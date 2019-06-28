Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Родник
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 45, упоминаний - 51
Родник упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 2
|Halyk Bank - Халык банк - Народный банк Казахстана 25 1
|Быстроденьги МФК 22 1
|Департамент здравоохранения города Шахты 1 1
|Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
|Лаптев Евгений 2 1
|Варев Александр 16 1
|Кобяков Денис 2 1
|Севастьянов Алексей 23 1
|Севастьянов Александр 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769811, в очереди разбора - 673494.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769811, в очереди разбора - 673494.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru