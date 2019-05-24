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Родник
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|24.05.2019
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Сервер видеоконференций Videomost внедрен в центре реабилитации «Родник»
Spirit, разработчик программного сервера видеоконференций Videomost, объявил о том, что центр реабилитации «Родник» в Архангельской области использует видеоконференции Videomost. Основная задача центра реабилитации «Родник» – оказание квалифицированной медико-социальной, психолого-социальной,
|20.08.2018
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«Родник» объявил о начале поставок коммутаторов ISON IS-DF310 для гетерогенных сетей
НПП «Родник», официальный поставщик оборудования ISON на территории России и стран СНГ, сообщил о начале поставок промышленных коммутаторов семейства IS-DF310 для гетерогенных сетей. Новые устройств
|31.01.2018
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«Родник» представил новую модель защищенного планшета Darveen RTC-100/110
НПП «Родник» представило защищенные 10,4-дюймовые планшеты с сенсорным экраном производства Darveen Technology на процессорах Intel Atom.Планшетный компьютер RTC-100/110 на процессорах (по выбору) I
|13.09.2017
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«Родник» начинает российские продажи защищенного планшета Getac A140
Компания «Родник», официальный дистрибьютор Getac в России, объявила о начале поставок новой модели защищенного планшета A140. Новая модель подходит для решения широкого спектра задач и может использоват
|31.10.2016
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«Родник» подготовил каталог решений на базе Lantronix
Специалисты компании «Родник» подготовили каталог типовых решений для задач подключения, удаленного управления и контроля оборудования с последовательным интерфейсом к IP-сетям с использованием оборудования Lantroni
|09.09.2016
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«Родник» анонсировал обновленную конфигурацию защищенного планшета Getac T800G2
Turbo Boost), кэш 2 МБ. В обновленную конфигурацию Т800G2 производитель устанавливает процессор Intel Atom x7-Z8700 1,6 ГГц (до 2,4 ГГц в режиме Turbo Boost), кэш 2 МБ, сообщили CNews в компании НПП «Родник», официальном дистрибуторе Getac в России. Getac T800G2 оснащается памятью объемом 4 ГБ DDR3L, SSD 64 Гб/128 ГБ, TFT LCD HD-дисплеем LumiBond разрешением 1280 x 800, яркостью 600 нит с т
|20.07.2016
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«Родник» представил решения Atop для промышленных проводных и беспроводных сетей
НПП «Родник» объявило о подписании дистрибьюторского соглашения с Atop Communications — компанией, специализирующейся в области производства и поставки сетевого оборудования для применения в приложе
|04.07.2016
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«Родник» представил решение корпоративного уровня для интернета вещей от Lantronix
НПП «Родник» анонсировала старт продаж встраиваемого модуля PremierWave 2050 от поставщика специализированного сетевого оборудования и интеллектуальных решений в области М2М – американской компании
|08.06.2016
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«Родник» начал поставки промышленных мобильных решений Darveen
Научно-производственное предприятие «Родник» представило на российском рынке новинку — индустриальные мобильные решения компании Darveen Technology Ltd. На сегодняшний день в линейке Darveen есть модели, доступные практически для
|25.04.2016
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«Родник» предлагает отказоустойчивые комплексы на серверах собственного производства
Специалисты компании «Родник» представили высокопроизводительные отказоустойчивые аппаратные решения для обеспечения постоянной высокой доступности для непрерывно работающих приложений. Об этом CNews сообщили в «Род
|04.02.2016
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«Родник» начал проводить курсы по отказоустойчивому ПО Stratus everRun Enterprise
Учебно-консультационный центр НПП «Родник» объявил о начале обучения по программному продукту Stratus everRun Enterprise — решению для создания информационных систем повышенной надежности. Об этом говорится в заявлении НПП «Р
|14.01.2016
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«Родник» начал поставки модернизированных принт-серверов Lantronix xPrint Office
Компания «Родник» объявила о начале поставок модернизированной модели беспроводного принт-сервера xPrintServer Office для мобильных устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android
|18.11.2015
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«Родник» начал поставки новых отказоустойчивых серверов Stratus ftServer
Компания «Родник», партнер компании Stratus Technologies в России, начала поставки высокопроизводительных платформ постоянной готовности для непрерывно работающих приложений Stratus ftServer. Об этом CNe
|14.10.2015
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«Родник» начал поставки новых панельных компьютеров для морских приложений от Aplex
Компания «Родник» объявила о начале поставок нового семейства панельных компьютеров APC-3X20 производства компании Aplex Technology (Тайвань). Устройства ориентированы на применение в морских приложениях
|23.09.2015
