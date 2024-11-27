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mmWave миллиметровые волны

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


27.11.2024 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж Realme GT 7 Pro 1
09.11.2022 Компания, годами обманывавшая весь мир, создала самый продвинутый процессор на свете. Аналогов нет ни у Apple, ни у Intel 1
11.05.2022 Samsung представила доклад о радиочастотном спектре для сетей 6G 1
10.03.2022 Привлекательность 5G mmWave для бизнеса 1
02.03.2022 ZTE представила четвёртое поколение роутеров 5G FWA & MBB 1
24.02.2022 Экономика 5G mmWave 1
07.02.2022 Последний недостающий элемент пазла 5G, или как планировать будущее? 1
11.01.2022 Диапазон mmWave: секрет реализации потенциала 5G 2
03.12.2021 Qualcomm представила платформы Snapdragon 8cx Gen 3 и 7c+ Gen 3, расширив возможности мобильных компьютеров 1
29.06.2021 Qualcomm представила продвинутые 5G-технологии и приложения для преобразований в промышленности 1
15.03.2021 «ЭР-Телеком» и Nokia совместно протестируют сеть 5G в Москве 1
11.03.2021 5G не для всех. Операторы решили не пускать бедных и прижимистых пользователей в быстрый интернет 1
11.02.2021 3 заведомых недостатка смартфонов с 5G 1
20.01.2021 Qualcomm анонсировала мобильную платформу Snapdragon 870 5G 1
17.11.2020 ZTE объявила о полной готовности своего оборудования к развертыванию 5G-сетей 1
12.11.2020 Qualcomm и Reliance Jio объединили усилия в продвижении 5G 1
22.10.2020 Qualcomm представила новые платформы для инфраструктуры 5G 1
21.10.2020 Батарея в новых iPhone 12 не выдерживает критики. В сетях 5G они разряжаются мгновенно 1
01.10.2020 Motorola начала продажи флагманского смартфона motorola edge + в России. Цена 1
23.09.2020 Qualcomm добавила новую 5G-платформу к линейке Snapdragon 700-й серии 1
11.09.2020 ARM-архитектура позволит ноутбукам работать сутки 1
17.07.2020 МТС, Motorola и Qualcomm представят смартфон motorola edge+ для первых сетей 5G в России 1
23.06.2020 Samsung представила решение для оптимизации производительности сетей 5G 1
19.02.2020 Создан первый в мире 5G-модем с топологией 5 нм 1
22.02.2019 Малые соты Nokia обеспечат оптимальное покрытие 5G 1
21.02.2019 Nokia представила транспортные решения Anyhaul для сетей 5G 1
10.01.2019 D-Link представила решения для мобильных сетей 5G, IoT и «умного дома» 1
10.09.2018 Qualcomm и Ericsson совершили первый мобильный звонок с поддержкой 5G NR mmWave 1
16.08.2018 Samsung выпустила 5G-модем Exynos 5100 в соответствии со стандартами 3GPP 1
25.05.2018 Samsung Electronics объявила о коммерческой готовности 5G 1
19.02.2018 Huawei тестирует технологию WTTx в городских условиях на оборудовании 5G 1
17.10.2017 Впервые показан работающий 5G-смартфон. Видео 1
25.09.2017 Huawei и Intel протестирует совместимость на базе стандарта «нового радио» 1
27.02.2017 Samsung выпустил полный портфель технических новинок для сетей 5G 1
27.02.2017 Samsung Electronics представила портфолио сетевых продуктов и решений для мобильных сетей 5G 1
22.02.2017 Samsung представит ряд новых технологий мобильной связи на выставке MWC 2017 1
18.10.2016 Выпущен первый модем для 5G-смартфонов 1

Публикаций - 38, упоминаний - 39

mmWave и организации, системы, технологии, персоны:

