Platforms - Facebook 4621 4
Softline - Софтлайн 3743 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 4
Mozilla Foundation 208 3
LifeSize 52 3
Enghouse - Vidyo - Layered Media 8 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
ВТБ - ВТБ24 671 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 2
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 2
Россети Ленэнерго 1699 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
Альфа-Банк 1979 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 101 1
Superjob - Суперджоб 858 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 1
British Airways - British Midland International 127 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 111 1
Vimeo - Видеохостинг 71 1
Сибур Холдинг - ЗапСибНефтехим 26 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 93 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 111 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 1
Полиметалл - Polymetal - Серебро Магадана - Амурский гидрометаллургический комбинат 37 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Silver Lake Partners - Silver Lake Ventures 82 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 92 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Акрон ГК - Дорогобуж 19 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Сибур Холдинг - ТюменьГаз - СибурТюменьГаз - Сибур Тюмень - Юграгазпереработка 12 1
TeleSport Group - Телеспорт Груп 6 1
ING Belgium 2 1
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ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Судебная власть - Judicial power 2500 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
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ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 1
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Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
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Азия - Азиатский регион 5920 2
Европа Восточная 3138 2
Америка - Американский регион 2206 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 2
Великобритания - Лондон 2432 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 2
Новая Зеландия 737 1
Европа Западная 1496 1
Чили - Республика 494 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 359 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 815 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1027 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 415 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 401 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 164 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 361 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тобольск 132 1
Армения - Ереван 223 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Городец - Городецкий район 94 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 51
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 34
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 23
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 21
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 17
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 8
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 7
Английский язык 7030 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 7
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 6
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 6
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 6
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 6
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 5
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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