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«Родник» начинает поставки мобильных ЦОДов
Компания «Родник» начинает поставки контейнерных (мобильных) центров обработки данных. Как сообщили CNews в «Роднике», решение представляет собой готовую инфраструктуру для размещения любого ИТ-оборудова
|01.09.2015
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«Родник» представил планшет на базе Windows во взрывобезопасной модификации от Getac
Компания Getac представила защищенный планшет Getac T800 под управлением Windows 8.1 Pro во взрывобезопасной модификации. Об этом CNews сообщили в НПП «Родник», официальном дистрибьюторе Getac на территории России. «Теперь мы можем предложить нашим заказчикам данную модель в модификации, сертифицированной для зоны 2 ATEX, а это значит, что дан
|09.04.2015
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«Родник» начинает поставки на российский рынок индустриальных переносных рабочих станций и ноутбуков Ariesys Technology
Компания «Родник» объявила о начале поставок мобильных компьютеров в защищенном исполнении производства компании Ariesys Technology. Индустриальные рабочие станции выполнены в едином корпусе, оснащены 17
|17.11.2014
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«Родник» предлагает высоконадежную ИТ-инфраструктуру с минимальными затратами
Компания «Родник» объявила о начале специальной акции, по условиям которой клиенты смогут приобрести два и более устройств Lantronix серии EDS, SLC, SLB и получить скидку 7%. Предложение действительно до
|08.10.2014
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«Родник» привез в Россию модульные консольные серверы устройств
Компания «Родник» начала поставки модульных консольных серверов устройств SLС8000 производства американской компании Lantronix, мирового поставщика интеллектуальных решений для связи. Об этом CNews сообщ
|29.05.2014
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«Родник» представил обновленные модели защищенных ноутбуков Getac X500 и Х500 Server
НПП «Родник», официальный дистрибьютор компании Getac в России, анонсировал обновленные конфигурации защищенного ноутбука модели Х500. Модель Х500 будет базироваться на процессоре i5-4300M с частото
|20.01.2014
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«Родник» начала поставку хранилищ данных от Promise Technology
Компания «Родник» объявила о начале поставки систем хранения данных производства компании Promise Technology. Решения представляют собой внешние RAID-массивы с четырьмя, шестью или восемью отсеками для ж
|29.11.2013
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«Родник» начал поставки защищенных планшетов Getac Z710-Ex
Компания «Родник», официальный дистрибьютор Getac в России, объявила о начале поставок на отечественный рынок защищенного планшета Z710-Ex. Z710-Ex оснащен операционной системой Android 4.1, также устрой
|08.10.2013
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«Родник» начал поставку обновленной линейки преобразователей XDirect
Научно-производственное предприятие «Родник» объявило о начале поставок новых моделей серверов XDirect-IAP производства компании Lantronix. Устройство представляет собой модуль в корпусе размером 86,6х30х29 мм (с кабелем и разъемо
|10.09.2013
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«Родник» представил новый сервер устройств от Lantronix
Научно-производственное предприятие «Родник» представило новый сервер устройств PremierWave XC HSPA+ от американской компании Lantronix, поставщика специализированного сетевого оборудования и интеллектуальных решений в области М2М
|04.07.2013
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«Родник» представил новое поколение промышленных дисплеев Aplex
й панели IP65. Это означает, что изделие полностью защищено от проникновения пыли и от струй воды, льющихся под любым углом на лицевую сторону монитора», – говорит Никита Якубов, специалист компании «Родник», официального представителя Aplex в России. Задняя часть корпуса мониторов ARCDIS-1xx, на которой закреплено OSD-меню управления, выполнена из литого алюминия. Устройства оснащены резис
|20.06.2013
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«Родник» представил высокопроизводительный «нулевой клиент» ZED PC ZDT5J3
IP-устройствам только данных об изменившихся пикселях, что позволяет устройствам работать с 2D-, 3D-приложениями и воспроизводить изображение высокой четкости», — пояснили CNews специалисты компании «Родник», официального дистрибьютора компании Chip PC в России. «Нулевой клиент» ZED PC ZDT5J3 построен на базе процессора Tera2321 — специально спроектированного для PCoIP-решений. Устройство п
|13.06.2013
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«Родник» представил защищенный ноутбук серверного класса от Getac
серверного класса с накопителем данных значительного объема. Он позволяет быстро развернуть сервер в полевых условиях, где недоступна защищенная сеть», — пояснил CNews Никита Якубов, специалист НПП «Родник», официального дистрибьютора компании Getac в России. Модель обладает высокой производительностью благодаря использованию дискретной видеокарты, ОЗУ объемом 16 ГБ и RAID-хранилища объемо
|06.06.2013
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«Родник» привез в Россию сервер устройств PremierWave XC
