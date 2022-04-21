Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

MEAP Mobile Enterprise Application Platforms Платформы для корпоративных мобильных приложений

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


21.04.2022 «М.Видео-Эльдорадо» в I квартале 2022 г. увеличила GMV на 28%, продажи через мобильную платформу – на 45%

технологий OneRetail. Клиенты группы продолжили активно пользоваться мобильными инструментами при совершении покупок. Трафик клиентских приложений «М.Видео» и «Эльдорадо» вырос на 95%, продажи через мобильную платформу по итогам первого квартала увеличились на 44,7% до 82 млрд руб., что составило более 46% от GMV по сравнению с 41% годом ранее. Повышенный спрос на ряд категорий в крупной б
20.01.2021 Qualcomm анонсировала мобильную платформу Snapdragon 870 5G

Qualcomm Technologies, Inc. впервые показала мобильную платформу Qualcomm Snapdragon 870 5G, которая стала продолжением флагманского решения Snapdragon 865 Plus и включает в себя улучшенный процессор Qualcomm Kryo 585 с тактовой частотой

16.01.2013 «Одноклассники» запускают мобильную платформу для игр и приложений

Социальная сеть «Одноклассники» запускает в тест мобильную платформу для игр и приложений. Соцсеть предоставит игровым разработчикам новую мобильную платформу, которая позволит делать кросс-продвижение собственных игр. Например, разраб
27.01.2012 Infor анонсировала мобильную платформу на базе облачных тенологий Infor10 Motion

Компания Infor, поставщик программного обеспечения для бизнеса, представила Infor10 Motion — основанную на облачных технологиях мобильную платформу, интегрированную в решение Infor10 ION. Приложения на платформе Infor10 Motion дают возможность пользователю осуществлять быструю и надежную связь с операционным офисом чере
05.09.2011 Baidu выпустил мобильную платформу на базе Android

Baidu, крупнейший китайский интернет-поисковик, запустил мобильную платформу под названием Yi, базирующуюся на ОС Android. На текущий момент она доступна лишь разработчикам и работает как набор инструментов для создания мобильных приложений, интегрир
05.08.2009 Nvidia готовит мобильную платформу Ion LE

Компания Nvidia планирует выпустить новую мобильную платформу под названием Nvidia Ion LE, сообщает Fudzilla. По словам официальных представителей компании, новая платформа будет идентична Ion за исключением поддержки DirectX 10 – в LE
18.04.2007 Intel добавит WiMax в мобильную платформу

рямо со своих компьютеров, где бы они ни находились. Радиус действия Wi-Fi весьма ограничен, из-за чего пользователь вынужден находиться вблизи точки доступа. Компания надеется, что внедрение WiMax в мобильную платформу положительно скажется на развитии данной технологии. В качестве примера можно отметить, что после интеграции Wi-Fi в платформу Centrino уровень повсеместного внедрения точек
21.11.2003 Canon представил технологию MEAP в России

На прошлой неделе компания Canon совместно с Sun Microsystems представила в России технологию MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform - мультифункциональная платформа для встр
21.11.2003 Canon представил технологию MEAP в России

На прошлой неделе компания Canon совместно с Sun Microsystems представила в России технологию MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform - мультифункциональная платформа для встр

Публикаций - 190, упоминаний - 194

MEAP и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13156 46
Google LLC 12690 44
Samsung Electronics 11065 28
Intel Corporation 12811 25
Huawei 4677 20
Microsoft Corporation 25775 18
SAP SE 5601 14
Xiaomi - Сяоми 2232 13
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 13
Qualcomm Technologies 1974 11
LG Electronics 3735 11
Lenovo Motorola 3566 11
HTC Corporation 1512 10
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 9
Nvidia Corp 4002 9
AMD - Advanced Micro Devices 4641 8
Sony 6739 8
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 8
Dell EMC 5180 7
X Corp - Twitter 2938 7
МегаФон 10742 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
Meta Platforms - Facebook 4621 6
ZTE Corporation 800 6
Lenovo Motorola Mobility Holdings - Motorola Broadband Mobility Solutions - Motorola Mobile Devices 157 5
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 5
BBK OnePlus 298 5
Ростелеком 10948 5
Amazon Inc - Amazon.com 3277 5
Lenovo Group 2447 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
9594 5
BBK OPPO Electronics 484 5
Oracle Corporation 7074 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
Canon 1439 5
Adobe Systems 1597 5
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 5
М.Видео-Эльдорадо - OneRetail - One Retail - Единый ритейл 59 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 4
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис - БКС Брокер 94 3
Puma - Пума 50 3
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Assist - Ассист 218 3
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 3
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 2
eBay Inc 1640 2
Почта России ПАО 2370 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Газпром ПАО 1493 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
Альфа-Банк 1979 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
TMT Investments 115 2
Carl Zeiss AG 307 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Hyndai 16 1
Hagens Berman 7 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Winter Capital 9 1
Газпром ГПМ - Central Partnership - Централ Партнершип 40 1
Toyota - Lexus 83 1
Mizuho Holdings - Mizuho Financial Group - Mizuho-DL Financial Technology - Мидзухо банк - Mizuho Investors Securities 19 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 1
Гознак ППФ - Пермская печатная фабрика 21 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 1
Новард УК - Novard 73 1
Bereke Bank - Береке - Сбербанк Казахстан 16 1
IAI - Israel Aerospace Industries - Israel Aircraft Industry 51 1
ATIC - Advanced Technology Investment Company 40 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 79 1
Артек МДЦ - международный детский образовательный центр 19 1
Segway 20 1
ProFresh - Профреш - 3PL логистический оператор 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
Судебная власть - Judicial power 2500 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Евросоюз - EIB - European Investment Bank - Европейский инвестиционный банк 10 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 1
МИК - Московский инновационный кластер 185 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
Государственный совет Финляндии - органы государственной власти 53 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
Symbian Foundation 38 2
WiMAX Forum 69 2
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 89
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 68
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 45
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 44
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 44
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 43
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 34
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 31
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 30
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 30
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 30
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 25
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 23
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 23
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 20
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 19
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 18
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 17
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 708 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 16
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 15
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 15
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 14
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 13
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1488 13
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 13
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 13
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 13
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 12
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 12
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 12
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 12
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 11
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 11
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 11
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 11
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 11
Google Android 15244 82
Apple iOS 8583 48
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 40
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 36
Apple iPad 4012 24
Microsoft Windows 16882 19
Linux OS 11533 18
Apple - App Store 3109 17
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 16
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 14
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 14
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 14
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 11
Nokia Symbian OS 1411 10
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 10
Oracle Java - язык программирования 3469 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 8
Apple macOS 2419 8
Google YouTube - Видеохостинг 3002 7
Microsoft Windows 10 1938 7
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 252 7
Huawei Mate - серия смартфонов 453 7
Mozilla Firefox - браузер 1951 7
StatCounter 478 6
Apple iPhone 6 4861 6
BlackBerry OS 180 5
Google Chrome - браузер 1701 5
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 5
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 5
