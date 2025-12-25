Getac Technology

Разделы

25.12.2025 СДЗ ПР Dallas Lock полностью совместимо с планшетами и ноутбуками Getac 1
24.01.2022 Getac расширяет свою линейку полностью защищенных планшетов на базе операционной системы Android и выпускает новый 10-дюймовый ZX10 1
26.08.2019 Getac и «Инфотекс» провели испытания на совместимость своих продуктов 3
19.09.2018 Getac представила защищенный планшет К120 для служб общественной безопасности 1
15.08.2018 Лучшие защищенные ноутбуки: суровые гаджеты для суровых условий 3
02.04.2018 Getac выпустила ноутбук для коммунальных служб 3
10.11.2017 В России начались продажи нового защищенного планшета Getac EX80 2
27.10.2017 Getaс презентовала новый полузащищенный ноутбук 1
27.09.2017 Getac представила новое поколение защищенных планшетов F110 2
13.09.2017 «Родник» начинает российские продажи защищенного планшета Getac A140 1
02.08.2017 «Родник» представил новую модель защищенного планшета Getac ZX70 1
28.06.2017 Getac представила свой самый большой защищенный планшет 3
18.05.2017 Getac представила новый защищенный Android-планшет для полевых специалистов 1
09.09.2016 «Родник» анонсировал обновленную конфигурацию защищенного планшета Getac T800G2 4
01.09.2015 «Родник» представил планшет на базе Windows во взрывобезопасной модификации от Getac 3
18.08.2014 Лучшие защищённые ноутбуки: все умрут, а они останутся 10
29.05.2014 «Родник» представил обновленные модели защищенных ноутбуков Getac X500 и Х500 Server 1
29.11.2013 «Родник» начал поставки защищенных планшетов Getac Z710-Ex 1
21.10.2013 Getac выпустила новые модели мобильной защищенной техники 2
13.06.2013 «Родник» представил защищенный ноутбук серверного класса от Getac 4
30.05.2013 Защищенные мобильные решения Getac теперь оснащены модулями ГЛОНАСС/GPS 4
30.06.2009 Международная выставка «ПТА Санкт-Петербург 2009»: итоги 1
28.04.2009 24 июня откроется международная выставка «ПТА Санкт-Петербург 2009» 1
20.03.2008 Новые устройства Getac – в России 5
15.10.2002 Новый Getac не боится воды, пыли и ударов 2

Публикаций - 25, упоминаний - 61

Getac Technology и организации, системы, технологии, персоны:

