Getac расширяет свою линейку полностью защищенных планшетов на базе операционной системы Android и выпускает новый 10-дюймовый ZX10

Компания Getac объявила о выпуске полностью защищенного планшета ZX10, нового универсального 10-дюймового устройства на базе операционной системы (OS) Android 11. ZX10 будет стоять рядом с моделью Getac ZX70, полностью защищенным 7-дюймовым планшетом на базе Android, обеспечивая клиентов из таких сфер, как общественная безопасность, коммунальное хозяйство, энергетика, транспорт и логистика, производство, автомобилестроение и оборона, еще большими возможностями при выборе надежных устройств на базе Android.

ZX10 сочетает в себе операционную систему Android 11 OS, мобильную платформу Qualcomm Snapdragon 660 и графический процессор Adreno 512. Двойные батареи с возможностью горячей замены позволяют работать полную смену, а дисплей LumiBond, удобочитаемый при солнечном свете благодаря яркости в 800 нит и обладающий функцией сенсорного управления во время дождя и при использовании в перчатках, помогает сохранять работоспособность в различных погодных условиях. ZX10 также имеет возможности установки оперативной памяти LPDDR4 до 6 ГБ и накопителя в 128 ГБ.

Getac ZX70

В планшет встроены 8-пиксельная фронтальная камера и 16-пиксельная задняя камера. Двойные встроенные микрофоны фильтруют громкий фоновый шум для улучшения качества звука. К тому же, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth (v5.0), выделенный GPS и дополнительный модуль 4G LTE обеспечивают быструю передачу данных и возможность определения местоположения в удаленных местах. Два слота для SIM-карт LTE позволяют работникам быстро переключаться между двумя операторами сети 4G в полевых условиях. Поддержка частной сети CBRS еще больше повышает операционную гибкость.

Сертификация MIL-STD-810H и IP66 означает, что устройство легко выдерживает падения с высоты до 1.8 м, удары, дождь, вибрацию, пыль и попадание жидкости. Кроме того, диапазон рабочих температур от -29°C до 63°C (-20°F~145°F) гарантирует использование планшета круглый год. Несмотря на все эти встроенные прочные характеристики толщина ZX10 составляет всего 17,9 мм, а вес - чуть более 1 кг.

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ZX10 разработан, чтобы отвечать потребностям специалистов в сферах общественной безопасности, коммунального хозяйства, энергетики, транспорта и логистики, производства, автомобилестроения и обороны, использующих устройства на базе Android. Как часть Getac Select, он доступен в ряде промышленно ориентированных комплектаций, которые сочетают в себе различные функции, аксессуары и программные утилиты, помогающие клиентам быстро решать повседневные задачи.

Планшет ZX10 будет доступен с марта 2022 г. по цене от 1229 евро без учета НДС.