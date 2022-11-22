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MEAP Mobile Enterprise Application Platforms Платформы для корпоративных мобильных приложений



22.11.2022 Мобильное приложение «БКС мир инвестиций» стало доступно в Xiaomi GetApps и Samsung Galaxy Store 1
10.08.2022 Новое поколение российской мобильной ОС «Аврора» сертифицировано ФСТЭК России 1
19.07.2022 Apple Pay хотят лишить статуса безальтернативного ПО для iPhone и iPad 1
16.06.2022 Власти Китая объяснили, почему в России опустели магазины Huawei 1
06.06.2022 «Профреш» внедряет российских роботов на складе 1
23.05.2022 «ДС-Роботикс» запатентовала роботизированный сборочный комплекс 1
21.04.2022 «М.Видео-Эльдорадо» в I квартале 2022 г. увеличила GMV на 28%, продажи через мобильную платформу – на 45% 1
31.03.2022 Сергей Костин и Айжаркын Бурканова -

Практически все бизнес-процессы переводятся на мобильные платформы

 1
28.02.2022 Денис Селезнёв -

Переход на удаленку привел к революции в управленческих процессах

 1
24.01.2022 Getac расширяет свою линейку полностью защищенных планшетов на базе операционной системы Android и выпускает новый 10-дюймовый ZX10 1
14.12.2021 Apple может переманить на iPhone более миллиарда Android-пользователей выпуском всего лишь одного гаджета 1
10.12.2021 «М.видео-Эльдорадо» открыла центр Agile-компетенций 1
30.11.2021 Премию CNEWS AWARDS 2021 получили 13 проектов 1
08.10.2021 Новейшая версия Android убивает смартфоны Xiaomi. Воскресить их своими силами невозможно 1
07.10.2021 Программа бета-тестирования ОС «Аврора» расширяет географию и переходит на релиз 4.0. 1
14.09.2021 Стартовала программа бета-тестирования ОС «Аврора» 1
04.08.2021 В «М.Видео» искусственный интеллект назначает персональную цену для каждого покупателя 1
20.04.2021 Huawei завалит мировой рынок дешевыми смартфонами с гибкими дисплеями 1
18.03.2021 «М.Видео-Эльдорадо» внедряет систему видеоаналитики в магазинах 1
01.02.2021 GMCS и «Форсайт» подписали соглашение о партнерстве 1
27.01.2021 Налоговики создали собственный браузер, лишь бы не отказываться от мертвого Flash 1
20.01.2021 Qualcomm анонсировала мобильную платформу Snapdragon 870 5G 1
23.12.2020 Дуров пообещал сделать Telegram частично платным 1
19.06.2020 Через три дня Apple прекратит выпускать iPhone? 1
17.06.2020 Qualcomm анонсировала первую мобильную 5G-платформу Snapdragon шестой серии 1
02.06.2020 Ростех выпустил учебного робота для вузов и выложил исходники на Github 1
08.04.2020 TCL Communication представила серию смартфонов TCL 10. Цены 1
19.03.2020 Пользователей Android настиг страшный кошмар владельцев iPhone 1
10.03.2020 Начало конца Huawei. Компания ждет обвала в продажах смартфонов 1
03.03.2020 Из-за санкций Huawei откажется от своего облачного бренда в России и создаст новый со Сбербанком 1
24.12.2019 Симметричный ответ Huawei: создана альтернатива санкционным сервисам Google 1
02.10.2019 Защищенная, независимая, своя 1
06.09.2019 Avast обнаружила серьезные уязвимости в GPS-трекерах китайского производителя 1
16.08.2019 Google начала «убивать» протокол FTP 1
01.08.2019 Смартфоны Huawei на российской мобильной ОС появятся до конца 2019 года 1
05.07.2019 Впервые объявлен срок выхода «убийцы» Android от Huawei. Что о нем известно? 1
01.07.2019 Трамп «помиловал» Huawei. Компании дали временный допуск к американским технологиям 1
30.05.2019 Apple готовит масштабное обновление macOS. Что в нем нового 1
29.05.2019 Утечка обнаружила у готовящейся iOS дизайн для экономии заряда батарей. Фото 1
27.03.2019 Panasonic представила приложение Compass 2.0 для защищенных бизнес-устройств на Android 1

Публикаций - 172, упоминаний - 176

MEAP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Canon 1375 5
Canon Europe 41 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4147 3
Salesforce.com 387 2
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 177 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1031 2
Oracle - Sun Microsystems 2206 2
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 345 2
Крок - Croc 1704 2
Microsoft Corporation 23473 2
SAP SE 4875 2
IBM - International Business Machines Corp 9188 2
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6253 2
Google LLC 10926 2
Бакка Софт - Bacca 14 2
VMware 2132 1
1С-ИжТиСи 6304 1
Цифра ГК 2142 1
Сбер - InSales 46 1
HP 3Com - Palm Computing 107 1
RAD Data Communications 127 1
SimbirSoft - СимбирСофт 37 1
ST - Системные технологии 57 1
Embarcadero 65 1
Touch Instinct - Тачин 8 1
Clutch 4 1
Парадигма 138 1
Globus IT - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 26 1
Citrix Systems 783 1
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 74 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9410 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2633 1
RedMadRobot - Рэдмэдробот 47 1
Adobe Systems 1503 1
VisionLabs - ВижнЛабс 154 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1567 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2966 1
Apple Inc 11170 1
6987 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 585 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6180 3
Альфа-Банк 1594 2
Объединённые кондитеры - Объединённая кондитерская сеть 17 1
LinkedIn 582 1
Новард УК - Novard 72 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 64 1
Henkel AG - Schwarzkopf&Henkel - Henkel Laundry & Home Care - Henkel Rus - Хенкель Рус - Хенкель-Пемос - Хенкель-ЭРА - Шварцкопфф и Хенкель 42 1
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6625 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 311 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 124 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 352 1
Деловые Линии ГК 44 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 203 1
РЖД - Российские железные дороги 1617 1
UniCredit - ЮниКредит Банк 226 1
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 877 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10363 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9058 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2688 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 117 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 227 1
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 316 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17289 34
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6315 25
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 8078 13
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13564 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53094 8
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12594 7
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices 5302 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7813 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21896 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25888 5
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10901 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5424 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11278 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21312 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5183 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11722 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10769 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79097 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2560 2
Оцифровка - Digitization 3733 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8119 2
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5225 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38827 2
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени - Time Management 731 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5988 2
EAM - Enterprise Asset Management - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 573 2
Collaboration - Совместная работа 4650 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 7936 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3196 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11492 2
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры 1013 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10008 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3395 2
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25600 2
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11336 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17115 2
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 836 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3018 2
Back-end - Бэкенд - программно-аппаратная часть сервиса 81 2
COPE - Corporate Owned, Personally Enabled - Корпоративные устройства, настройкой и обслуживанием которых сотрудник занимается самостоятельно 17 2
Google Android 12521 6
Apple iOS 6781 5
Apple iPad 3735 2
Canon uniFLOW - сервис контроль за печатью 14 2
Oracle Java - язык программирования 2759 2
Canon imageRUNNER - серия МФУ 8 2
Microsoft Windows 14416 2
Canon i-SENSYS - МФУ 39 2
Canon MEAP 2 2
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 515 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6506 1
Google Cloud Platform - GCP 272 1
Delphi - язык программирования 131 1
GNU Compiler Collection - GCC - Linux-компилятор 47 1
СиДиСи Оптимум MEAP 1 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 247 1
Qsoft amoCRM 76 1
Panasonic Compass 2 1
Embarcadero C++Builder 24 1
Apple iPhone 3 404 1
Citrix XenMobile 20 1
Adobe PostScript 32 1
Dashboard Systems Boardmaps 14 1
Embarcadero RAD Studio 20 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 399 1
МТС Мобильные сотрудники 94 1
StatCounter 267 1
Apple macOS 1705 1
Panasonic Toughbook Android - Серия планшетов 69 1
Panasonic Android 1 1
Microsoft Windows 10 1509 1
Microsoft Azure 1320 1
Intel One API - Intel oneAPI Project 15 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 278 1
Linux OS 8218 1
Google Play - Google Store - Android Market 2929 1
SAP Sybase 285 1
Apple AirPrint 113 1
Apple iPhone - серия смартфонов 6610 1
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2343 1
Астахов Константин 23 2
Максименко Сергей 5 1
Висман Михаил 3 1
Тригуба Александр 3 1
Левиков Антон 68 1
Бардина Елена 2 1
Репин Родион 2 1
DuPont Sarina - ДюПон Сарина 1 1
Антошин Роман 4 1
Огороднов Сергей 5 1
Barra Hugo - Барра Хьюго 22 1
Солнцев Михаил 8 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 367 1
Собин Сергей 1 1
Члек Сергей 17 1
Василенко Александр 82 1
Каштанкин Илья 3 1
Семчук Иван 12 1
Котенко Дмитрий 7 1
Костин Дмитрий 6 1
Салов Антон 34 1
Аз-Зари Хусейн 24 1
Болышев Максим 16 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50133 42
Россия - РФ - Российская федерация 122515 11
Европа 21291 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17041 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13130 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39255 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12807 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14910 1
Япония 12873 1
Финляндия - Финляндская Республика 3467 1
Нидерланды 3300 1
Испания - Каталония - Барселона 716 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 433 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1016 1
Швеция - Королевство 3457 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10644 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41856 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9169 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2546 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41583 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 734 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 1854 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19968 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 3447 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 3719 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 1897 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2164 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 422 1
Командировки - Системы управления командировками 698 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2086 1
Экспорт - Экспортные операции 2718 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости 769 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 4926 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 13903 1
Homo Sapiens - Человек разумный 2720 1
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4463 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8262 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4247 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2679 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 817 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5113 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2455 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 3964 1
Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 445 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 177 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 231 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2595 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5151 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3872 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4625 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4235 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10227 1
Gartner - Гартнер 3473 3
IDC - International Data Corporation 4847 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7443 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 327 1
Strategy Analytics 283 1
CNews Mobile - рейтинг 14 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 1
500 Startups 14303 1
Technavio 25 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 131 2
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 33 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 784 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1215703, в очереди разбора - 886711.
Создано именных указателей - 108855.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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