Родник НПП - научно-производственное предприятие 30 7
Microsoft Corporation 25264 7
Intel Corporation 12550 7
Nvidia Corp 3743 3
ПроСофт - ProSoft 82 3
GE Fanuc - Фанук 41 2
ИндаСофт - InduSoft 26 2
AdvantiX - Адвантикс 3 2
ASUS - AAEON Technology 6 2
Octagon Systems 4 2
Компэл - Compel 6 2
SoftLink - СофтЛинк 3 2
nVent - Schroff GmbH 11 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2658 2
Dell EMC 5096 2
Advantech Technology - Адвантек технолоджи 64 2
Fastwel - Фаствел 32 2
СВД ВС - СВД Встраиваемые Системы - SWD Software - СВД Софтвер 55 2
Dell Technologies - Dell Computer 2162 2
Ростех - Автоматика Концерн 1746 2
MiTAC 81 1
Desten Computers - Дестен 50 1
Segnetics - Сегнетикс 4 1
Турк Рус 5 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 509 1
HP Inc. 5763 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 325 1
Шахты 0 1
Родник 87 10
ТПП РФ - муниципальные и региональные торгово-промышленные палаты 41 2
Gamber-Johnson 2 2
E100 13 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1663 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1849 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 657 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 2
U.S. Department of Defense - MIL-STD, MIL-SPEC - United States Military Standard - Система стандартов министерства обороны США 336 17
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1594 16
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 16
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6263 13
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12910 13
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 976 13
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21828 13
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7679 11
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15018 11
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1154 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12999 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 9
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9378 8
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6319 7
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9880 7
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2463 6
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3614 6
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1506 6
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10251 5
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 546 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 5
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2454 5
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1132 5
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6711 5
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10347 5
DDR - Double data rate 2926 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12341 5
Global LTE WWAN - Wireless Wide Area Network - стандарт беспроводной связи 54 4
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4200 4
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2250 4
Микрофон - Microphone 2707 4
TPM - Trusted Platform Module - Криптопроцессор криптографических ключей для защиты информации - чип безопасности 248 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5168 4
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6176 4
WLAN - Wireless LAN - Wi-LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1066 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8187 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8931 4
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 932 4
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2996 3
Док-станция - Docking station 547 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5134 15
Getac LumiBond - Optical Direct Bonding Solution 11 11
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1356 9
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1429 7
Microsoft Windows 10 1879 6
Google Android 14730 5
Microsoft Windows 16361 5
Getac ZX - Getac K - серия защищённых планшетов 4 4
Intel Turbo Boost Technology 215 4
Microsoft account - Microsoft UAC - Microsoft User Account Control - Microsoft Passport - .NET Passport - Windows Live ID 335 3
Getac Sunlight Readable 3 3
Getac QuadraClear 3 3
Microsoft Windows BitLocker 938 3
Microsoft Windows 7 1994 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2886 3
Microsoft Windows Hello 206 3
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 515 3
Intel Wi-Fi - Intel Wireless 62 3
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 475 2
Dell Latitude - Серия ноутбуков 250 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1430 2
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 966 2
Intel Core - Семейство процессоров 1237 2
Panasonic Toughbook - серия планшетов и ноутбуков 87 2
Microsoft Windows Server 2012 202 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 761 2
InfoTeCS - ViPNet Connect - ViPNet CSS Connect 20 1
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1007 1
Intel Pentium III 781 1
Dell EMC Data Protection Suite 14 1
GammaTech - Durabook 5 1
Intel Nehalem - Intel Westmere - Intel Clarksfield - Intel Auburndale - микроархитектура процессоров 97 1
Microsoft Windows Embedded 202 1
Nvidia GeForce GT 337 1
Imagination Technologies - PowerVR SGX - серия видеокарт 120 1
Intel HD Graphics - графический процессор 233 1
TI OMAP - TI Open Multimedia Applications Platform 218 1
Samsung CSR plc - SiRF Star - чипсет для GPS-приёмников 112 1
Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 66 1
Getac PS336 1 1
Якубов Никита 4 3
Lee Rowina - Ли Ровина 3 3
Катенев Владимир 4 2
Бобович Александр 3 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5352 12
Россия - РФ - Российская федерация 157395 12
Китай - Тайвань 4138 5
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 386 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53499 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18654 2
Германия - Федеративная Республика 12947 2
Южная Корея - Республика 6867 2
Бельгия - Королевство 1170 2
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 824 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2675 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45849 1
Солнечная система - Solar system 2548 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5736 5
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1239 5
Взрывозащита - Взрывоопасные зоны - ATEX directives - директивы ЕС, требования к оборудованию и работе в потенциально взрывоопасной среде 64 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3189 4
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1934 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17429 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6133 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2498 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11446 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15188 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 233 1
Физика - Градус Цельсия 291 1
Ergonomics - Эргономика 1689 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5972 1
Энергетика - Energy - Energetically 5530 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10760 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 877 1
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 524 1
Видеокамера - Видеосъёмка 706 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3162 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1061 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2292 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3737 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3779 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2962 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 2
9to5Mac 70 1
Forbes - Форбс 916 1
9to5Google 57 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8381 1
ПТА - Передовые Технологии Автоматизации 39 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
CeBIT 612 1