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 5
Apple Safari - браузер 896 5
Apple iPod Touch 747 5
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 5
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 5
HTC Sense 188 4
Intel Centrino Duo - Intel Centrino Montevina 128 4
НТЦ ИТ Роса - РОСА мобайл - ROSA Mobile - мобильная операционная система 106 4
Google Chrome OS - Google Chromebox - хромбокс 401 4
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 374 4
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 8
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 5
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 4
Астахов Константин 23 3
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 3
Эйгес Павел 108 3
Beard Chris - Крис Берд 14 3
Poonen Sanjay - Пунен Санджай 24 3
Ксенин Алекс 311 2
Карпицкий Олег 84 2
Перов Евгений 97 2
Jaaksi Ari - Яакси Ари 13 2
Maloney Sean - Малони Шон 50 2
Путин Владимир 3454 2
Brin Sergey - Сергей Брин 193 2
Larry Page - Ларри Пейдж 197 2
Кудрявцева Юлия 19 2
Xi Jinping - Си Цзиньпин 66 2
Орлик Сергей 83 2
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 2
Yu Richard - Ю Ричард 22 2
Rubin Andy - Рубин Энди 63 2
Инютин Артем 89 2
Лисогор Дмитрий 17 2
Костин Сергей 37 2
Урусов Виктор 157 1
Lockheimer Hiroshi - Локхаймер Хироши 7 1
Prosser Jon - Проссер Джон 4 1
Weinbach Max - Вайнбах Макс 5 1
Kudlow Lawrence - Кудлоу Лоуренс 1 1
Левиков Антон 69 1
Собин Сергей 1 1
Максименко Сергей 6 1
Готальский Михаил 95 1
Barra Hugo - Барра Хьюго 22 1
Врацкий Андрей 175 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 1
Писарев Михаил 29 1
Сучков Алексей 1 1
Гостев Александр 84 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 85
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 46
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 30
Европа 24964 18
Япония 13807 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 9
Южная Корея - Республика 7052 6
Германия - Федеративная Республика 13221 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 6
Финляндия - Финляндская Республика 3697 5
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
Канада 5082 4
Испания - Королевство 3840 4
США - Калифорния 4829 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 3
Беларусь - Белоруссия 6289 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 3
Китай - Тайвань 4245 3
Украина 7928 3
Китай - Пекин - Beijing 1096 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 2
Индия - Bharat 5870 2
Европа Восточная 3138 2
США - Нью-Йорк 3180 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 2
Великобритания - Лондон 2432 2
Турция - Турецкая республика 2620 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
Испания - Каталония - Барселона 752 2
Германия - Бавария - Мюнхен 485 2
Нидерланды 3746 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 2
Китай - Ляонин - Далянь 13 1
США - Флорида - Орландо 129 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 27
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 26
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 22
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 22
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 11
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 10
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 9
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 9
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 8
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 7
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 7
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 6
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 4
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 957 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 3
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 3
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 3
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 3
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 3
DigiTimes - Издание 1331 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 3
The Register - The Register Hardware 1784 3
Bloomberg 1627 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 3
GizChina - Издание 84 3
9to5Google 60 3
AppleInsider 400 3
Android Authority 62 2
GizmoChina 171 2
9to5Mac 70 2
Huawei Central 19 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
Mashable 372 1
Мобильные системы 118 1
InformationWeek 241 1
DailyTech 96 1
Reg Hardware 91 1
InterNetNews - InternetNews.com 218 1
NewsFactor 127 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Independent 111 1
Times 661 1
Правжизнь.РФ 3 1
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 1
Fox News Channel - FNC 42 1
Seattle Times 40 1
The Verge - Издание 619 1
Forbes - Форбс 1002 1
FT - Financial Times 1296 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
ZDnet 663 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
Ведомости 1466 1
РИА Новости 1033 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 1
NYT - The New York Times 1100 1
DxOMark - Издание 36 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
IDC - International Data Corporation 4975 15
Gartner - Гартнер 3658 9
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 4
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 3
In-Stat 115 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
Strategy Analytics 285 2
Technavio 29 1
Net Applications 127 1
comScore 379 1
Gartner - Dataquest 353 1
SmartMarketing 74 1
Wainhouse Research 40 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
data.ai - App Annie - Distimo 23 1
Analysys International 16 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
ABI Research 236 1
Forrester Research 834 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
CNews Mobile - рейтинг 23 1
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 58 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 2
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 1
БГУ - Белорусский государственный университет 37 1
Т-Банк - Т-Технологии - Т-Образование - Тинькофф Образование - Тинькофф Поколение - Tinkoff Generation 14 1
Т-Банк - Тинькофф - Центральный университет 50 1
МГУ - Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 38 1
БрГТУ - Брестский государственный технический университет 5 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
Intel Developer Forum - IDF 317 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 2
CeBIT 614 2
VMworld 29 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
CNews AWARDS - награда 571 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 43 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще