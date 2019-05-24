Сервер видеоконференций Videomost внедрен в центре реабилитации «Родник» Spirit, разработчик программного сервера видеоконференций Videomost, объявил о том, что центр реабилитации «Родник» в Архангельской области использует видеоконференции Videomost. Основная задача центра реабилитации «Родник» – оказание квалифицированной медико-социальной, психолого-социальной,

«Родник» объявил о начале поставок коммутаторов ISON IS-DF310 для гетерогенных сетей НПП «Родник», официальный поставщик оборудования ISON на территории России и стран СНГ, сообщил о начале поставок промышленных коммутаторов семейства IS-DF310 для гетерогенных сетей. Новые устройств

«Родник» представил новую модель защищенного планшета Darveen RTC-100/110 НПП «Родник» представило защищенные 10,4-дюймовые планшеты с сенсорным экраном производства Darveen Technology на процессорах Intel Atom.Планшетный компьютер RTC-100/110 на процессорах (по выбору) I

«Родник» начинает российские продажи защищенного планшета Getac A140 Компания «Родник», официальный дистрибьютор Getac в России, объявила о начале поставок новой модели защищенного планшета A140. Новая модель подходит для решения широкого спектра задач и может использоват

«Родник» подготовил каталог решений на базе Lantronix Специалисты компании «Родник» подготовили каталог типовых решений для задач подключения, удаленного управления и контроля оборудования с последовательным интерфейсом к IP-сетям с использованием оборудования Lantroni

«Родник» анонсировал обновленную конфигурацию защищенного планшета Getac T800G2 Turbo Boost), кэш 2 МБ. В обновленную конфигурацию Т800G2 производитель устанавливает процессор Intel Atom x7-Z8700 1,6 ГГц (до 2,4 ГГц в режиме Turbo Boost), кэш 2 МБ, сообщили CNews в компании НПП «Родник», официальном дистрибуторе Getac в России. Getac T800G2 оснащается памятью объемом 4 ГБ DDR3L, SSD 64 Гб/128 ГБ, TFT LCD HD-дисплеем LumiBond разрешением 1280 x 800, яркостью 600 нит с т

«Родник» представил решения Atop для промышленных проводных и беспроводных сетей НПП «Родник» объявило о подписании дистрибьюторского соглашения с Atop Communications — компанией, специализирующейся в области производства и поставки сетевого оборудования для применения в приложе

«Родник» представил решение корпоративного уровня для интернета вещей от Lantronix НПП «Родник» анонсировала старт продаж встраиваемого модуля PremierWave 2050 от поставщика специализированного сетевого оборудования и интеллектуальных решений в области М2М – американской компании

«Родник» начал поставки промышленных мобильных решений Darveen Научно-производственное предприятие «Родник» представило на российском рынке новинку — индустриальные мобильные решения компании Darveen Technology Ltd. На сегодняшний день в линейке Darveen есть модели, доступные практически для

«Родник» предлагает отказоустойчивые комплексы на серверах собственного производства Специалисты компании «Родник» представили высокопроизводительные отказоустойчивые аппаратные решения для обеспечения постоянной высокой доступности для непрерывно работающих приложений. Об этом CNews сообщили в «Род

«Родник» начал проводить курсы по отказоустойчивому ПО Stratus everRun Enterprise Учебно-консультационный центр НПП «Родник» объявил о начале обучения по программному продукту Stratus everRun Enterprise — решению для создания информационных систем повышенной надежности. Об этом говорится в заявлении НПП «Р

«Родник» начал поставки модернизированных принт-серверов Lantronix xPrint Office Компания «Родник» объявила о начале поставок модернизированной модели беспроводного принт-сервера xPrintServer Office для мобильных устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android

«Родник» начал поставки новых отказоустойчивых серверов Stratus ftServer Компания «Родник», партнер компании Stratus Technologies в России, начала поставки высокопроизводительных платформ постоянной готовности для непрерывно работающих приложений Stratus ftServer. Об этом CNe

