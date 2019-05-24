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Индексная книга (каталог) CNews*
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Родник

СОБЫТИЯ

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24.05.2019 Сервер видеоконференций Videomost внедрен в центре реабилитации «Родник»

Spirit, разработчик программного сервера видеоконференций Videomost, объявил о том, что центр реабилитации «Родник» в Архангельской области использует видеоконференции Videomost. Основная задача центра реабилитации «Родник» – оказание квалифицированной медико-социальной, психолого-социальной,

20.08.2018 «Родник» объявил о начале поставок коммутаторов ISON IS-DF310 для гетерогенных сетей

НПП «Родник», официальный поставщик оборудования ISON на территории России и стран СНГ, сообщил о начале поставок промышленных коммутаторов семейства IS-DF310 для гетерогенных сетей. Новые устройств
31.01.2018 «Родник» представил новую модель защищенного планшета Darveen RTC-100/110

НПП «Родник» представило защищенные 10,4-дюймовые планшеты с сенсорным экраном производства Darveen Technology на процессорах Intel Atom.Планшетный компьютер RTC-100/110 на процессорах (по выбору) I
13.09.2017 «Родник» начинает российские продажи защищенного планшета Getac A140

Компания «Родник», официальный дистрибьютор Getac в России, объявила о начале поставок новой модели защищенного планшета A140. Новая модель подходит для решения широкого спектра задач и может использоват
31.10.2016 «Родник» подготовил каталог решений на базе Lantronix

Специалисты компании «Родник» подготовили каталог типовых решений для задач подключения, удаленного управления и контроля оборудования с последовательным интерфейсом к IP-сетям с использованием оборудования Lantroni
09.09.2016 «Родник» анонсировал обновленную конфигурацию защищенного планшета Getac T800G2

Turbo Boost), кэш 2 МБ. В обновленную конфигурацию Т800G2 производитель устанавливает процессор Intel Atom x7-Z8700 1,6 ГГц (до 2,4 ГГц в режиме Turbo Boost), кэш 2 МБ, сообщили CNews в компании НПП «Родник», официальном дистрибуторе Getac в России. Getac T800G2 оснащается памятью объемом 4 ГБ DDR3L, SSD 64 Гб/128 ГБ, TFT LCD HD-дисплеем LumiBond разрешением 1280 x 800, яркостью 600 нит с т
20.07.2016 «Родник» представил решения Atop для промышленных проводных и беспроводных сетей

НПП «Родник» объявило о подписании дистрибьюторского соглашения с Atop Communications — компанией, специализирующейся в области производства и поставки сетевого оборудования для применения в приложе
04.07.2016 «Родник» представил решение корпоративного уровня для интернета вещей от Lantronix

НПП «Родник» анонсировала старт продаж встраиваемого модуля PremierWave 2050 от поставщика специализированного сетевого оборудования и интеллектуальных решений в области М2М – американской компании

08.06.2016 «Родник» начал поставки промышленных мобильных решений Darveen

Научно-производственное предприятие «Родник» представило на российском рынке новинку — индустриальные мобильные решения компании Darveen Technology Ltd. На сегодняшний день в линейке Darveen есть модели, доступные практически для 
25.04.2016 «Родник» предлагает отказоустойчивые комплексы на серверах собственного производства

Специалисты компании «Родник» представили высокопроизводительные отказоустойчивые аппаратные решения для обеспечения постоянной высокой доступности для непрерывно работающих приложений. Об этом CNews сообщили в «Род
04.02.2016 «Родник» начал проводить курсы по отказоустойчивому ПО Stratus everRun Enterprise

Учебно-консультационный центр НПП «Родник» объявил о начале обучения по программному продукту Stratus everRun Enterprise — решению для создания информационных систем повышенной надежности. Об этом говорится в заявлении НПП «Р
14.01.2016 «Родник» начал поставки модернизированных принт-серверов Lantronix xPrint Office

Компания «Родник» объявила о начале поставок модернизированной модели беспроводного принт-сервера xPrintServer Office для мобильных устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android
18.11.2015 «Родник» начал поставки новых отказоустойчивых серверов Stratus ftServer

Компания «Родник», партнер компании Stratus Technologies в России, начала поставки высокопроизводительных платформ постоянной готовности для непрерывно работающих приложений Stratus ftServer. Об этом CNe
14.10.2015 «Родник» начал поставки новых панельных компьютеров для морских приложений от Aplex