Научно-производственное предприятие «Родник» представило на российском рынке очередную новинку от американской компании Lantronix, поставщика интеллектуальных решений для связи — высокопроизводительный двухпортовый сервер устройст
|15.05.2013
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«Родник» предлагает принт-серверы xPrintServer от Lantronix по сниженным ценам
Компания «Родник» объявила о проведении промо-акции, в рамках которой снижены цены на принт-серверы xPrintServer производства компании Lantronix, предназначенные для печати файлов непосредственно с iOS-у
|08.04.2013
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«Родник» привез в Россию миниатюрные компьютеры на базе Android
Научно-производственное предприятие «Родник», единственный официальный партнер компании MiniX на территории России и стран СНГ, сообщило о начале поставок двух моделей мини-ПК на базе Android 4.0.4 — Neo X5 и Neo G4. Устройства от
|01.02.2013
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«Родник» представил защищенные мониторы Omega Series от Aydin
В конце января компания «Родник» представила новые защищенные мониторы Omega Series производства компании Aydin Displays. Встраиваемые устройства с яркостью в 2100 Nits предназначены для специфических условий эксплуата
|29.01.2013
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«Родник» привез в Россию новый сервер устройств XDirect
НПП «Родник» представил на российском рынке новый сервер устройств XDirect производства Lantronix. Как сообщили CNews в компании, сервер отличается малыми габаритами и может быть полезен в самых раз
|09.10.2012
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В Екатринбурге НПП «Родник» проведет конференцию по Altium Designer
«НПП «Родник» приглашает принять участие в работе региональной конференции «Теория и практика внедрения Altium Designer на предприятиях России», которая будет проводиться 22 октября в г. Екатеринбург
|07.08.2012
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НПП «Родник» начинает поставки защищённых ноутбуков Panasonic Toughbook
НПП «Родник» — системный интегратор и поставщик электроники для жестких условий эксплуатации — расширяет линейку поставляемых защищенных мобильных устройств. С августа клиентам компании доступны для
|15.09.2011
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НПП «Родник» отмечает 20-летие
Научно-производственное предприятие «Родник» — системный интегратор, работающий на российском рынке информационных технологий — в этом году отмечает свое 20-летие. НПП «Родник» стояло у истоков создания цивилизованного рынк
|01.08.2011
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НПП «Родник» открыло представительство в Санкт-Петербурге
Научно-производственное предприятие «Родник» — системный интегратор, работающий на российском рынке информационных технологий — объявило об открытии представительства в Санкт-Петербурге. Представительство компании, в первую очеред
|25.10.2010
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НПП «Родник» начинает продажи отказоустойчивого ПО для симметричных мультипроцессорных и многоядерных систем
НПП «Родник» объявило о начале продаж в России нового продукта everRun MX от компании Marathon Technologies, производителя программного обеспечения для систем с высоким коэффициентом готовности. Про
|16.06.2009
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НПП «Родник» предлагает отказоустойчивое решение от компании Marathon Technologies
Компания «Родник» представила Marathon everRun 2G - новый продукт от компании Marathon Technologies Corporation, предназначенный для серверных систем, базирующихся на платформе MS Windows. Новинка предст
|02.07.2002
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"Родник Софт" начал поставки новой для российского рынка САПР
Компания "Родник Софт" начала поставки WSCAD для Windows - популярной и простой в обращении САПР(E-CAD). Эта система, предназначенная для проектирования, коррекции и обновления профессиональной документа
|17.06.2002
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"Родник Софт" начала поставки новой линейки встраиваемых серверов Force ModuSys
Компания "Родник Софт", официальный дистрибьютер компании Force Computers в России и старах бывшего СССР объявила о начале поставок новeйших изделий компании Force - семейства масштабируемых встраиваемых
Родник и организации, системы, технологии, персоны:
|Якубов Никита 4 4
|Кириллов Иван 4 4
|Кириллов Юрий 3 3
|Варев Александр 17 2
|Кобяков Денис 2 2
|Грунтов Антон 8 2
|Осьмов Виктор 2 2
|Пинаев Александр 3 2
|Прянчин Антон 2 2
|Дорджиев Лиджи 3 2
|Авакян Гаянэ 52 2
|Каримов Ислам 97 2
|Головин Дмитрий 51 2
|Эфендиев Мурад 15 2
|Лаптев Евгений 2 1
|Кирюшин Геннадий 91 1
|Севастьянов Алексей 25 1
|Севостьянов Александр 16 1
|Беспалов Александр 15 1
|Севастьянов Александр 3 1
|Бескоровайный Андрей 49 1
|Нуриев Марат 2 1
|Гершензон Владимир 23 1
|Айгистов Александр 9 1
|Самченко Андрей 5 1
|Костинский Вячеслав 1 1
|Максимов Михаил 4 1
|Зимин Константин 102 1
|Luxemburg Rosa - Люксембург Роза 8 1
|Казарцев Кирилл 2 1
|Топоровский Валерий 2 1
|Титов Константин 6 1
|Кондратьев Вячеслав 2 1
|Сагдиева Раушан 2 1
|Савушкин Алексей 46 1
|Язвина Ирина 2 1
|Мицкевич Владимир 1 1
|Столбов Алексей 1 1
|Черняк Евгений 1 1
|Кабанов Марат 91 1
|Казахстан Сегодня 310 1
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|ComNews - Медиа-бизнес 142 1
|6Wresearch 2 1
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