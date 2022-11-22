MEAP Mobile Enterprise Application Platforms Платформы для корпоративных мобильных приложений
MEAP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
|Астахов Константин 23 2
|Максименко Сергей 5 1
|Висман Михаил 3 1
|Тригуба Александр 3 1
|Левиков Антон 68 1
|Бардина Елена 2 1
|Репин Родион 2 1
|DuPont Sarina - ДюПон Сарина 1 1
|Антошин Роман 4 1
|Огороднов Сергей 5 1
|Barra Hugo - Барра Хьюго 22 1
|Солнцев Михаил 8 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 367 1
|Собин Сергей 1 1
|Члек Сергей 17 1
|Василенко Александр 82 1
|Каштанкин Илья 3 1
|Семчук Иван 12 1
|Котенко Дмитрий 7 1
|Костин Дмитрий 6 1
|Салов Антон 34 1
|Аз-Зари Хусейн 24 1
|Болышев Максим 16 1
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