Qualcomm Technologies 1988 17
Samsung Electronics 11114 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5820 4
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15988 3
Apple Inc 13242 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 3
AT&T Inc 1726 3
Lenovo Motorola 3570 3
Microsoft Corporation 25833 2
Huawei 4698 2
Xiaomi - Сяоми 2268 2
Intel Corporation 12855 2
BBK OPPO Electronics 488 2
ZTE Corporation 801 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1706 2
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 585 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1423 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 645 2
Oculus VR 79 1
Reliance Jio Infocomm - Jio Platforms 23 1
Reliance Communications - Rcom - Reliance Globalcom - Reliance Telecom - Reliance Infocomm 89 1
TELUS 41 1
Lenovo Motorola Mobility Holdings - Motorola Broadband Mobility Solutions - Motorola Mobile Devices 157 1
SK Group - SK Telecom - South Korea Telecom - SK Broadband - Hanaro Telecom 235 1
AT&T Communications 6 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 545 1
Motorola Inc 1156 1
U.S. Cellular 16 1
BBK OnePlus 299 1
Reliance Jio Infocomm - RadiSys Corp 7 1
IFTTT - If This Then That 13 1
Lenovo Group 2472 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 838 1
AMD - Advanced Micro Devices 4685 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 950 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1116 1
MediaTek - Ralink 599 1
Sony 6753 1
Авиапарк ТРЦ 52 1
Live Nation 3 1
101Hotels.com 456 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2978 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 725 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 498 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 692 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 541 11
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6517 4
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 158 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2594 36
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10287 23
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10791 20
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27015 20
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18189 19
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29822 17
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6882 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54417 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23286 13
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4512 12
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14836 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24600 11
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22721 9
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8856 9
Gen V - кибератаки пятого поколения 1351 9
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9831 8
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10779 7
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2438 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13555 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6510 7
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 597 7
5G NR - 5G New Radio 83 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14057 6
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1530 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15507 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16491 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11595 5
Сетевое оборудование - Router 5G - Роутер 5G - Модем 5G - Modem 5G 87 5
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3980 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7926 5
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7556 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9633 4
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1490 4
Small Cell - Малые соты - маломощные узлы сотового радиодоступа 66 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18451 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23078 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13320 4
Пропускная способность - Bandwidth 1925 4
Трансивер - Transceiver 151 4
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1200 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2267 22
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 521 3
Nokia AirScale Radio Access - Nokia 5G AirScale Cloud RAN - Nokia AirScale indoor Radio - Nokia ASiR - Nokia AirScale Smart HUB - Nokia AirScale Basestation - Nokia AirScale All-in-Cloud 37 3
Qualcomm Kryo CPU - Семейство процессоров на основе ARM архитектуры 115 3
Qualcomm AI Engine - Qualcomm Artificial Intelligence Engine 9 2
Lenovo Motorola edge - серия смартфонов 13 2
Samsung Next-Generation Core Solution - Samsung Next-Generation Core - Samsung NG Core 2 2
Qualcomm Fixed Wireless Access Platforms 2 2
Unimax UMX - Серия смартфонов 249 2
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 2
Intel x86 - архитектура процессора 2182 2
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1225 2
Apple iPhone 12 243 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1448 2
Nokia Broadband Fronthaul - Nokia Broadband Anyhaul 22 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 976 2
Sony Electronics Alpha - Sony α - серия цифровых фотоаппаратов 122 1
Microsoft Pluton 5 1
Lenovo Motorola My UX 3 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5264 1
Qualcomm Aqstic WCD Hi-Fi - аудиочип 5 1
Qualcomm Spectra - процессор обработки изображений 7 1
Qualcomm Sensing Hub 1 1
Qualcomm Radio Unit 1 1
Qualcomm Distributed Unit 1 1
Qualcomm Distributed Radio Unit 1 1
Samsung Galaxy Gear 154 1
MediaTek Dimensity - MediaTek D - серия мобильных платформ для смартфонов 218 1
Lenovo Motorola Macro Vision 4 1
D-Link Wi-Fi Mesh 2 1
ZTE 5G - ZTE Pre5G - ZTE QCell 18 1
Samsung Gear VR 23 1
Microsoft Windows 11 847 1
D-Link DCS Беспроводная HD-камера 3 1
China Mobile TD-SCDMA - Time Division Synchronous Code Division Multiple Access - китайский стандарт мобильных сетей третьего поколения 86 1
МТС Магазин - Shop.MTS 40 1
BBK Realme GT - серия смартфонов 48 1
Qualcomm 4-Stream Dual Band Simultaneous 1 1
Qualcomm FastConnect 1 1
Qualcomm SPU - Qualcomm Secure Processing Unit 1 1
Amon Cristiano - Амон Кристиано 16 4
Jejdling Fredrik - Джейдлинг Фредрик 9 1
Cho Seunghwan - Чоу Сёнгван 2 1
Patel Nilay - Патель Нилай 10 1
Fuetsch Andre - Фютш Андре 1 1
Wei Wei - Вэй Вэй 2 1
Keddy Asha - Кедди Аша 2 1
Velasco Cris - Веласко Крис 3 1
Holland Patrick - Холланд Патрик 2 1
Gedeon Ibrahim - Гедеон Ибрагим 2 1
Demetrio Russo - Руссо Деметрио 33 1
Chaobin Yang - Чаобинь Ян 7 1
Белов Виктор 60 1
Пищальников Кирилл 7 1
Карманенко Сергей 1 1
Lake Christian - Лаке Кристиан 4 1
Wu Alen - Ален Ву 4 1
Atkinson Mark - Аткинсон Марк 1 1
Yu Jimmy - Ю Джимми 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54954 12
Россия - РФ - Российская федерация 167476 10
Япония 13834 9
Южная Корея - Республика 7080 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19273 6
Европа 25008 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13847 4
Германия - Федеративная Республика 13271 4
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1828 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3420 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47859 3
Швеция - Королевство 3792 3
Финляндия - Финляндская Республика 3703 3
Сингапур - Республика 1959 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3665 3
Италия - Итальянская Республика 4516 3
Китай - Тайвань 4280 3
США - Пуэрто-Рико - Свободно ассоциированное государство - Puerto Rico 126 2
Дания - Королевство 1339 2
Словения - Республика 255 2
Индия - Bharat 5893 2
Канада 5090 2
Бразилия - Федеративная Республика 2529 2
Испания - Королевство 3843 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1148 2
Таиланд - Королевство 935 2
Чили - Республика 495 2
Греция - Греческая Республика 1018 2
Китай - Пекин - Beijing 1106 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5510 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1269 1
Земля - планета Солнечной системы 10892 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 806 1
Азия - Азиатский регион 5943 1
Беларусь - Белоруссия 6326 1
Норвегия - Королевство 1864 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19660 1
Польша - Республика 2035 1
Европа Восточная 3140 1
США - Нью-Йорк 3187 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21873 6
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5631 5
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1581 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27502 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58152 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 801 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7637 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1862 2
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 733 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2732 2
Видеокамера - Видеосъёмка 721 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5780 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3843 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3146 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2501 2
NPV - Net Present Value - Чистая приведённая стоимость 29 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2145 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 215 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 977 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6118 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18284 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6753 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7501 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6832 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2579 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3388 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3125 1
Reference - Референс 225 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1792 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 749 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2565 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 437 1
Литий - Lithium - химический элемент 666 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1380 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4451 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7895 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6835 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3806 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10472 1
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 159 1
The Verge - Издание 621 2
CNET Networks - CNET News 1643 1
Reddit 405 1
Engadget - Блог о технологиях 429 1
AnandTech 73 1
MacRumors 150 1
GSM Arena 79 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 3
GSMA Intelligence 11 3
Samsung Research 20 2
Dell'Oro Group 66 1
Counterpoint Research 118 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 123 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 3
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 343 2
GSMA Thrive Eurasia 2 1
Qualcomm 4G/5G Summit 1 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1289 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 636 1
Samsung Unpacked 41 1
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Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

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