«Родник» начал поставки новых панельных компьютеров для морских приложений от Aplex Компания «Родник» объявила о начале поставок нового семейства панельных компьютеров APC-3X20 производства компании Aplex Technology (Тайвань). Устройства ориентированы на применение в морских приложениях

«Родник» начинает поставки мобильных ЦОДов Компания «Родник» начинает поставки контейнерных (мобильных) центров обработки данных. Как сообщили CNews в «Роднике», решение представляет собой готовую инфраструктуру для размещения любого ИТ-оборудова

«Родник» представил планшет на базе Windows во взрывобезопасной модификации от Getac Компания Getac представила защищенный планшет Getac T800 под управлением Windows 8.1 Pro во взрывобезопасной модификации. Об этом CNews сообщили в НПП «Родник», официальном дистрибьюторе Getac на территории России. «Теперь мы можем предложить нашим заказчикам данную модель в модификации, сертифицированной для зоны 2 ATEX, а это значит, что дан

«Родник» начинает поставки на российский рынок индустриальных переносных рабочих станций и ноутбуков Ariesys Technology Компания «Родник» объявила о начале поставок мобильных компьютеров в защищенном исполнении производства компании Ariesys Technology. Индустриальные рабочие станции выполнены в едином корпусе, оснащены 17

«Родник» предлагает высоконадежную ИТ-инфраструктуру с минимальными затратами Компания «Родник» объявила о начале специальной акции, по условиям которой клиенты смогут приобрести два и более устройств Lantronix серии EDS, SLC, SLB и получить скидку 7%. Предложение действительно до

«Родник» привез в Россию модульные консольные серверы устройств Компания «Родник» начала поставки модульных консольных серверов устройств SLС8000 производства американской компании Lantronix, мирового поставщика интеллектуальных решений для связи. Об этом CNews сообщ

«Родник» представил обновленные модели защищенных ноутбуков Getac X500 и Х500 Server НПП «Родник», официальный дистрибьютор компании Getac в России, анонсировал обновленные конфигурации защищенного ноутбука модели Х500. Модель Х500 будет базироваться на процессоре i5-4300M с частото

«Родник» начала поставку хранилищ данных от Promise Technology Компания «Родник» объявила о начале поставки систем хранения данных производства компании Promise Technology. Решения представляют собой внешние RAID-массивы с четырьмя, шестью или восемью отсеками для ж

«Родник» начал поставки защищенных планшетов Getac Z710-Ex Компания «Родник», официальный дистрибьютор Getac в России, объявила о начале поставок на отечественный рынок защищенного планшета Z710-Ex. Z710-Ex оснащен операционной системой Android 4.1, также устрой

«Родник» начал поставку обновленной линейки преобразователей XDirect Научно-производственное предприятие «Родник» объявило о начале поставок новых моделей серверов XDirect-IAP производства компании Lantronix. Устройство представляет собой модуль в корпусе размером 86,6х30х29 мм (с кабелем и разъемо

«Родник» представил новый сервер устройств от Lantronix Научно-производственное предприятие «Родник» представило новый сервер устройств PremierWave XC HSPA+ от американской компании Lantronix, поставщика специализированного сетевого оборудования и интеллектуальных решений в области М2М

«Родник» представил новое поколение промышленных дисплеев Aplex й панели IP65. Это означает, что изделие полностью защищено от проникновения пыли и от струй воды, льющихся под любым углом на лицевую сторону монитора», – говорит Никита Якубов, специалист компании «Родник», официального представителя Aplex в России. Задняя часть корпуса мониторов ARCDIS-1xx, на которой закреплено OSD-меню управления, выполнена из литого алюминия. Устройства оснащены резис

