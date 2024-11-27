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mmWave миллиметровые волны
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 38, упоминаний - 39
mmWave и организации, системы, технологии, персоны:
|Авиапарк ТРЦ 52 1
|Live Nation 3 1
|101Hotels.com 456 1
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2978 1
|КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
|The Verge - Издание 621 2
|CNET Networks - CNET News 1643 1
|Reddit 405 1
|Engadget - Блог о технологиях 429 1
|AnandTech 73 1
|MacRumors 150 1
|GSM Arena 79 1
|Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 3
|GSMA Intelligence 11 3
|Samsung Research 20 2
|Dell'Oro Group 66 1
|Counterpoint Research 118 1
|ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 123 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471355, в очереди разбора - 724579.
Создано именных указателей - 200977.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471355, в очереди разбора - 724579.
Создано именных указателей - 200977.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.