Получите все материалы CNews по ключевому слову
Пинаев Александр
СОБЫТИЯ
Пинаев Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Apple iPod Touch 747 1
|Apple iOS 8267 1
|Google Android 14727 1
|Apple iPad 3942 1
|Apple iPhone - серия смартфонов 7379 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409647, в очереди разбора - 731116.
Создано именных указателей - 187910.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.