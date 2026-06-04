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5G Private Выделенная беспроводная сеть

СОБЫТИЯ

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04.06.2026 «МегаФон» запустит первую private 5G в промышленности 1
19.05.2026 «МегаФон» и «Бюро 1440» презентовали мобильный спутниковый комплекс 1
19.05.2026 «Мегафон» создал портативную базовую станцию для подключения к спутниковому интернету 1
29.04.2026 «Билайн бизнес» представил pLTE 5G проект на выставке Mining World Russia 1
03.11.2022 Впервые в России произведено подключение к 5G через спутник 1
31.08.2020 «Сибур» и МТС договорились о развитии зоны выделенной промышленной сети 5G в Пермском крае 1
29.07.2020 Чем российскому бизнесу помогут выделенные LTE/5G-сети 1
17.07.2020 МТС, Motorola и Qualcomm представят смартфон motorola edge+ для первых сетей 5G в России 1
08.07.2020 МТС внедрит цифровые технологии на заводе «Уралхима» 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

5G Private и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
МегаФон 10742 3
ИКС 538 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 2
ИКС - Бюро 1440 - Bureau 1440 - МегаФон 1440 82 2
ВГТРК - Шаболовский телецентр - Технический Центр Шаболовка 8 1
Qualcomm Technologies 1974 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
Lenovo Motorola 3566 1
NVision Group - Энвижн Груп 699 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 496 1
Lenovo MBG - Lenovo Mobile Business Group - Lenovo Mobile Communication Technology 26 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 2
ФосАгро 176 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 1
Кировский завод 37 1
Сибур Холдинг - Сибур Химпром 25 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 3
Космическая связь - ЦКС - Центр космической связи - Центр дальней космической связи 31 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 8
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 4
4G - pLTE - Private LTE - Выделенные сотовые сети - частные сети предприятий 110 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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