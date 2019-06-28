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Родник


28.06.2019 Департамент здравоохранения города Шахты внедрил ВКС Videomost 1
24.05.2019 Сервер видеоконференций Videomost внедрен в центре реабилитации «Родник» 1
10.11.2017 В России начались продажи нового защищенного планшета Getac EX80 1
14.09.2017 В Москве пройдет конференция «FEKO: Технологии электродинамического моделирования в электронной отрасли» 1
13.09.2017 «Родник» начинает российские продажи защищенного планшета Getac A140 1
21.07.2017 Второй по величине акционер «Мегафона» потерял в СНГ $240 млн 1
07.02.2017 Доступна новая версия everRun Enterprise для создания ИС повышенной надежности 1
13.12.2016 Секрет вечной жизни. Как обеспечить бесперебойную работу ИТ-инфраструктуры 1
31.10.2016 «Родник» подготовил каталог решений на базе Lantronix 1
04.07.2016 «Родник» представил решение корпоративного уровня для интернета вещей от Lantronix 1
08.06.2016 «Родник» начал поставки промышленных мобильных решений Darveen 1
06.06.2016 Видеонаблюдение в России: точка роста – госзаказ, «узкое горлышко» – СХД 2
25.05.2016 Как управлять серверами и сетевым оборудованием из любой точки мира 2
25.04.2016 «Родник» предлагает отказоустойчивые комплексы на серверах собственного производства 1
04.02.2016 «Родник» начал проводить курсы по отказоустойчивому ПО Stratus everRun Enterprise 1
14.01.2016 «Родник» начал поставки модернизированных принт-серверов Lantronix xPrint Office 1
18.11.2015 «Родник» начал поставки новых отказоустойчивых серверов Stratus ftServer 1
14.10.2015 «Родник» начал поставки новых панельных компьютеров для морских приложений от Aplex 1
23.09.2015 «Родник» начинает поставки мобильных ЦОДов 1
01.09.2015 «Родник» представил планшет на базе Windows во взрывобезопасной модификации от Getac 1
10.08.2015 Вышел плагин для совместной работы Altium Designer с системой 3D-проектирования Solidworks 1
09.04.2015 «Родник» начинает поставки на российский рынок индустриальных переносных рабочих станций и ноутбуков Ariesys Technology 1
05.02.2015 Nova Integration Solution обновит линейку защищенных принтеров 1
17.11.2014 «Родник» предлагает высоконадежную ИТ-инфраструктуру с минимальными затратами 1
08.10.2014 «Родник» привез в Россию модульные консольные серверы устройств 2
20.01.2014 «Родник» начала поставку хранилищ данных от Promise Technology 1
29.11.2013 «Родник» начал поставки защищенных планшетов Getac Z710-Ex 1
08.10.2013 «Родник» начал поставку обновленной линейки преобразователей XDirect 1
10.09.2013 «Родник» представил новый сервер устройств от Lantronix 2
06.08.2013 Lantronix разработала Android-приложение для удаленного контроля устройств с последовательным интерфейсом 1
04.07.2013 «Родник» представил новое поколение промышленных дисплеев Aplex 1
20.06.2013 «Родник» представил высокопроизводительный «нулевой клиент» ZED PC ZDT5J3 1
06.06.2013 «Родник» привез в Россию сервер устройств PremierWave XC 2
30.05.2013 Защищенные мобильные решения Getac теперь оснащены модулями ГЛОНАСС/GPS 1
15.05.2013 «Родник» предлагает принт-серверы xPrintServer от Lantronix по сниженным ценам 1
08.04.2013 «Родник» привез в Россию миниатюрные компьютеры на базе Android 1
01.04.2013 Вышло приложение Pro-face для мониторинга человеко-машинного интерфейса с устройств на базе iOS и Android 1
25.02.2013 Вышла новая версия факс-сервера Zetafax с поддержкой Windows 8 1
01.02.2013 «Родник» представил защищенные мониторы Omega Series от Aydin 2
29.01.2013 «Родник» привез в Россию новый сервер устройств XDirect 1

Публикаций - 45, упоминаний - 51

Родник упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

НПП Родник - научно-производственное предприятие 30 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 2
VideoMost - ВидеоМост 191 2
Spirit DSP - Спирит Корп 246 2
Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 68 2
Cisco Systems 2056 1
Huawei 2733 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 1
Polycom - Поликом Раша 301 1
Altium 34 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
RCNTEC - АРСИЭНТЕК 37 1
Microsoft Corporation 11168 1
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Кар-Тел 68 1
Altair Engineering 12 1
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 2
Halyk Bank - Халык банк - Народный банк Казахстана 25 1
Быстроденьги МФК 22 1
Департамент здравоохранения города Шахты 1 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 8
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 8
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2387 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 2
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 2
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 2
3G - Стандарт мобильной связи 3753 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1210 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1141 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 277 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 166 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 434 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 440 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3000 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
XMPP - Extensible Messaging and Presence Protocol 50 1
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 497 1
BFCP - Binary Floor Control Protocol - H.239 - Базовый протокол управления передачи данных на двоичном уровне 20 1
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 1
Microsoft Windows 10 6676 7
Google Android 10751 5
Linux OS 4276 5
Apple iOS 5742 4
Stratus everRun Enterprise 2 2
Microsoft Windows Embedded 81 2
МТС SmartMed - Телемедицинский проект 21 2
Huawei nova - Серия смартфона 59 1
RCNTEC RCS - Resilient Cloud Storage - Полибайт 10 1
Java - Язык программирования 1180 1
Microsoft Windows 856 1
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 193 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 347 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Microsoft Windows 8 1228 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 1
Apple macOS X 907 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5143 1
Apple iPad 3263 1
Microsoft Exchange 684 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 790 1
Microsoft Outlook 650 1
Microsoft Skype 1477 1
Лаптев Евгений 2 1
Варев Александр 16 1
Кобяков Денис 2 1
Севастьянов Алексей 23 1
Севастьянов Александр 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 3
Казахстан - Республика 2650 2
Россия - Архангельская область 347 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
Altair Engineering HyperWorks 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769811, в очереди разбора - 673494.
Создано именных указателей - 46354.
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