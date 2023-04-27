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5G Private Выделенная беспроводная сеть



27.04.2023 На ICT.Moscow собрано более 2,5 тыс. материалов ИТ-аналитики 1
26.04.2023 В России появился супердешевый сотовый оператор. Тарифы начинаются с 49 руб. в месяц 1
26.04.2023 «Ростелеком» потратит больше миллиарда, чтобы сделать бесплатным онлайн-кинотеатр Wink 1
25.04.2023 Polywell Computers расширяет линейку Android PC моделью X58-IN - экономичной системой с HDMI-IN 1
18.04.2023 В Москве строится завод телеком-«железа» 1
14.04.2023 Определены победители первого российского конкурса «Лучшие проекты по импортозамещению в сфере телекоммуникаций» 1
13.04.2023 Nexign представила решение Nexign IoT Connectivity Platform для развития IoT-бизнеса телеком-операторов 1
13.04.2023 Vivo V27 cерия уже в России 1
13.04.2023 Разработана «первая» отечественная базовая станция для сетей 5G 1
13.04.2023 В микросхемах Samsung найдено 18 «дыр», которые могут привести к автокатастрофам 1
11.04.2023 Nexign представляет линейку продуктов для монетизации и повышения эффективности сетей 5G SA 1
11.04.2023 Российской недели высоких технологий – 2023 1
07.04.2023 МТС ищет, где купить зарубежное оборудование 5G 1
04.04.2023 Импортозамещение 2023 1
28.03.2023 Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля 1
28.03.2023 Тенденции на рынке IaaS 1
24.03.2023 Intel вынужденно продает на Тайвань важный бизнес, на который засматривалась Apple 1
17.03.2023 Xiaomi привезла в Россию топовые смартфоны 13 и 13 Pro на замену iPhone 14 Pro. Цена. Видео 1
15.03.2023 Huawei возрождает свои суперпроцессоры Kirin вопреки воле США. Они будут мощнее чипов Apple и Qualcomm 1
15.03.2023 Tele2 «простил» 480 миллионов ушедшей из России Nokia 1
15.03.2023 Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля 1
09.03.2023 На создание в России нового индустриального ПО потратят 217 млрд рублей 1
06.03.2023 Выручка Delta Computers выросла в 2022 г. в 2,6 раза 1
03.03.2023 Oppo объявляет о старте продаж смартфона Reno8 T 5G в России 1
28.02.2023 Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля 1
20.02.2023 Цены на интернет в России могут вырасти из-за новых пошлин на иностранное оборудование 1
17.02.2023 «М.Видео-Эльдорадо» начинает продажи смартфона Honor X9a с экраном уровня флагманов и 12-дюймового планшета Honor Pad 8 1
16.02.2023 Максим Петухов, клиника академика Ройтберга: В Институте ядерной медицины мы добились симбиоза здравоохранения и ИТ 1
10.02.2023 Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля 1
CNews: ИТ-тренды 2022 1
09.02.2023 Базовые станции Nokia и Ericsson в России заменят индийскими и израильскими 1
08.02.2023 Смартфоны серии Realme 10 Pro поступили в продажу в России 1
06.02.2023 Nexign представила новое решение Nexign Billing and Charging Evolution для роуминговых расчетов между операторами 1
02.02.2023 На Дальнем Востоке запустили первый дата-центр уровня Tier III 1
01.02.2023 Positive Technologies помогла закрыть уязвимости в роутерах и других устройствах Zyxel 1
31.01.2023 Samsung Electronics объявляет финансовые результаты за IV квартал и за весь 2022 финансовый год 1
30.01.2023 Как в России потратят ₽84 млрд на производство оборудования 5G и 6G 1
30.01.2023 Операторов лишают поддержки «железа» Nokia, Ericsson и Huawei. Но выход найден 1
30.01.2023 Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля 1
24.01.2023 Сервер маршрутизации Nexign Diameter Routing Agent включен в реестр отечественного ПО 1

Публикаций - 1799, упоминаний - 1803

5G Private упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9683 4
5nine Software 1809 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2974 2
Qualcomm Technologies 1717 1
Lenovo Motorola 3505 1
Qualcomm Europe 15 1
Lenovo MBG - Lenovo Mobile Business Group 25 1
NVision Group - Энвижн Груп 670 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1116 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - Государственное предприятие космической связи 539 1
ВГТРК - Шаболовский телецентр - Технический Центр Шаболовка 8 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1878 22
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 337 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 388 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 134 1
Сибур Химпром 22 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 251 1
Президент Российской Федерации 3778 65
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1443 46
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 619 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2382 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2458 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 212 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1801 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8246 68
5G - пятое поколение мобильной связи 3493 4
5G Messages - Технология обмена сообщениями SMS 1839 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39960 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54381 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79959 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26403 3
Gen V - кибератаки пятого поколения 1077 3
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10362 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8463 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 951 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6792 2
QKD - Quantum Key Distribution - Квантовое распределение ключей - Квантовая криптография-шифрование 63 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность 1270 2
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11079 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 4397 2
4G - pLTE - Private LTE - Выделенные сотовые сети - частные сети предприятий 36 1
HLG - Hybrid Log-Gamma - HDR стандарт 46 1
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 196 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 2542 1
Астрономия - Космос - МКА - Малые космические аппараты 338 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 6245 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 3538 1
Dolby Vision 134 1
DMR - Digital Mobile Radio - Цифровая Подвижная Радиосвязь - Открытый стандарт цифровой радиосвязи 63 1
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 2523 1
O-RAN - Open RAN - OpenRAN - Open Radio Access Network - Открытые сети радиодоступа 39 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно 4216 1
Data Lake - Озеро данных 190 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 9081 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6527 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17898 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12703 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9488 1
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5463 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения 1466 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4212 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13437 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер 3452 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21659 1
Xiaomi Poco X - Серия смартфонов 63 13
Superjob 299 2
Lenovo Motorola edge - серия смартфонов 5 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 750 1
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 770 1
Халин Дмитрий 55 1
Егоров Игорь 42 1
Белов Виктор 41 1
Туча Игорь 2 1
Прохоров Юрий 50 1
Волин Алексей 116 1
Шуб Виталий 5 1
Наумов Даниил 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 124858 5
Европа 21449 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13272 2
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 301 2
Ближний Восток 2675 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1749 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 365 1
Эстония - Эстонская Республика 706 1
Земля - планета Солнечной системы 9830 1
Америка Южная 722 1
Дания - Королевство 1233 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3435 1
Африка - Африканский регион 3294 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39825 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1173 1
Азия - Азиатский регион 5081 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2356 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17209 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50453 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1394 31
Национальный проект - Безопасные и качественные автомобильные дороги 50 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42522 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10718 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15347 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 6996 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3089 1
КПД - Коэффициент полезного действия 388 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24618 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5498 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9474 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости 778 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2341 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 227 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
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