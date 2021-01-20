Qualcomm анонсировала мобильную платформу Snapdragon 870 5G

Qualcomm Technologies, Inc. впервые показала мобильную платформу Qualcomm Snapdragon 870 5G, которая стала продолжением флагманского решения Snapdragon 865 Plus и включает в себя улучшенный процессор Qualcomm Kryo 585 с тактовой частотой основного ядра до 3,2 ГГц. Новый Snapdragon 870 обеспечивает всестороннее повышение производительности и насыщенный геймплей в сочетании с небывалыми игровыми возможностями Qualcomm Snapdragon Elite Gaming, поистине глобальными решениями 5G sub-6 ГГц и mmWave, а также сверхинтутивным ИИ.

«Созданный на волне успеха моделей Snapdragon 865 и 865 Plus, новый процессор Snapdragon 870 разрабатывался для решения специализированных задач OEM-производителей и мобильной отрасли, - сказал Кедар Кондап, вице-президент по управлению продуктами Qualcomm Technologies, Inc. - Snapdragon 870 будет использоваться сразу в нескольких флагманских устройствах ведущих производителей, включая Motorola, iQOO, OnePlus, OPPO и Xiaomi».

«Компания Motorola стремится к внедрению значимых инноваций, которые являются немаловажными для наших заказчиков, поэтому мы рады сообщить, что вскоре сможем включить в портфель наших решений новую платформу Snapdragon 870 5G Mobile Platform, тем самым выводя потенциал наших смартфонов на новый, уникальный уровень, - сказал Серджио Буньяк, президент Motorola Mobility. - С этой платформой мы лишний раз подчеркиваем свою нацеленность на технологии 5G, и поскольку эти сети продолжают активно расширяться во всем мире, мы также наращиваем свой портфель продуктов».

«Благодаря тесному сотрудничеству с ведущими мировыми поставщиками инновационных технологий, к числу которых относится Qualcomm Technologies, мы имеем возможность безостановочно разрабатывать превосходную продукцию и формировать премиальный опыт пользования мобильными устройствами для пользователей на глобальном уровне, - сказал Киндер Лю, главный операционный директор и руководитель отдела исследований и разработок OnePlus. - Непревзойденные характеристики и исключительные возможности связи 5G, реализованные на мобильной платформе Snapdragon 870 5G, в сочетании с уникальными инновационными технологиями и средствами оптимизации OnePlus позволят нам гарантировать сверхскоростной доступ к сетям 5G и безусловный опыт бесперебойной мобильной связи для большего числа пользователей».

«OPPO и Qualcomm Technologies долгое время поддерживают тесные партнерские отношения, и совместно мы успели предложить множество продуктов, тепло принятых пользователями, - сказал Ален Ву, вице-президент и президент по глобальным продажам в OPPO. - Следуя нашему принципу ‘технологии для человечества, добро для мира’ и опираясь на премиальные характеристики новой мобильной платформы Snapdragon 870 5G, OPPO предложит своим пользователям во всем мире еще больше продуктов, созданных для людей и призванных реализовать их ожидания от передовых технологий».

«Удовлетворение пользовательских предпочтений в контексте высочайшей производительности всегда было главной задачей iQOO. С появлением новой мобильной платформы Snapdragon 870 5G мы сможем обеспечить необходимую мощность и предложить всем пользователям непревзойденный опыт в области киберспорта, что является отличительной особенностью смартфонов iQOO, - сказал Цзэн Куньпэн, генеральный директор продуктовой линейки iQOO. - Мы уверены, что наше сотрудничество с такими ведущими технологическими компаниями, как Qualcomm Technologies, даст дальнейший стимул к развитию экосистемы мобильных игр».

«В последние годы во флагманской линейке смартфонов Xiaomi используются мобильные процессоры Snapdragon 8-й серии, которые покорили покупателей во всем мире своими непревзойденными характеристиками и великолепным опытом эксплуатации, - сказал Лэй Цзюнжь, вице-президент Mi Smartphone и генеральный менеджер направления аппаратных исследований и разработок в Xiaomi, - В ближайшие десять лет мы продолжим тесно работать с Qualcomm Technologies, чтобы обеспечить поклонникам продукции Mi опыт использования самых продвинутых мобильных устройств. Стараясь извлечь максимум из небывалых характеристик новой мобильной платформы Snapdragon 870 5G, мы продолжим создавать сверхсовременные флагманские устройства и порадуем глобальный потребительский рынок новыми возможностями в том, что касается сетей 5G, камеры, ИИ и т.д.».

Ожидается, что коммерческие устройства на базе Snapdragon 870 будут анонсированы в первом квартале 2021 года.

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