Компания «Родник» объявила о начале поставок нового семейства панельных компьютеров APC-3X20 производства компании Aplex Technology (Тайвань). Устройства ориентированы на применение в морских приложениях
23.09.2015 «Родник» начинает поставки мобильных ЦОДов

Компания «Родник» начинает поставки контейнерных (мобильных) центров обработки данных. Как сообщили CNews в «Роднике», решение представляет собой готовую инфраструктуру для размещения любого ИТ-оборудова
01.09.2015 «Родник» представил планшет на базе Windows во взрывобезопасной модификации от Getac

Компания Getac представила защищенный планшет Getac T800 под управлением Windows 8.1 Pro во взрывобезопасной модификации. Об этом CNews сообщили в НПП «Родник», официальном дистрибьюторе Getac на территории России. «Теперь мы можем предложить нашим заказчикам данную модель в модификации, сертифицированной для зоны 2 ATEX, а это значит, что дан
09.04.2015 «Родник» начинает поставки на российский рынок индустриальных переносных рабочих станций и ноутбуков Ariesys Technology

Компания «Родник» объявила о начале поставок мобильных компьютеров в защищенном исполнении производства компании Ariesys Technology. Индустриальные рабочие станции выполнены в едином корпусе, оснащены 17
17.11.2014 «Родник» предлагает высоконадежную ИТ-инфраструктуру с минимальными затратами

Компания «Родник» объявила о начале специальной акции, по условиям которой клиенты смогут приобрести два и более устройств Lantronix серии EDS, SLC, SLB и получить скидку 7%. Предложение действительно до
08.10.2014 «Родник» привез в Россию модульные консольные серверы устройств

Компания «Родник» начала поставки модульных консольных серверов устройств SLС8000 производства американской компании Lantronix, мирового поставщика интеллектуальных решений для связи. Об этом CNews сообщ
29.05.2014 «Родник» представил обновленные модели защищенных ноутбуков Getac X500 и Х500 Server

НПП «Родник», официальный дистрибьютор компании Getac в России, анонсировал обновленные конфигурации защищенного ноутбука модели Х500. Модель Х500 будет базироваться на процессоре i5-4300M с частото
20.01.2014 «Родник» начала поставку хранилищ данных от Promise Technology

Компания «Родник» объявила о начале поставки систем хранения данных производства компании Promise Technology. Решения представляют собой внешние RAID-массивы с четырьмя, шестью или восемью отсеками для ж
29.11.2013 «Родник» начал поставки защищенных планшетов Getac Z710-Ex

Компания «Родник», официальный дистрибьютор Getac в России, объявила о начале поставок на отечественный рынок защищенного планшета Z710-Ex. Z710-Ex оснащен операционной системой Android 4.1, также устрой
08.10.2013 «Родник» начал поставку обновленной линейки преобразователей XDirect

Научно-производственное предприятие «Родник» объявило о начале поставок новых моделей серверов XDirect-IAP производства компании Lantronix. Устройство представляет собой модуль в корпусе размером 86,6х30х29 мм (с кабелем и разъемо
10.09.2013 «Родник» представил новый сервер устройств от Lantronix

Научно-производственное предприятие «Родник» представило новый сервер устройств PremierWave XC HSPA+ от американской компании Lantronix, поставщика специализированного сетевого оборудования и интеллектуальных решений в области М2М
04.07.2013 «Родник» представил новое поколение промышленных дисплеев Aplex

й панели IP65. Это означает, что изделие полностью защищено от проникновения пыли и от струй воды, льющихся под любым углом на лицевую сторону монитора», – говорит Никита Якубов, специалист компании «Родник», официального представителя Aplex в России. Задняя часть корпуса мониторов ARCDIS-1xx, на которой закреплено OSD-меню управления, выполнена из литого алюминия. Устройства оснащены резис
20.06.2013 «Родник» представил высокопроизводительный «нулевой клиент» ZED PC ZDT5J3

IP-устройствам только данных об изменившихся пикселях, что позволяет устройствам работать с 2D-, 3D-приложениями и воспроизводить изображение высокой четкости», — пояснили CNews специалисты компании «Родник», официального дистрибьютора компании Chip PC в России. «Нулевой клиент» ZED PC ZDT5J3 построен на базе процессора Tera2321 — специально спроектированного для PCoIP-решений. Устройство п
13.06.2013 «Родник» представил защищенный ноутбук серверного класса от Getac

серверного класса с накопителем данных значительного объема. Он позволяет быстро развернуть сервер в полевых условиях, где недоступна защищенная сеть», — пояснил CNews Никита Якубов, специалист НПП «Родник», официального дистрибьютора компании Getac в России. Модель обладает высокой производительностью благодаря использованию дискретной видеокарты, ОЗУ объемом 16 ГБ и RAID-хранилища объемо
06.06.2013 «Родник» привез в Россию сервер устройств PremierWave XC

Научно-производственное предприятие «Родник» представило на российском рынке очередную новинку от американской компании Lantronix, поставщика интеллектуальных решений для связи — высокопроизводительный двухпортовый сервер устройст
15.05.2013 «Родник» предлагает принт-серверы xPrintServer от Lantronix по сниженным ценам

Компания «Родник» объявила о проведении промо-акции, в рамках которой снижены цены на принт-серверы xPrintServer производства компании Lantronix, предназначенные для печати файлов непосредственно с iOS-у
08.04.2013 «Родник» привез в Россию миниатюрные компьютеры на базе Android

Научно-производственное предприятие «Родник», единственный официальный партнер компании MiniX на территории России и стран СНГ, сообщило о начале поставок двух моделей мини-ПК на базе Android 4.0.4 — Neo X5 и Neo G4. Устройства от
01.02.2013 «Родник» представил защищенные мониторы Omega Series от Aydin

В конце января компания «Родник» представила новые защищенные мониторы Omega Series производства компании Aydin Displays. Встраиваемые устройства с яркостью в 2100 Nits предназначены для специфических условий эксплуата
29.01.2013 «Родник» привез в Россию новый сервер устройств XDirect

НПП «Родник» представил на российском рынке новый сервер устройств XDirect производства Lantronix. Как сообщили CNews в компании, сервер отличается малыми габаритами и может быть полезен в самых раз
09.10.2012 В Екатринбурге НПП «Родник» проведет конференцию по Altium Designer

«НПП «Родник» приглашает принять участие в работе региональной конференции «Теория и практика внедрения Altium Designer на предприятиях России», которая будет проводиться 22 октября в г. Екатеринбург
07.08.2012 НПП «Родник» начинает поставки защищённых ноутбуков Panasonic Toughbook

НПП «Родник» — системный интегратор и поставщик электроники для жестких условий эксплуатации — расширяет линейку поставляемых защищенных мобильных устройств. С августа клиентам компании доступны для
15.09.2011 НПП «Родник» отмечает 20-летие

Научно-производственное предприятие «Родник» — системный интегратор, работающий на российском рынке информационных технологий — в этом году отмечает свое 20-летие. НПП «Родник» стояло у истоков создания цивилизованного рынк
01.08.2011 НПП «Родник» открыло представительство в Санкт-Петербурге

Научно-производственное предприятие «Родник» — системный интегратор, работающий на российском рынке информационных технологий — объявило об открытии представительства в Санкт-Петербурге. Представительство компании, в первую очеред
25.10.2010 НПП «Родник» начинает продажи отказоустойчивого ПО для симметричных мультипроцессорных и многоядерных систем

НПП «Родник» объявило о начале продаж в России нового продукта everRun MX от компании Marathon Technologies, производителя программного обеспечения для систем с высоким коэффициентом готовности. Про
16.06.2009 НПП «Родник» предлагает отказоустойчивое решение от компании Marathon Technologies

Компания «Родник» представила Marathon everRun 2G - новый продукт от компании Marathon Technologies Corporation, предназначенный для серверных систем, базирующихся на платформе MS Windows. Новинка предст
02.07.2002 "Родник Софт" начал поставки новой для российского рынка САПР

Компания "Родник Софт" начала поставки WSCAD для Windows - популярной и простой в обращении САПР(E-CAD). Эта система, предназначенная для проектирования, коррекции и обновления профессиональной документа
17.06.2002 "Родник Софт" начала поставки новой линейки встраиваемых серверов Force ModuSys

Компания "Родник Софт", официальный дистрибьютер компании Force Computers в России и старах бывшего СССР объявила о начале поставок новeйших изделий компании Force - семейства масштабируемых встраиваемых

Публикаций - 91, упоминаний - 91

Родник и организации, системы, технологии, персоны:

Родник НПП - научно-производственное предприятие 30 29
Родник Софт 26 13
Lantronix 18 12
Getac Technology 29 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
Intel Corporation 12811 6
Renesas Electronics - Altium 39 4
Stratus Technologies 7 3
Ростелеком 10948 3
Microsoft Corporation 25775 3
Polywell Computers 25 2
KazTransCom - КазТрансКом - Jusan Mobile - КаспийМунайБайланыс - Актюбнефтесвязь - Байланыс 20 2
Force Computers 13 2
Dataradio 4 2
Telia Company - Alem Communications 8 2
Aplex Technology 14 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
МегаФон 10742 2
Huawei 4676 2
RCNTEC - АРСИЭНТЕК 39 2
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 2
VideoMost - ВидеоМост 285 2
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 117 2
Spirit DSP - Спирит Корп 482 2
UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 93 2
Ростелеком - Netris - Нетрис 59 2
Питерская группа связистов 441 1
Системы и Технологии ГК 129 1
Altair Engineering 33 1
QLogic 76 1
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 1
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 1
ЕТС - Единые торговые системы - eTradeCommunity 46 1
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 1
Парадигма 169 1
Promise Technology 7 1
Broadcom Inc - Avago Technologies - Emulex Corp 63 1
Мидас Телеком 1 1
Diversified Technology 4 1
Aydin Displays 1 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 2
Роскосмос - Байконур ФКЦ - Федеральный космический центр 85 2
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 2
ТМК - Трубная металлургическая компания 125 2
Eqvanta - Быстроденьги МФК - Магазин Малого Кредитования 27 2
Россети Ленэнерго 1699 2
ОАХР - Aga Khan Fund for Economic Development - Организация Ага Хана по развитию в Таджикистане 5 1
Театр Маяковского - Московский Академический театр имени Владимира Маяковского 4 1
MMOMA - Moscow Museum Of Modern Art - ММОМА - Московский музей современного искусства - Музей Вадима Сидура 10 1
Родник здоровья - база отдыха 3 1
Родник - комбинат 1 1
Родник ТЦ 1 1
Новый век 27 1
Солидарность 0 1
Финтранссервис 1 1
МТС Трэвел - MTS Travel 292 1
101Hotels.com 456 1
Традиции успеха ГК - МСД 1 1
Мастерская П.Н. Фоменко - Московский театр 4 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ПКиО Таганский - Государственный парк культуры и отдыха 4 1
Самараоблагропромснаб 1 1
Государственный Дарвиновский музей 13 1
Гостиный двор ТЦ 2 1
Музей Москвы - Музейное объединение 13 1
Галерея ТРК - Галерея ТРЦ 16 1
Гринвич ТРЦ - Гринвич ТЦ 4 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Takilant 52 1
RPI - Rothschild Patent Imaging 35 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
E100 13 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 49 1
ГБУК Московская государственная картинная галерея Ильи Глазунова - Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы 3 1
Кристалл ТЦ 1 1
Holiday Inn - Холидей ИНН 135 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 89 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Правительство Хабаровского края - органы государственной власти 55 1
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 84 1
Правительство Москвы - ДПиООС Москва - Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 15 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
Администрация города Шахты 6 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 74 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
PICMG - PC Industrial Computer Manufacturers Group 24 2
НАА - Национальная алкогольная ассоциация 1 1
АПДА - Ассоциация производителей и дистрибьютеров алкогольной продукции - Союз производителей алкогольной продукции 3 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 26
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 17
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 16
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 15
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 14
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1815 14
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 13
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 13
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 12
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 11
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 10
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 10
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 1013 9
U.S. Department of Defense - MIL-STD, MIL-SPEC - United States Military Standard - Система стандартов министерства обороны США 362 9
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 9
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 8
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 8
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 7
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Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 6
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САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 6
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 5
Microsoft Windows 16882 12
Linux OS 11533 8
Google Android 15243 7
Microsoft Windows 2000 8678 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 7
Lantronix PremierWave XC 5 5
Apple iOS 8583 5
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