«Родник» представил высокопроизводительный «нулевой клиент» ZED PC ZDT5J3 IP-устройствам только данных об изменившихся пикселях, что позволяет устройствам работать с 2D-, 3D-приложениями и воспроизводить изображение высокой четкости», — пояснили CNews специалисты компании «Родник», официального дистрибьютора компании Chip PC в России. «Нулевой клиент» ZED PC ZDT5J3 построен на базе процессора Tera2321 — специально спроектированного для PCoIP-решений. Устройство п

«Родник» представил защищенный ноутбук серверного класса от Getac серверного класса с накопителем данных значительного объема. Он позволяет быстро развернуть сервер в полевых условиях, где недоступна защищенная сеть», — пояснил CNews Никита Якубов, специалист НПП «Родник», официального дистрибьютора компании Getac в России. Модель обладает высокой производительностью благодаря использованию дискретной видеокарты, ОЗУ объемом 16 ГБ и RAID-хранилища объемо

«Родник» привез в Россию сервер устройств PremierWave XC Научно-производственное предприятие «Родник» представило на российском рынке очередную новинку от американской компании Lantronix, поставщика интеллектуальных решений для связи — высокопроизводительный двухпортовый сервер устройст

«Родник» предлагает принт-серверы xPrintServer от Lantronix по сниженным ценам Компания «Родник» объявила о проведении промо-акции, в рамках которой снижены цены на принт-серверы xPrintServer производства компании Lantronix, предназначенные для печати файлов непосредственно с iOS-у

«Родник» привез в Россию миниатюрные компьютеры на базе Android Научно-производственное предприятие «Родник», единственный официальный партнер компании MiniX на территории России и стран СНГ, сообщило о начале поставок двух моделей мини-ПК на базе Android 4.0.4 — Neo X5 и Neo G4. Устройства от

«Родник» представил защищенные мониторы Omega Series от Aydin В конце января компания «Родник» представила новые защищенные мониторы Omega Series производства компании Aydin Displays. Встраиваемые устройства с яркостью в 2100 Nits предназначены для специфических условий эксплуата

«Родник» привез в Россию новый сервер устройств XDirect НПП «Родник» представил на российском рынке новый сервер устройств XDirect производства Lantronix. Как сообщили CNews в компании, сервер отличается малыми габаритами и может быть полезен в самых раз

В Екатринбурге НПП «Родник» проведет конференцию по Altium Designer «НПП «Родник» приглашает принять участие в работе региональной конференции «Теория и практика внедрения Altium Designer на предприятиях России», которая будет проводиться 22 октября в г. Екатеринбург

НПП «Родник» начинает поставки защищённых ноутбуков Panasonic Toughbook НПП «Родник» — системный интегратор и поставщик электроники для жестких условий эксплуатации — расширяет линейку поставляемых защищенных мобильных устройств. С августа клиентам компании доступны для

НПП «Родник» отмечает 20-летие Научно-производственное предприятие «Родник» — системный интегратор, работающий на российском рынке информационных технологий — в этом году отмечает свое 20-летие. НПП «Родник» стояло у истоков создания цивилизованного рынк

НПП «Родник» открыло представительство в Санкт-Петербурге Научно-производственное предприятие «Родник» — системный интегратор, работающий на российском рынке информационных технологий — объявило об открытии представительства в Санкт-Петербурге. Представительство компании, в первую очеред

НПП «Родник» начинает продажи отказоустойчивого ПО для симметричных мультипроцессорных и многоядерных систем НПП «Родник» объявило о начале продаж в России нового продукта everRun MX от компании Marathon Technologies, производителя программного обеспечения для систем с высоким коэффициентом готовности. Про

НПП «Родник» предлагает отказоустойчивое решение от компании Marathon Technologies Компания «Родник» представила Marathon everRun 2G - новый продукт от компании Marathon Technologies Corporation, предназначенный для серверных систем, базирующихся на платформе MS Windows. Новинка предст

"Родник Софт" начал поставки новой для российского рынка САПР Компания "Родник Софт" начала поставки WSCAD для Windows - популярной и простой в обращении САПР(E-CAD). Эта система, предназначенная для проектирования, коррекции и обновления профессиональной документа