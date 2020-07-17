МТС, Motorola и Qualcomm представят смартфон motorola edge+ для первых сетей 5G в России

МТС, российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных и сервисов, совместно с Motorola и Qualcomm Technologies провела тесты флагманского смартфона motorola edge+, который помимо работы в действующих мобильных сетях будет поддерживать миллиметровый диапазон, выделенный для строительства 5G сетей в России. МТС планирует в ближайшие месяцы начать продажи этого устройствa.

Смартфон motorola edge+, который в ближайшие месяцы появится в продаже в салонах МТС, будет готов на аппаратном и программном уровне поддерживать работу в миллиметровом диапазоне 5G, включая полосы (24,25-24,65 ГГц), выделенные Государственной комиссией по радиочастотам (ГКРЧ) России для создания сетей общего пользования и закрытых технологических сетей 5G (Private 5G). В январе 2020 г. МТС провела первую в России демонстрацию работы промышленной технологической сети 5G на заводе «КАМАЗ» в г. Набережные Челны.

«Тестирование на базе наших пилотных зон нового смартфона – еще один шаг в направлении будущих экосистем 5G. С запуском в России первых выделенных и публичных коммерческих 5G сетей в миллиметровом диапазоне пользователи смогут оценить все преимущества получения контента с гигабитными скоростями и доступа к широкому спектру сервисов, в том числе для решения самых сложных бизнес-задач, оптимизации работы предприятий и повышения их конкурентоспособности», – отметил вице-президент МТС по технике Виктор Белов.

«Motorola edge+ – первый коммерческий смартфон на процессоре Qualcomm с поддержкой mmWave спектра, выделенного для сетей 5G в России. Он создан с фокусом на скорость и максимальную производительность, что позволит в полной мере использовать возможности будущих сетей 5G. Это устройство также поддерживает и другие диапазоны, которые широко используются в Европе, Азии и США. Так motorola edge+ станет устройством, которое можно подключить к сетям 5G по всему миру», – сказал вице-президент по маркетингу, генеральный директор Lenovo Mobile Business Group в Европе Франсуа ЛаФлам.

«Инженеры Motorola и Qualcomm интегрировали новейшую платформу Qualcomm Snapdragon 865 5G Mobile Platform и антенный модуль миллиметрового диапазона в смартфон edge+, таким образом обеспечив высокую производительность и поддержку миллиметрового диапазона, выделенного для строительства 5G сетей в России, странах Европы, Америки и Азии. Появление motorola edge+ позволит абонентам и корпоративным пользователям МТС получить доступ к приложениям и решениям, обеспечивающим передачу данных широкому кругу абонентов на гигабитных скоростях», – отметил вице-президент по развитию бизнеса Qualcomm Europe Роберто Ди Пьетро.