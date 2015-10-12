Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени

водитель аудиоустройств для бизнеса и повседневной жизни, объявила о реализации поддержки стандарта WebRTC в своих продуктах. Как сообщили CNews в Plantronics, WebRTC позволяет встраиват

6.1.2 своего флагманского программного продукта – коммуникационной платформы CommuniGate Pro. Это очередной релиз в рамках развития версии 6.1, главная тема которой – реализация поддержки технологии WebRTC . WebRTC – проект с открытыми исходными кодами для поддержки коммуникаций реального времени в среде веб-приложений. Основным двигателем проекта является Google, членами международн

Недавно, изучая разные статьи на тему WebRTC в интернете, мы наткнулись на одну интересную, которую бы хотелось отметить особенно.