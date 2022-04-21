«М.Видео-Эльдорадо» в I квартале 2022 г. увеличила GMV на 28%, продажи через мобильную платформу – на 45% технологий OneRetail. Клиенты группы продолжили активно пользоваться мобильными инструментами при совершении покупок. Трафик клиентских приложений «М.Видео» и «Эльдорадо» вырос на 95%, продажи через мобильную платформу по итогам первого квартала увеличились на 44,7% до 82 млрд руб., что составило более 46% от GMV по сравнению с 41% годом ранее. Повышенный спрос на ряд категорий в крупной б